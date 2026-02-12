عمرو دياب ومنير وظهور مرتقب لعبلة كامل.. أبرز نجوم إعلانات رمضان 2026

بالتوازي مع سباق المسلسلات، يشهد موسم رمضان 2026 حضورا لافتا للإعلانات، التي تحولت إلى مساحة تنافسية موازية تستقطب عددا من نجوم الفن، وباتت جزءا من المشهد الرمضاني، لا يقل حضورا وتأثيرا عن الدراما نفسها.

هذا العام، يسجل بعض الفنانين عودة عبر الحملات الإعلانية بعد غياب، مقابل استمرار حضور أسماء بارزة.

منير وأمير عيد.. دويتو يستدعي الجذور من أسوان

يبرز المطرب المصري محمد منير ضمن أبرز المشاركين في الحملات الإعلانية لشهر رمضان 2026، إذ انتهى مؤخرا من تسجيل وتصوير أغنية دويتو مع الفنان أمير عيد لصالح إحدى الحملات الدعائية. واختير منزل منير في أسوان موقعا للتصوير، في خطوة حملت دلالات فنية ورمزية تتماشى مع الرسالة التي يسعى الإعلان إلى إيصالها، وفق ما نقلته مواقع محلية مصرية.

ويرتكز التصور العام للعمل على فكرة الجذور والهوية، واستحضار علاقة الإنسان بمكانه الأول بوصفها امتدادا للذاكرة والانتماء.

وكان محمد منير قد اعتذر خلال الفترة الماضية عن عدد من الحفلات، إثر تعرضه لوعكة صحية استدعت دخوله المستشفى، حيث أوصى الأطباء بضرورة التزامه الراحة. وقبل أسابيع، قدّم الأغنية الرسمية لبطولة كأس العرب 2025 التي أقيمت في قطر بعنوان "مكاني"، والتي حظيت بتفاعل واسع عقب طرحها

عمرو دياب وأبناؤه.. حضور مشترك

يسجل عمرو دياب حضوره في موسم إعلانات رمضان عبر حملة جديدة لإحدى شركات الاتصالات، يشارك فيها أبناؤه الأربعة للمرة الأولى في عمل واحد.

ويظهر إلى جانبه كل من نور وجنا وكنزي وعبد الله، في مشاهد جرى تصويرها داخل مدينة الإنتاج الإعلامي بالقاهرة.

وتقوم الحملة على أغنية جديدة بعنوان "أحلى حاجة فينا" من ألحان عمرو مصطفى، فيما تستثمر الفكرة العامة أجواء الدفء الأسري، مستلهمة النجاح السابق لأغنية "خطفوني" التي جمعته بابنته جنا، لتقديم معالجة رمضانية تركز على العائلة ولمّ الشمل.

تامر حسني.. إعلان بطابع درامي وحملة خيرية

انتهى المطرب تامر حسني من تصوير حملة إعلانية لصالح أحد البنوك، من المقرر عرضها ضمن خريطة إعلانات رمضان 2026، حيث اختار تقديمها في قالب درامي يتناسب مع أجواء الشهر الكريم.

إعلان

وتشير تقارير محلية إلى وجود مشاورات لمشاركته في حملة أخرى لصالح أحد المستشفيات الخيرية في مصر، ومن المتوقع أن يقدم خلالها أغنية جديدة، بعد تعاونه مع المؤسسة ذاتها خلال العامين الماضيين.

ويعود آخر ظهور للفنان تامر حسني في الدراما التلفزيونية إلى مسلسل "فرق توقيت"، الذي عرض في موسم رمضان عام 2014.

ظهور محتمل لعبلة كامل

كما تأتي توقعات بشأن احتمال عودة الفنانة عبلة كامل إلى الظهور مجددا، عقب الإعلان عن مشاركتها ضمن حملة دعائية تضم مجموعة من الفنانين، من بينهم منة شلبي، ونيللي كريم، وياسمين عبد العزيز، ومحمد ممدوح، وأمير عيد، إلى جانب أسماء أخرى، ليصل عدد المشاركين إلى نحو 15 فنانا.

ولم يصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي من عبلة كامل بشأن طبيعة مشاركتها في الحملة، في وقت ترددت فيه أنباء عن احتمال الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لإدراجها ضمن الإعلان، الذي تؤدي أغنيته المطربة اللبنانية نانسي عجرم.

وكان المخرج محمد شاكر خضير قد أنهى تصوير الإعلان في أكثر من موقع داخل مصر، من بينها أسوان، حيث استمر التصوير هناك لمدة يومين.

وتأتي هذه التطورات بعد أشهر من كسر عبلة كامل عزلتها، عندما ظهرت عبر تعليق صوتي في ديسمبر/كانون الأول الماضي، طمأنت خلاله الجمهور على حالتها الصحية، عقب تداول أنباء عن دخولها المستشفى وصدور قرار رئاسي بعلاجها على نفقة الدولة، وذلك بعد سنوات من ابتعادها عن الساحة الفنية.

وفي سياق متصل، تشهد الحملات الدعائية هذا الموسم مشاركة الفنانة هالة صدقي، التي تجتمع مع روبي في إعلان لصالح إحدى شركات الأجهزة المنزلية، وهي الحملة التي سبق أن شاركت فيها خلال السنوات الماضية كل من دينا الشربيني ونيللي كريم. كما يشارك عدد من الأسماء الأخرى في إعلانات الموسم، من بينهم أحمد عز، ونانسي عجرم، وياسمين صبري.