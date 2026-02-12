في السينما: الموظف الصغير شر مستطير

صورت السينما العالمية الشرير عضوا في عصابة أو دكتاتور في دولة صغيرة، أو قاتل متسلسل، وفي السينما العربية، كان الشرير يرتدي قميص بنقشة خطوط أفقية متناوبة، خط أسود وآخر أبيض واضحين ويدخن غالبا، ليعرفه المشاهد من المشهد الأول.

لكن السنوات الأخيرة شهدت بروز نوع آخر من الأشرار، الذين انتقلوا من الشوارع والمقاهي والبارات إلى المكاتب، ليقبعوا خلف الأوراق أو أجهزة الحاسوب، يمارسون الشر والأذى بهدوء دون أن يرفع أحدهم سلاحا أو صوتا، فقط، يوقعون أوراقا، أو يدفعون بملف يحمل صفة "سري جدا" إلى أحدهم.

رصدت السينما أولئك الأشرار الجدد في عدد من الأعمال، التي أظهرت كيف تتحول البيروقراطية إلى قمع، وكيف يحدث الأذى من خلال اللامبالاة والصمت.

النماذج لا تتربع على قمة المؤسسات ولا تقف في آخر طابور العاملين فيها، إنهم أولئك الذين يطلق عليهم "البيروقراطية الوسطى"، أو تلك الكتلة التي تسيطر على كل مؤسسة، فإما أن تحولها إلى مؤسسة لتسهيل حياة الآخرين أو تصبح جحيما بين أيديهم.

ولعل أبرز ما قدمت السينما من نماذج، جاءت في أفلام "حياة الآخرين" 2006 (The Lives of Others) و"بقعة ضوء" 2015 (Spotlight)، و"برازيل" 1985 (Brazil) و"المساعد" 2019 (The Assistant)، و"انفصال" 2011 (A separation).

1- "حياة الآخرين" عام 2006

يحول فيلم "حياة الآخرين" عام 2006 (The Lives of Others) للمخرج فلوريان هينكل فون دونرسمارك الشر إلى مجرد وظيفة.

تدور أحداث الفيلم في ألمانيا الشرقية حول ضابط في جهاز أمن الدولة يقوم عمله على التنصت وتسجيل المحادثات، وتدوين الأحاديث الحميمة، وتحويل الحياة الخاصة إلى ملكية للدولة.

يواجه الفيلم الحقيقة المرة التي تظهر في انتهاك خصوصية البشر، والذي يصبح مجرد مهمة يومية. يدرك المشاهد أن هذا الشرير ليس مجرما، بل موظف يؤمن بالإجراءات، ويجلس في منزله بسماعات الرأس بينما تنهار حياة الناس بسبب ما يفعله.

تكمن الحقيقة المرعبة في تحول ما يفعله إلى أمر طبيعي، بعد أن تحول الخوف والشك لدى السلطة إلى مراقبة وتحولت المراقبة إلى عمل ورقي. لكن الضابط الذي يرتكب الجريمة هو نفسه سجين النظام، أو سجين البيروقراطية التي دفعته بزعم العمل إلى سجن أشد قسوة وفضيحة أقسى من تلك التي يسببها للآخرين، فقط لأنه موظف منضبط.

يحرص المخرج الألماني على الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة، كأنه يشبه بطله الذي يتصيد تفاصيل أخرى وسط مساحات لونية باهتة وجدران باردة.

2- "بقعة ضوء" 2015

يقدم فيلم "بقعة ضوء" 2015 (Spotlight) للمخرج توم مكارثي شرًا من نوع مختلف، إذ تتكفل المؤسسة بدفن الحقيقة تحت طبقات الروتين. يدور الفيلم حول صحفيين يحققون في انتهاكات منهجية للأطفال داخل الكنيسة الكاثوليكية.

لا يحاول الصحفيون خوض أي نوع من المعارك سوى تلك التي يؤدون من خلالها وظائفهم، وهي معارك الوثائق والمقابلات الصحفية والأرشيفات.

وعلى عكس الشر في "حياة الآخرين"، يتواطأ موظفو المؤسسة على الصمت عن الفضائح، وعبر قرارات صغيرة تعمل الآلة الإدارية من دون أن تلتفت للضحايا.

