مهرجان سانتا باربرا يكرم ليوناردو دي كابريو وشون بن

شهدت الليلة التاسعة من مهرجان سانتا باربرا السينمائي الدولي، في دورته الحادية والأربعين، تكريم ثلاثة من أبرز نجوم هوليوود المعاصرة: ليوناردو دي كابريو، وشون بن، وبينيشيو ديل تورو، حيث مُنحوا جائزة هاموند سينما فانغارد (Hammond Cinema Vanguard Award)، تقديرا لمسيرتهم الفنية وتأثيرهم الثقافي في السينما الأميركية، في واحدة من أبرز محطات المهرجان هذا العام.

ويأتي هذا التكريم ضمن برنامج متنوع يمتد حتى منتصف الشهر، ويضم حفلات جوائز، وحوارات سينمائية، وعروضا دولية، في توقيت يتزامن مع ذروة موسم الأوسكار واستعدادات عدد من المهرجانات السينمائية العالمية الكبرى.

وتُقام دورة مهرجان سانتا باربرا الحالية في الفترة من 4 إلى 14 فبراير/شباط، ويُعد المهرجان من أبرز التظاهرات السينمائية الأميركية التي تسبق الأوسكار، إذ يجمع بين الطابع الاحتفائي والبعد الصناعي، ويستقطب نجوما من الصف الأول إلى جانب وجوه جديدة مرشحة للصعود في السنوات المقبلة. ويحرص المهرجان على ترسيخ مكانته كمنصة تلتقي فيها ذاكرة هوليوود مع سينما المستقبل، من خلال تكريم الرموز المخضرمة ودعم المواهب الصاعدة.

وفي سياق الاحتفاء بالجيل الجديد من النجوم، شهدت فعاليات مهرجان سانتا باربرا السينمائي تنظيم "ليلة فيرتيوزوس" (Virtuosos Night)، وهي أمسية خُصصت لتسليط الضوء على مجموعة من الممثلين الشباب الذين لفتوا الأنظار خلال الموسم السينمائي الأخير. وبرزت خلال هذه الليلة أسماء مثل جاكوب إلوردي وسيدني سويني، ضمن قائمة من الوجوه التي يراهن عليها النقاد بوصفها من ملامح المرحلة المقبلة في السينما الأميركية.

ندوات وأفلام

ولا يقتصر برنامج مهرجان سانتا باربرا على حفلات التكريم، إذ يشمل أيضا سلسلة من الندوات المهنية واللقاءات المفتوحة مع صُنّاع الأفلام، تناقش موضوعات تتعلق بالإخراج والتمثيل والتقنيات الحديثة في الصناعة، إلى جانب جلسات أسئلة وأجوبة تُعقد عقب عروض الأفلام المشاركة.

ويضم برنامج المهرجان أكثر من 200 فيلم من مختلف أنحاء العالم، موزعة بين عروض رسمية وأقسام موازية تشمل الأفلام الوثائقية والقصيرة والتجريبية، ما يتيح للجمهور متابعة طيف واسع من الإنتاج السينمائي خارج إطار الاستوديوهات الكبرى.

وافتُتح المهرجان بفيلم "بعوضة في الأذن" (A Mosquito in the Ear)، الذي يقدّم مزيجا من السرد السينمائي التقليدي ولغة بصرية عميقة، في عمل ينسجم مع طبيعة ليلة الافتتاح في مهرجان دولي بارز.

ومن أبرز الأفلام المعروضة في المسابقة الرسمية فيلم "هامنت" (Hamnet) للمخرجة كلوي تشاو، المقتبس من رواية ماغي أوفاريل الصادرة عام 2020، والذي يروي قصة ابن وليام شكسبير. ويتناول الفيلم، بأسلوب إنساني دافئ وحزين، الرحلة العاطفية لشكسبير وزوجته أغنيس في مواجهة فاجعة فقدان ابنهما، وكيف انعكس هذا الحزن على إبداع شخصية "هاملت".

كما شهد المهرجان عرض الفيلم الأميركي المستقل "سيناريو كاليفورنيا" (California Scenario)، أحد الأعمال البارزة لعام 2026، وهو من إخراج جيمس تاكاتا وتأليف مشترك مع دارا ريزنيك، ضمن قسم يحتفي بالإنتاجات المستقلة.

يتناول الفيلم قصة والدين منفصلين يسعيان إلى العثور على الحقيقة والتفاهم في خضم تعقيدات العائلة الحديثة، وسط لوحات من فن النحت في حديقة إيزامو نوغوشي الشهيرة، حيث يتقاطع الماضي والحاضر داخل العلاقات الإنسانية.

كما عرض فيلم "الأيام المقدسة" (Holy Days)، وهو عمل كوميدي درامي مشترك بين كندا ونيوزيلندا، وأخرجته ناتالي بولت في أولى تجاربها الإخراجية الطويلة.

وتدور قصته حول صبي ضائع ينطلق في رحلة مع ثلاث راهبات في ما يشبه "قفزة حياتية" عبر الطرق الأمريكية، وتقدم مواقف إنسانية وصورا عفوية من خلال العلاقة بين الشخصيات المتباينة.

وتأتي دورة سانتا باربرا هذا العام في لحظة مزدحمة على خارطة السينما العالمية، إذ تتزامن مع اقتراب انطلاق مهرجان برلين السينمائي الدولي، ما يجعل فبراير/شباط شهرا محوريا في رزنامة المهرجانات.

وبين تكريم نجوم مثل دي كابريو وشون بن ودي تورو، والاحتفاء بالمواهب الجديدة، والندوات المهنية، يؤكد مهرجان سانتا باربرا مرة أخرى دوره كحلقة وصل بين إرث هوليوود القديم وحركة السينما العالمية المعاصرة، في موسم تتقاطع فيه الثقافة مع صناعة الجوائز على نحو مكثف.