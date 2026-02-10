للمرة الأولى.. منى واصف تغني شارة مسلسل "مولانا" في رمضان 2026

أُعلن رسميا عن إسناد مهمة غناء شارة مسلسل "مولانا" إلى الفنانة السورية منى واصف، وهو العمل المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026، في تجربة تُعد الأولى لها في أداء تتر مسلسل تشارك في بطولته.

وجاء الإعلان عبر مخرج العمل سامر البرقاوي، الذي نشر على حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي صورة من تتر المسلسل، مرفقة بعبارة: "مولانا.. غناء الشارة منى واصف"، وذلك تزامنا مع احتفال الفنانة بعيد ميلادها الرابع والثمانين.

بدوره، أعاد المؤلف الموسيقي آري جان سرحان نشر الإعلان، مؤكدا مشاركته في وضع الموسيقى الخاصة بالمسلسل.

مسلسل مولانا في رمضان 2026

يُعد مسلسل "مولانا" من أبرز الأعمال الدرامية السورية المنتظرة في الموسم الرمضاني المقبل، ويتصدر بطولته الفنان تيم حسن، الذي يجسد شخصية "جابر"، إلى جانب نخبة من النجوم، بينهم نور علي وفارس الحلو ومنى واصف ونانسي خوري وجرجس جبارة وجمال العلي وعلاء الزعبي وهيما إسماعيل إضافة إلى عدد من الممثلين الآخرين.

العمل مأخوذ عن قصة للكاتبة لبنى مشلح، فيما تولى كتابة السيناريو كل من كفاح زيني، وباسل الفاعور، ويوسف شرقاوي.

وتدور أحداث المسلسل حول "جابر"، رجل يفر من ماض قاسٍ ومن مجتمعه، ليجد نفسه في قرية منسية تنتظر عودة "مولانا" الغائب منذ عقود. ومع تصاعد الأحداث، يلجأ جابر إلى حيلة تقلب مجرى حياته وتنعكس على مصير سكان القرية، ضمن سياق درامي يتناول قضايا الهوية، والإيمان، والسلطة الاجتماعية، مع تركيز واضح على الصراع النفسي والفكري أكثر من الحدث المباشر.

ويأتي اختيار الفنانة منى واصف لغناء شارة العمل كإضافة فنية لافتة، لا سيما أنها تُعد من أبرز الأسماء في تاريخ الدراما السورية، وقد سبق لها التعاون مع مخرج العمل سامر البرقاوي في عدة أعمال ناجحة، من بينها "الهيبة" و"تاج".

وتشير المعلومات المتداولة إلى أن مشاركتها في مسلسل "مولانا" ستكون ظهورها الدرامي الوحيد خلال موسم رمضان 2026. ومن المتوقع أن يدخل العمل سباق الدراما الرمضانية وسط منافسة قوية، في ظل اهتمام مبكر من الجمهور عقب الكشف عن طاقم العمل والصور الأولى للشخصيات، لا سيما مع تقديم تيم حسن دورا مختلفا من حيث البناء النفسي والطرح الدرامي