أنس AI: رحلة مبتكرة لترسيخ الهوية والقيم المصرية لدى الأطفال

تستعد قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لعرض المسلسل الجديد "أنس إيه آي (AI)" خلال موسم دراما رمضان 2026، في تجربة درامية تستهدف بناء وعي الطفل والأسرة المصرية، عبر طرح قضايا معاصرة تمس تأثيرات الذكاء الاصطناعي على المجتمع.

ومن المقرر عرض المسلسل على قنوات المتحدة: دي إم سي (DMC) وأو إن (ON) و"الحياة" و"الناس"، إلى جانب بثه عبر المنصات الرسمية لدار الإفتاء المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي، ليصل إلى أكبر شريحة من الأسر خلال الشهر الكريم.

ويأتي "أنس إيه آي" في إطار دعم المحتوى الهادف الموجه للأطفال والنشء، حيث يقدم نموذجا مبتكرا يمزج بين التكنولوجيا الحديثة والقيم الأخلاقية، بهدف ترسيخ مفاهيم الانتماء والمسؤولية وحب الوطن، في ظل التحولات الرقمية المتسارعة.

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن المسلسل يمثل ثمرة تعاون مؤسسي بين الوزارة ودار الإفتاء المصرية وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، مشيرة إلى أن العمل يسعى إلى تقديم رسالة تربوية معاصرة تواكب تحديات العصر، وتبني جسور تواصل ووعي حقيقي بين الأطفال وأسرهم.

ويطرح العمل، الذي ينطلق برعاية وزارة الأوقاف، رؤية درامية اجتماعية تناقش تأثيرات عصر الذكاء الاصطناعي على الأبناء داخل الأسرة المصرية، مسلطا الضوء على سبل الحفاظ على الهوية والقيم الأخلاقية في ظل التطور التكنولوجي المتلاحق.

كما يعالج المسلسل قضايا يومية بأسلوب حديث يستند إلى مبادئ الوسطية والقيم المصرية الأصيلة، جامعا بين الطابع الترفيهي والرسائل التوعوية.

ويُعد "أنس إيه آي" تجربة مختلفة في الدراما الرمضانية، إذ لا يقتصر على الترفيه، بل يقدم "رحلة وعي" موجهة للأسرة، من خلال حكايات واقعية تسعى إلى تقديم حلول عملية للتعامل مع تحديات التكنولوجيا الحديثة.

ومن المنتظر أن يشكل العمل إضافة نوعية إلى خريطة الدراما الرمضانية لعام 2026، في ظل توجه متزايد نحو إنتاج أعمال تجمع بين الرسالة المجتمعية والمحتوى الجذاب للأسرة المصرية.