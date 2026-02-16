الفيلم الكوري "حتى لو اختفى هذا الحب من العالم الليلة".. القلوب لا تنسى

تسعى الأفلام الرومانسية إلى هز مشاعر المشاهدين عبر مواقف درامية كبرى أو تحولات مفاجئة في الحبكة، لكن فيلم "حتى لو اختفى هذا الحب من العالم الليلة" (Even If This Love Disappears From the World Tonight) يختار طريقا مغايرا تماما؛ فهو يهمس، ويراهن على الصدق العاطفي.

العمل الجديد للمخرجة الكورية الجنوبية كيم هي-يونغ مقتبس من الرواية اليابانية التي تحمل الاسم نفسه، والتي سبق أن قدمتها السينما اليابانية في نسخة سابقة؛ ومع أن العملين ينهلان من نفس الينبوع العاطفي الذي يختبر صلابة الحب في مواجهة محو الذاكرة، إلا أن النسخة الكورية اختارت مسارا أكثر هدوءا وبساطة.

وقد تكررت ثيمة فقدان الذاكرة العام في أكثر من 300 عمل سينمائي دولي، إلا أن النوع المحدد المرتبط بـ "فقدان الذاكرة قصير المدى" يظل أكثر ندرة وتعقيدا، حيث يقتصر على حوالي 40 فيلما عالميا جعلت من إعادة ضبط الذاكرة يوميا أو كل بضع دقائق محركا دراميا أساسيا.

ومن أبرز هذه الأعمال التي صاغت ملامح هذا النوع فيلم "تذكار" (Memento) للمخرج كريستوفر نولان، وفيلم "خمسون موعدا غراميا" (50 First Dates) للمخرج بيتر سيغال وبطولة آدم ساندلر، والفيلم البريطاني "قبل أن أنام" (Before I Go to Sleep) للمخرج روان جوفي وبطولة نيكول كيدمان.

في السينما العربية، تم تطويع هذه الثيمة لتناسب أنماطا تتراوح بين الأكشن والكوميديا، ومن أبرزها فيلم "فاصل ونعود" لكريم عبد العزيز، وإخراج أحمد نادر جلال، وفيلم "كلاكيت" لعمرو عبد الجليل، من إخراج بيتر ميمي، وفيلم "ممنوع الاقتراب أو التصوير" من بطولة ميرفت أمين، وإخراج روماني سعد.

بدأ عرض الفيلم الكوري الجنوبي "حتى لو اختفى هذا الحب من العالم الليلة" في دور السينما في ديسمبر/كانون الأول 2025، قبل أن يستقر مؤخرا على منصة "نتفليكس" (Netflix) في فبراير/شباط 2026، ليحقق انتشارا واسعا بفضل قدرته الفريدة على ملامسة مناطق هشة في النفس البشرية.

حب جديد كل يوم

تدور أحداث القصة حول هان سيو-يون، تقوم بدورها الممثلة شين سي-آه، وهي طالبة في مدرسة ثانوية تعاني من حالة طبية نادرة تُعرف بـ"فقدان الذاكرة التقدمي" نتيجة حادث تعرضت له.

تكمن مأساة سيو-يون في أن ذاكرتها يعاد ضبطها كل ليلة بمجرد خلودها للنوم؛ فكل صباح تستيقظ وهي تعتقد أنه اليوم الذي أعقب حادثها مباشرة. وتتعايش مع هذا الواقع المرير، بكتابة مذكرات دقيقة تكتب فيها أحداث يومها، لتقرأها في صباح اليوم التالي وتعرف من هي وماذا فعلت بالأمس.

يدخل كيم جاي-وون أو الممثل تشو يونغ-وو حياتها. تبدأ علاقتهما من "مزحة" أو تحد بين زملاء المدرسة، لكن جاي-وون، الفتى الهادئ الذي يعيش إيقاعا روتينيا، يجد نفسه منجذبا بصدق إلى سيو-يون.

يتحول النسيان من "حيلة سينمائية" (Gimmick) إلى أداة لاستكشاف الصبر والتضحية، فالحب بالنسبة لجاي-وون ليس تراكميا بالمعنى التقليدي، بل هو "اختيار" يتخذه كل صباح، مدركا أنه سيبدأ من نقطة الصفر في نظر حبيبته في كل مرة تشرق فيها الشمس.

لم يلجأ الفيلم إلى الدراما الصارخة، بل سمح للعلاقة بأن تنمو ببطء شديد (Slow Burn). يرى المشاهد ذلك في الوجبات المشتركة، وفي الملاحظات المكتوبة بخط اليد، وفي لحظات سوء الفهم البسيطة، والتعريف المتكرر بالنفس.

