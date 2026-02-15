مع بداية عام 2026، اختارت نتفليكس أن تدفع بالمسلسل الكوري "هل يمكن ترجمة هذا الحب؟" (?Can This Love Be Translated) إلى الواجهة بوصفه عملا رومانسيا مختلفا، يستند إلى مهنة غير مستهلكة دراميا، هي الترجمة.

دخل العمل السباق الدرامي الشتوي محملا بتوقعات مرتفعة، ليس فقط بسبب فكرته، بل أيضا لارتباط اسمه بثنائي ذائع الصيت في مجال الكتابة، وأبطال يملكون قاعدة جماهيرية واسعة تنتظر الجديد بشغف.

غير أن المسلسل، الذي عرض عالميا في النصف الثاني من يناير/كانون الثاني، لم يكتف بتقديم قصة حب عابرة للثقافات، بل سعى إلى اختبار معنى الفهم ذاته، وكيف يمكن للكلمات أن تنقل المعنى حرفيا، وتخونه عاطفيا في الوقت نفسه.

ما لم يكن متوقعا أن يخرج العمل عن إطار الخفة المعهودة في فئة الرومانسية الكوميدية، ليذهب في نصفه الثاني إلى منطقة أكثر تعقيدا. هذا التحول أربك شريحة من الجمهور وفتن شريحة أخرى، كاشفا طموحا يتجاوز حدود الحكاية الغرامية البسيطة.

الترجمة كعنصر درامي

منذ حلقاته الأولى، يطرح المسلسل سؤالا يبدو بسيطا: هل يكفي أن نفهم الكلمات لندرك ما وراءها؟ هذا السؤال يتحول تدريجيا إلى محور يحكم تطور الشخصيات، ويمنح الحبكة بعدا يتجاوز الطرافة الظاهرة في فكرة مترجم يقع في حب نجمة عالمية.

تبدأ الحكاية مع مترجم محترف يتقن لغات عدة ويعيش حياة منضبطة قوامها الدقة والحياد، قبل أن تسند إليه مهمة الترجمة داخل برنامج يستعرض رحلة ذات طابع رومانسي بين أكثر من بلد سياحي.

وهناك، يجد نفسه مكلفا بمرافقة ممثلة شابة صعدت سلم النجومية بغتة، وأمام تكرار اللقاءات، ينجذب الاثنان عاطفيا وتتحول الترجمة من وظيفة إلى مساحة اختبار دقيقة للمشاعر.

يعتمد العمل في نصفه الأول على إيقاع رومانسي خفيف يستثمر المفارقات الناتجة عن تباين الخلفيات الثقافية، ويصوغ علاقة تقوم على سوء التأويل وفروق الإدراك، عبر حوارات ذكية واستخدام اللغة للكشف عما يعجز الطرفان عن التصريح به، مع كيمياء هادئة بين البطلين وتفاصيل مهنية تضفي واقعية على عالم الترجمة دون أن تفقد العمل طابعه العاطفي.

غير أن المسار يتبدل في النصف الثاني مع حدوث التفاف درامي مباغت فيما يعرف بالحبكة الملتوية، يتجسد في ظهور شخصية رمزية مرتبطة بذاكرة البطلة وصراعها الداخلي، ما يزيد العمل توترا وينقل الأزمة من فجوة في التواصل إلى مواجهة مع جرح خفي.

انقسام حاد في ردود الأفعال

المسلسل من كتابة الثنائي المعروف بالأختين هونغ، وهما من أبرز كتاب الدراما الكورية خلال العقدين الأخيرين، إذ ارتبط اسمهما بأعمال ناجحة جماهيريا ونقديا، واشتهرتا بالمزج بين الرومانسية والفانتازيا والكوميديا السوداء، والميل إلى إعادة تعريف العلاقات عبر شخصيات مركبة وحوارات سريعة الإيقاع.

على مستوى الأرقام، حقق العمل انطلاقة قوية، مسجلا في أسبوعه الأول 4 ملايين مشاهدات، قبل أن ترتفع المشاهدات إلى 9 ملايين في الأسبوع التالي، متصدرا قائمة الأعمال غير الناطقة بالإنجليزية عالميا، رغم ما أحدثته الحبكة الملتوية من تباين في ردود الأفعال.

