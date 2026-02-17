أصالة تلامس أوجاع المعتقلين في شارة مسلسل "القيصر لا مكان لا زمان"

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية تفاعلا واسعا مع شارة مسلسل "القيصر لا مكان لا زمان" التي أدتها الفنانة السورية أصالة نصري تحت عنوان "من كم سنة"، وذلك قبل عرض العمل ضمن موسم دراما رمضان 2026.

وطرحت الأغنية عبر القناة الرسمية الخاصة بالفنانة على منصة يوتيوب (YouTube) بالتزامن مع الترويج للعمل الدرامي المرتقب.

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع شارة مسلسل "القيصر"، خاصة مع ظهور المطربة السورية في مشاهد متأثرة إلى حد البكاء. معتبرين أن الأغنية تعكس أوجاعا إنسانية عميقة مرتبطة بتجربة الاعتقال وانتظار المصير المجهول لآلاف المفقودين خلال فترة حكم الرئيس السوري المخلوع.

وجاء في التعليقات أن الأغنية التي كتبها ولحنها حسان زيود ووزعها ناصر الأسعد تلامس وجع العائلات السورية التي لا تزال تعيش على أمل معرفة مصير أبنائها.

وكشفت الفنانة السورية أصالة نصري، في تصريحات سابقة، أن مشاركتها في شارة مسلسل "القيصر لا مكان لا زمان" حملت لها بعدا مختلفا على المستوى الإنساني، مشيرة إلى أن تجربة تسجيل الأغنية كانت شديدة الخصوصية والتأثير مقارنة بأعمالها السابقة.

وأوضحت أن التفاعل العاطفي الذي يظهر في الشارة لا يعكس بالكامل حجم التأثر الذي رافقها أثناء الأداء، لافتة إلى أن موضوع المسلسل يلامس جراحا لا تزال حاضرة في الذاكرة، وهو ما يجعلها تتوقع تفاعلا واسعا مع العمل عند عرضه.

يقدم مسلسل "القيصر لا مكان لا زمان" معالجة درامية تستند إلى وقائع وشهادات مستمدة من تجربة الاعتقال في سوريا، حيث يطرح العمل سردا دراميا يتقاطع مع التوثيق الإنساني، معتمدا على تصاعد الأحداث وبناء تشويقي.

ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين السوريين، من بينهم غسان مسعود وسلوم حداد وصباح الجزائري وفادي صبيح وأنس طيارة وسامر إسماعيل وفايز قزق ومهيار خضور ونانسي خوري ودانا مارديني وجوان خضر وتيسير إدريس، إلى جانب مجموعة من الوجوه الجديدة.

إعلان

والمسلسل من إنتاج شركة باور برودكشن (Power Production) بإشراف أمير مصطفى نعمو، والإنتاج الفني ليامن ست البنين، ويعد من الأعمال المنتظر عرضها ضمن موسم دراما رمضان 2026 على شاشة إم بي سي (MBC) ومنصة شاهد (Shahid) الرقمية.