هذه هي التفاصيل الصغيرة التي منحت الفيلم ثقلا عاطفيا حقيقيا، وجعلت المشاهد يشعر أن الحب هو "فعل" مستمر وليس مجرد ذكرى عابرة.

أداء يسكن الوجدان

استطاعت الممثلة شين سي-آه أن تمنح شخصية "سيو-يون" أبعادا تتجاوز حالتها المرضية؛ فهي لم تظهر كضحية أو كأداة لتحريك الحبكة، بل كشابة مفعمة بالحيوية، والفضول، والضعف الإنساني. حولت الممثلة الشابة من الشفقة المتوقعة للجمهور على الشخصية إلى إعجاب وحب لتلك الإرادة، وذلك من خلال تجسيدها لـ"الدهشة الأولى" في كل صباح، مع الحفاظ على جوهر الشخصية ثابتا.

أما تشو يونغ-وو، فقد قدم أداء رصينا وهادئا في دور "جاي-وون"، وذلك من خلال تحوله من فتى متردد إلى شخص يكرس حياته من أجل سعادة شخص آخر. ظهر هذا التحول في نظراته وطريقة تعامله مع نسيان سيو-يون المتكرر.

كان لممثلي وممثلات الأدوار الثانوية في معادلة الفيلم أهمية خاصة على مستوى الأداء وعلى مستوى الموضوع نفسه، إذ مثلت صديقة سيو-يون المفضلة وأفراد عائلتها ملاجئ عاطفية، تعطي زخما للعالم الخارجي.

وساعدت الأدوار المساعدة المشاهد على فهم أن الحب، حتى عندما يحتاج إلى إعادة ضبط يوميا، لا يحدث في فراغ، بل يتأثر بالبيئة المحيطة والداعمين الذين يحملون عبء الذاكرة نيابة عن البطلة.

يبدو الفيلم وكأنه لوحة من "الذكريات المتحركة"، إذ استخدمت المخرجة كيم هي-يونغ إضاءة ناعمة، ومواقع خارجية هادئة، ولوحة ألوان دافئة تعكس جمال اللحظة الراهنة، وهو توجه جمالي يتماشى تماما مع فكرة الفيلم حول ضرورة الاعتزاز بالحاضر لأن الغد غير مضمون.

ويتجلى ذكاء صناع العمل في كيفية التعامل مع فكرة "التكرار"، فكل صباح تستيقظ فيه سيو-يون يبدأ فيه الفيلم من جديد، ولكن مع تغييرات طفيفة في التفاصيل. هذا التكرار ليس رتيبا، بل هو تأمل فلسفي في كيفية تعايش الاتصال البشري مع تلاشي المعلومات

يطرح الفيلم فكرة أن "أثر" الذكرى يبقى في القلب كشعور، حتى لو غابت المعلومة عن الدماغ.

يبدأ الفيلم كقصة حب لطيفة مليئة بالمواقف المحرجة والرسائل النصية الخجولة، لكنه تدريجيا يكشف عن طبقات أعمق من الشجن، ومن ثم سؤاله: إذا اختفت الذاكرة، فما الذي يبقى من الحب؟

إيقاع بطيء

رغم مواطن القوة الكثيرة، لم يخلُ الفيلم من بعض المآخذ؛ يبدو الالتزام الصارم بالإيقاع البطيء والمتكرر ثقيلا على المشاهد، والأمر نفسه ينطبق على احتلال البطلين لأكثر من 90% من مشاهد العمل، مما يقلل من فرص السرد الأخرى للسياق المجتمعي أو لتطور الشخصيات نفسها.

لم يفترض أحد أن فيلم "حتى لو اختفى هذا الحب من العالم الليلة" يدور حول الصراعات الكبرى، بل هو عمل يتحقق من خلال الثقة في "الصدق" كبديل عن "الاستعراض"، وفي الإيماءات الإنسانية الصغيرة؛ سواء كانت ضحكة مشتركة، أو شرحا متكررا لواقع مؤلم، أو ملاحظة تُترك على مكتب.

هو تذكير رقيق ومرير في آن واحد بأن الحب لا يعتمد دائما على الذاكرة المشتركة أو التاريخ الطويل؛ في بعض الأحيان، الحب هو ببساطة تلك القرارات المخلصة التي نتخذها يوما بعد يوم، حتى لو كنا نعلم أننا سننسى كل شيء بحلول الصباح.

لم تكن غاية النسخة الكورية من الرواية إعادة ابتكار القصة بقدر ما كانت تسعى إلى "تلطيفها"؛ محولة إياها من مجرد فكرة رومانسية حزينة إلى تساؤل فلسفي عما يتبقى من الإنسان عندما تخذله الذاكرة، لتجد الإجابة في تلك المساحة الفاصلة بين الاختيار الحر، والحنان المتبادل، والإرادة الصلبة للبقاء رغم النسيان.