قضية مقتل هدى شعراوي.. فيديو تمثيل الجريمة يكشف تفاصيل جديدة

نشرت وزارة العدل السورية، اليوم السبت، مشاهد من تمثيل جريمة مقتل الفنانة هدى شعراوي داخل منزلها في العاصمة دمشق، مؤكدة أن التحقيقات مستمرة لكشف جميع ملابسات الحادثة وتحقيق العدالة.

وقالت الوزارة، في بيان مصور نشرته عبر صفحتها الرسمية على "إنستغرام"، إن اللقطات المتداولة تعود إلى تمثيل الجريمة التي وقعت في منزل الراحلة، مشيرة إلى أن المتهمة -وهي عاملة منزلية تحمل الجنسية الأوغندية- اعترفت بارتكاب الجريمة.

وأظهرت المشاهد، وفق البيان، المتهمة وهي تعتدي بأداة حديدية على رأس الفنانة أثناء وجودها على سريرها، في حين تضمنت المقاطع المصورة إفادات أدلت بها خلال تمثيلها تفاصيل الواقعة.

وبحسب ما ورد في التسجيل، قالت المتهمة إنها أقدمت على قتل الفنانة بعد اعتقادها أنها قامت بتسميمها، مضيفة: "لأنها سممتني، اعتقدت أنه يجب أن نموت معا".

وأوضحت أنها توجهت لاحقا إلى المطبخ وتناولت كميات من الأدوية في محاولة للانتحار، ثم سكبت الوقود على جسدها وحاولت القفز من سطح المبنى، إلا أنها لم تنجح في ذلك، قبل أن ينتهي بها الأمر في الشارع حيث جرى إبلاغ الشرطة عنها.

كما أفادت المتهمة بأن خلافات سابقة كانت قد نشبت بينها وبين الفنانة، تعود إلى نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على خلفية سوء تفاهم يتعلق براتبها ورغبتها في إرسال جزء منه إلى بلدها، مؤكدة أن العلاقة بينهما شهدت توترا في أكثر من مناسبة.

وكانت الفنانة الراحلة قد قُتلت في 29 يناير/كانون الثاني الماضي داخل شقتها في دمشق، في حادثة أثارت صدمة واسعة في الأوساط الفنية السورية والعربية، خاصة أنها عُرفت لدى الجمهور بدور "أم زكي" في المسلسل الشهير باب الحارة، وامتدت مسيرتها الفنية لعقود طويل.