وفاة النجم الكوري "جونغ إيون وو" بعد رسالة وداع غامضة.. هل تنبأ برحيله؟

فجعت الساحة الفنية في كوريا الجنوبية الأربعاء 12فبراير/شباط، بوفاة الممثل جونغ إيون وو (جونغ دونغ-جين) عن عمر يناهز 40 عاما، في حادثة هزت محبيه وزملاءه. ولم يتم الكشف حتى الآن عن السبب الدقيق للوفاة، احتراما لرغبة عائلته التي اختارت عدم الإفصاح عن تفاصيل وفاته.

ومن المقرر أن تُقام مراسم جنازة "جونغ إيون وو" ظهر غد الجمعة، حيث سيوارى الراحل الثرى في مقبرة بيوكجي سونهوا وون في مقاطعة غيونغغي -مدينة غيمبو في كوريا الجنوبية.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع خبر الوفاة، خاصة بعد أن نشر الراحل منشورا عبر حسابه على "إنستغرام" قبل يوم واحد من رحيله، تضمن ثلاث صور، الأولى للممثل ليزلي تشيونغ من هونغ كونغ، والثانية للمغنية البريطانية إيمي واينهاوس، وكلاهما رحلا في سن صغيرة، أما الثالثة فكانت صورة شخصية له، وأرفقها بتعليق جاء فيه: "أفتقدهما، أغبطهما، يؤسفني".

دفعت هذه الكلمات العديد من المتابعين إلى تفسير المنشور كأنّه رسالة وداع أخيرة، ما أثار موجة من الحزن والقلق على منصات التواصل.

ولد جونغ إيون وو في 10 أبريل/نيسان 1986 في إنتشون بكوريا الجنوبية، ودرس في قسم المسرح والسينما بجامعة دونغوك.

بدأ مسيرته الفنية عام 2006 من خلال الدراما الشبابية راوندينغ أوف الموسم الثالث (Rounding Off Season 3) على قناة كيه بي إس (KBS)، ومنذ ذلك الحين بنى مسيرة فنية طويلة امتدت لعقدين، شارك خلالها في عدد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية المهمة.

وشارك الراحل في مسلسلات بارزة مثل إتش آي تي (H.I.T) وعروس الشمس (Bride of the Sun) وابنة ربيت جيدا (One Well-Raised Daughter) وحيدتي (My Only One)، في حين مثل آخر ظهور سينمائي له في فيلم "ميموري: مانيبوليتد ميردر" (Memory: Manipulated Murder) عام 2021، الذي أصبح آخر أعماله قبل رحيله.

وقد نعاه معجبوه وزملاؤه في الوسط الفني عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشيدين بإسهاماته في الدراما الكورية ومعبرين عن حزنهم لفقدان موهبة فذة في ريعان شبابها.