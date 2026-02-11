نجم "المؤسس عثمان".. الموت يغيب الممثل التركي كانبولات أرسلان

توفي الممثل التركي كانبولات غوركيم أرسلان عن عمر ناهز 45 عاما، إثر وعكة صحية مفاجئة تعرض لها داخل منزله في منطقة بي أوغلو بمدينة إسطنبول، خلال ساعات الليل من الأربعاء 11 فبراير/شباط 2026.

وبحسب ما أفادت به صحف تركية بينها إن تي في (NTV) وجمهوريت (Cumhuriyet) وهابرلر (Haberler)، فقد شعر أرسلان بتدهور مفاجئ في حالته الصحية قبيل منتصف الليل، بعد ساعات قليلة من نشره صورا عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي من عرض مسرحي شارك فيه مساء اليوم ذاته، ما زاد من وقع الصدمة بين جمهوره.

وعلى الفور اتصلت زوجته بالإسعاف، حيث وصلت الفرق الطبية إلى المنزل وقدمت له الإسعافات الأولية، قبل نقله إلى مستشفى تقسيم للتعليم والبحوث.

وأشارت التقارير إلى أن أرسلان فقد وعيه في المنزل، وأن الأطباء حاولوا إنعاشه داخل المستشفى، إلا أن محاولات إنقاذه باءت بالفشل، ليعلن عن وفاته لاحقا.

وذكرت بعض الوسائل الإعلامية أن الوفاة ناجمة في الغالب عن نوبة قلبية مفاجئة، فيما لم يصدر حتى الآن بيان طبي تفصيلي رسمي يؤكد السبب النهائي.

وكانت مديرة أعماله سيلين كوك قد أعلنت نبأ الوفاة في بيان رسمي، أعربت فيه عن "حزن عميق لفقدان ممثل موهوب"، وقدمت التعازي إلى عائلته وأصدقائه ومحبيه، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل مراسم الجنازة في وقت لاحق.

مسيرة فنية حافلة

ولد كانبولات غوركيم أرسلان في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 1980 في مدينة دوزجة، وتخرج في قسم المسرح بالمعهد الموسيقي الحكومي بجامعة حاجت تبه.

وبدأ مسيرته الفنية عام 2004 عبر مسلسل تشمبريمدي غول أويا (Çemberimde Gül Oya)، قبل أن يحقق شهرة واسعة من خلال أدواره في أعمال بارزة، من بينها بويراز كارايل (Poyraz Karayel) بدور "سيفير"، وهاتيرلا سيفغيلي (Hatırla Sevgili)، والقرن العظيم (Muhteşem Yüzyıl)، والحياة حلوة أحيانا (Hayat Bazen Tatlıdır)، والمؤسس عثمان (Kuruluş Osman)، وتتار رمضان (Tatar Ramazan)، ليصبح واحدا من الوجوه البارزة في الدراما التركية على مدار أكثر من عقدين.

كما لفت الأنظار في السنوات الأخيرة بأدواره في الأعمال التاريخية، مجسدا شخصيات مثل "سارو باتو سافجي" في المؤسس عثمان (Kuruluş Osman)، وسالتوك بيغ (Saltuk Beg) في الملحمة (Destan)، وغومشتكين (Gümüştekin) في فاتح القدس صلاح الدين الأيوبي (Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi)، فضلا عن ظهوره مؤخرا بدور "إسكندر" في مسلسل المتوحش (Yaban).

وكان أرسلان قد تزوج من الراقصة هيجران أكين عام 2021، ولم يرزق الزوجان بأطفال.

وأثار خبر وفاته صدمة واسعة في الوسط الفني التركي، حيث نعاه عدد كبير من الفنانين والإعلاميين عبر منصات التواصل الاجتماعي، مستذكرين التزامه المهني وحضوره القوي على خشبة المسرح وفي الدراما التلفزيونية.

واعتبر كثيرون رحيله خسارة مبكرة للدراما التركية، في وقت كان لا يزال يواصل فيه نشاطه الفني ويشارك في أعمال جديدة.