سلاف فواخرجي بالحجاب في إيران.. تجربة فنية أم رسائل سياسية؟

أثار ظهور الممثلة السورية سلاف فواخرجي في مهرجان فجر السينمائي الدولي بطهران، ومشاركتها في الفيلم الإيراني "أرض الملائكة"، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما بين شرائح من الجمهور السوري، على خلفية السياقين السياسي والفني المرتبطين بالحدث.

وشهدت فعاليات الدورة الـ44 من المهرجان عرضا خاصا للفيلم، بحضور فواخرجي وطاقم العمل، حيث ظهرت مرتدية الحجاب، واستقبلها أمين المهرجان رسميا، وجرى تكريمها وسط حضور إعلامي لافت.

الفيلم، الذي يحمل اسم "أرض الملائكة" The Land of Angels، من إخراج بابك خواجه باشا وإنتاج منوچهر محمدي، وينتمي إلى الدراما الإنسانية، إذ يروي قصة امرأة تواجه تحديات قاسية وتسعى إلى إحداث تغيير في حياتها. كما يتناول العمل قضايا مرتبطة بالمنطقة، لا سيما فلسطين ولبنان، تحت شعار ترويجي يقول: "هذا ليس عالمنا".

وتؤدي فواخرجي دور البطولة بشخصية ضحى، إلى جانب مجموعة من الممثلين الأطفال من جنسيات إيرانية وعربية، بينها سورية ولبنانية، من بينهم علي ذيب، فاطمة المعصومة زريق، أهورا لطفي، محمد أسد، زهراء فاضل، فاطمة مريش، وعلي رضا علاو.

جدل على مواقع التواصل

وأثار إعلان فواخرجي عن مشاركتها في الفيلم موجة انتقادات واسعة، حيث ربط بعض المعلقين ظهورها في مهرجان إيراني بدعم طهران الطويل لنظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، الذي دافعت عنه فواخرجي علنا على مدى سنوات، حتى بعد سقوطه.

وذهب منتقدون إلى اعتبار مشاركتها محاولة للتقارب مع السلطات الإيرانية، وربطوا توقيت السفر والتحركات الفنية بالتحالفات السياسية الإقليمية، فيما طغت التعليقات الهجومية على الحدث.

في المقابل، دافع آخرون عن مشاركة فواخرجي، معتبرين أنها خطوة فنية بحتة تفتح لها بابا على تجربة سينمائية مختلفة، ومؤكدين أن التعاون مع السينما الإيرانية لا يعني بالضرورة تبنيا لمواقف سياسية.

سجل من المواقف المثيرة للجدل

وتحمل فواخرجي سجلا من التصريحات السياسية المثيرة للجدل، إذ أبدت خلال السنوات الماضية دعما علنيا للرئيس المخلوع بشار الأسد، رغم المجازر والانتهاكات الواسعة التي ارتكبتها قواته بحق الشعب السوري.

كما واصلت تصريحاتها الداعمة للنظام حتى بعد سقوطه في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، ووصفت حكمه بأنه شكّل "استقرارا" للبلاد، نافية مسؤوليته المباشرة عن المجازر، بما في ذلك مجزرة الكيماوي في الغوطة، وغيرها من الانتهاكات الموثقة.

"أمنية تحققت"

وعلّقت فواخرجي على مشاركتها في الفيلم عبر حسابها على منصة إكس (X)، واصفة التجربة بأنها تحقيق لحلم شخصي، إذ كتبت: "أمنية جديدة تحققت أن أعمل في السينما الإيرانية، العالمية، سينما ذات منهاج يُدرّس، وسحر لا يُفسّر، فيلم سيغني مسيرتي الفنية والوجدانية، وأمنياتي لا حدود لها، وأحلامي لا تنضب. فيلم عن امرأة استطاعت بالحب أن تصنع المعجزات، وتصبح المعجزات بمتناول أيدينا إذا اجتمعنا بمن يشبهنا روحا وفكرا وعملا وإنسانية، وإصرارا على الحياة والإبداع".