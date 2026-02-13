بريتني سبيرز تبيع حقوق أعمالها الموسيقية مقابل 200 مليون دولار

انضمت النجمة العالمية بريتني سبيرز إلى قائمة كبار الفنانين الذين قرروا التخلي عن حقوق كتالوغاتهم الموسيقية، حيث أفادت تقارير إعلامية متطابقة بإتمامها صفقة ضخمة مع شركة النشر الموسيقي برايمري ويف (Primary Wave).

وذكرت مجلة "بيبول" أن بريتني سبيرز، البالغة من العمر 44 عاما، قد أتمت هذه الصفقة في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي. وكان موقع "تي إم زي" (TMZ) أول من كشف عن هذه الخطوة بعد اطلاعه على وثائق قانونية تؤكد نقل الملكية. وعلى الرغم من السرية المالية المحيطة بالاتفاق، إلا أن مصادر لشبكة "إن بي سي نيوز" قدرت قيمة الصفقة بنحو 200 مليون دولار.

الأعمال المشمولة في الصفقة

تتضمن الصفقة مجموعة من الأغاني التي صاغت تاريخ موسيقى البوب العالمي، ومن أبرزها: "حبيبي مرة أخرى" (…Baby One More Time)، "أوبس! فعلتها مرة ثانية" (Oops!… I Did It Again) و"سيرك" (Circus) و"زير نساء" (Womanizer) و"ليست فتاة، ولم تصبح امرأة بعد" (I’m Not a Girl, Not Yet a Woman).

مسيرة "أميرة البوب"

وفقا لبيانات شركة سوني ميوزيك، تمتلك بريتني سبيرز سجلا حافلا بالإنجازات، حيث أطلقت سبيرز ألبومها الأول عام 1999، وأصدرت 9 ألبومات استوديو حتى عام 2016، وحققت مبيعات قياسية بلغت نحو 150 مليون نسخة عالميا.

تعتبر شركة برايمري ويف (Primary Wave) المستحوذة على الكتالوغ (مجموعة الأعمال الفنية) من العمالقة في هذا المجال، حيث تضم محفظتها حقوقا لأساطير الموسيقى مثل برينس وبوب مارلي وستيفي نيكس وويتني هيوستن.

تدير الشركة أكثر من 1000 أغنية وصلت للمراكز العشرة الأولى، وأكثر من 400 أغنية تصدرت القوائم العالمية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن موجة استثمارية يشهدها قطاع الموسيقى، حيث يفضل الفنانون الحصول على سيولة مالية ضخمة فورية مقابل حقوق البث الرقمي، وهو توجه سبقه إليه فنانون مثل جاستن بيبر وشاكيرا.