يظهر الفيلم كيف يستمر الظلم لأن الأوراق والتسلسل الهرمي يجعلان المعرفة بلا معنى. "بقعة ضوء" فيلم تشويق حول الإجراءات وكيفية التحايل والقيام بمناورات لانتزاع حق الحقيقة من بين أيدي البيروقراطية الوسطى. ويُثبت الفيلم أن الشر المعاصر غالبًا ما يتستر وراء قناع الاحترام.

3- "البرازيل" عام 1985

ينافس فيلم "البرازيل" عام 1985 (Brazil) للمخرج تيري غيليام، فيلم "المحاكمة" عام 1962 (The Trial) للمخرج أورسون ويلز عن رواية فرانز كافكا، في كونه أقرب للسريالية، لكن فيلم غيليام يصور شر البيروقراطية وأذاها.

المكتب في "البرازيل" ليس مجرد مكان عمل، وإنما "ماكيت" للكون، فثمة استمارات لا تحصى وأقسام عبثية، وآلات معطلة، وفوضى لا يمكن أن تنتج إلا الضحك، الذي ينتهي برعب مما قد تؤول إليه الأمور.

الشرير في "البرازيل" ليس شخصا واحدا، ولكنه نظام كامل يراكم أخطاء لا يمكن تصحيحها لأن الإجراءات أهم من الواقع. فالخطأ الإداري يؤدي إلى التعذيب والموت، ولا أحد يصاب بالذعر أو الدهشة، فضلا عن الاعتراض، لأن الأمور تسير بحكم العادة.

صوّر غيليام البيروقراطية في أسوأ حالة يمكن تخيلها، حيث يكون الموظفون العاديون ضحايا ومتواطئين في آن واحد. ويُظهر فيلم "البرازيل" الشر مرضا ينتشر من خلال عدم الكفاءة، والطاعة العمياء، والعبثية المؤسسية.

4- "المساعدة" عام 2019

الأحداث هي التي تصنع السرد وتولد المشاعر، لكن أن يصنع فيلم بلا أحداث تقريبا، ويصبح أكثر إثارة للرعب من غيره، فهو أمر مذهل فعلته المخرجة كيتي غرين، وذلك من خلال فيلم "المساعدة" عام 2019 (The Assistant).

"اللاقصة" التي يحكيها الفيلم هي قصة يوم واحد في حياة مساعدة إنتاج شابة، ترافقها الكاميرا في عملها، ولا تتعرض لأي حدث يمكن أن يشكل فارقا في حياتها أو حياة غيرها. يلعب الصمت المحيط بها والتوتر دور الوحش الكامن خلف كل شيء.

المساعدة ليست شريرة، لكنها تصبح جزءا من آلة الشر عند قيامها بعملها، فهي مسؤولة عن تحديد الأوقات والمهام، والتنظيف، والرد على المكالمات.

يكشف الفيلم كيف يستمر الاستغلال من خلال التواطؤ في الروتين. كل شخص وكل مهمة وكل لحظة تم تصميمها لحماية المنظومة عبر سلسلة من القواعد السلطوية.

5- "انفصال" عام 2011

ينقل فيلم "انفصال" عام 2011 (A Separation) للمخرج أصغر فرهادي فكرة الشر البيروقراطي إلى قاعات المحاكم، ورغم أنه لا يتناول الفيلم شخصية شريرة بالمعنى التقليدي، إلا أن معالجة المؤسسات للخلافات المصيرية بتحويلها إلى إجراءات قانونية هو الشر بعينه.

لا يعترف القانون بالمساحات الرمادية بين نعم ولا، وهنا يكمن الفخ الذي يسقط فيه العاديون.

يتميز العمل الإيراني بتصويره للعدالة كعملية إدارية آلية واستبعاد معنى أن يكون الطرف المظلوم إنسان. و"الموظفون الصغار" هنا هم الكتبة والقضاة والمحامون، وهم -كأفراد- ليسوا أشرارا أو قساة، لكنهم أدوات في منظومة لا تستوعب غموض الحقيقة.

ويحرص فرهادي على كشف آلية انتشار الضرر من خلال سوء الفهم، والأوراق، ومتطلبات القانون الصارمة.