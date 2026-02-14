مسلسلات رمضان 2026.. محمد أوسو يعود بعد غياب طويل بـ"بنت النعمان"

عاد الفنان السوري محمد أوسو إلى العالم الدرامي عبر بوابة الموسم الرمضاني 2026، بعد غياب امتد لأكثر من 15 عاما عن الشاشات السورية، وذلك من خلال مسلسل "بنت النعمان" الذي يعرض ضمن خريطة المسلسلات السورية في رمضان القادم .

ويشارك أوسو في العمل ليس فقط بصفته ممثلا، بل مؤلفا أيضا، إذ يجسد شخصية "محظوظ" في إطار كوميدي اجتماعي تدور أحداثه في أحياء دمشق الشعبية، متناولا يوميات الأهالي ومفارقات الحياة بأسلوب ساخر وخفيف.

وتتداخل في حبكة المسلسل، الذي يقدم في حلقاته، علاقة درامية بين رجل الأعمال الثري "النعمان" وابنته "أفروديت"، إذ تتأرجح بين مشاعر الأبوة وحواجز السيطرة والسخرية، ما يولد مواقف طريفة تعكس تفاصيل الحياة اليومية في المجتمع السوري.

ويعد هذا الظهور، عودة قوية لأوسو إلى الشاشة الصغيرة، بعد مسيرة فنية حققت له شعبية واسعة في أعمال سابقة، لا يزال الجمهور يتذكر من خلالها، شخصياته المميزة، مثل "سلطة" في كسر الخواطر.

المسلسل من إخراج سيف الشيخ نجيب، ويضم في بطولته نخبة من الفنانين بينهم سلوم حداد وسامر إسماعيل وريام كفارنة ومرح جبر وسوناتا سكاف ومصطفى المصطفى، وفادي صبيح وسلافة عويشق.

وتأتي عودة أوسو وسط موسم درامي يعد من الأكثر تنوعا في تاريخ الدراما السورية، في ظل اتجاه بعض الأعمال إلى معالجة قضايا اجتماعية وسياسية بعد تغيرات جذرية شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية، ما يعكس تحولا في خطاب الدراما المحلية بعد عقود من الحضور التقليدي.