فقد رأى البعض أن الانعطافة الدرامية أضفت عمقا على الفكرة الأساسية، معيدة تعريف الالتباس العاطفي باعتباره أثرا لصدمة قديمة لا مجرد سوء توقيت، وموسعة مفهوم الترجمة ليشمل المشاعر المكبوتة، وقد وصف هؤلاء النقلة بالخطوة الجريئة التي منحت العمل هوية خاصة.

في المقابل، وجد المنتقدون أن الانتقال كان حادا أكثر من اللازم، وأن الإيقاع لم يمهد بما يكفي للطبقة النفسية الجديدة، ما خلق شعورا بالانقسام بين نصفي المسلسل وأضعف تماسكه.

هذا الجدل العلني منح الحكاية زخما إضافيا، وأصاب محبي الدراما الكورية بفضول دعاهم إلى متابعة التطورات أو بدء المشاهدة من الأساس، وهو ما يفسر تضاعف عدد المشاهدين في الأسبوع الثاني، واستمرار حضور المسلسل ضمن قوائم الأعمال الأكثر إثارة للنقاش لأسابيع متتالية.

دراما عميقة أم فوضوية؟

فنيا، تتجلى قوة المسلسل في فكرته المحورية التي خلقت من اللغة عنصرا دراميا قائما بذاته، فالترجمة هنا ليست خلفية مهنية فحسب، بل أداة تكشف الفجوة بين ما يقال وما يحس. عزز ذلك الكيمياء الواضحة بين البطلين، التي ظلت طوال الحلقات الاثنتي عشرة محركا لاستمرار الأحداث حتى مع تعثر السرد.

ومن جهته، قدم النجم "كيم سيون هو" أداء يميل إلى الاقتصاد، حيث النظرات المحسوبة والتردد الصامت، بما يليق بشخصية اعتادت الإصغاء أكثر من البوح، وهو ما منح حضوره مصداقية.

في حين حملت النجمة "غو يونغ-جونغ" على عاتقها عبئا دراميا أكبر مع تصاعد التعقيد النفسي، إذ كان عليها الانتقال بين طبقات شعورية متباينة، وهو ما أجادت تقديمه عبر أداء يوازن بين صورة النجمة الواثقة التي يلتف حولها الجميع والهشاشة الداخلية التي تنكشف تدريجيا، وإن بدا تسارع التحولات أحيانا محسوبا على الكتابة أكثر من الأداء.

على صعيد الإخراج، حافظ العمل على إيقاع بصري جذاب، مستفيدا من مواقع تصوير خارجية خلابة تمنحه اتساعا مكانيا يقابل ضيق العالم الداخلي للشخصيات، كما جرى اختيار ألوان زاهية في النصف الأول وأخرى أكثر قتامة كلما تعمق الصراع، في إشارة بصرية إلى تغير المزاج العام. هذا التضاد الملحوظ على مستوى الصورة، ساهم في تعزيز الإحساس بالانتقال النفسي، ومنح المسلسل جاذبية إضافية.

رغم ذلك، لا يخلو العمل من نقاط ضعف، أبرزها الانعطافات الدرامية التي بدت أقرب إلى رغبة في إحداث صدمة مفاجئة منها إلى بناء متدرج ومدروس، إلى جانب تذبذب النبرة بين الخفة والجدية، ما جعل البعض يشعرون بأن العمل فقد هويته، خصوصا أن النهاية، ورغم محاولتها إعادة الأمور إلى نقطة عاطفية أكثر استقرارا، لم تنجح في تقديم تفسيرات كافية لما جرى من تحولات.

هل يمكن ترجمة هذا الحب؟

في النهاية، لا يمكن اعتبار المسلسل الكوري "هل يمكن ترجمة هذا الحب؟" دراما متكاملة بلا عثرات، لكنه عمل طموح خرج من حيز المنطقة الآمنة وراهن على المجازفة حتى ولو كلفه ذلك خسارة جزء من الجمهور.

هذا الأمر جعله ينتمي لفئة درامية استثنائية تفضل إثارة النقاش على تحقيق إجماع صامت، وتؤكد أن النجاح في عصر المنصات لا يقاس بعدد المحبين فقط، بل بحجم الجدل الذي يتركه في أعقابه.