"سكفة".. فيلم فلسطيني يروي معاناة طفلتين شقيقتين خلال حرب غزة

قال المخرج الفلسطيني عمر صالح إن ما حدث خلال حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة موثق بالفعل، لكن هناك الكثير من القصص الإنسانية التي لم توثقها الكاميرات ولم يتحدث عنها الصحفيون.

وأضاف صالح، لقناة الجزيرة مباشر، اليوم الثلاثاء، على هامش عرض فيلمه "سكفة" في مدينة إسطنبول التركية، أن دور صناعة الأفلام هو معالجة تلك القصص الإنسانية ونقلها إلى العالم.

وأوضح أن "سكفة" يروي قصة حقيقية حدثت في قطاع غزة خلال اجتياح جيش الاحتلال شمالي القطاع للمرة الأولى في مطلع 2024.

وقال صالح إن الفيلم درامي تراجيدي يتحدث عن معاناة طفلتين شقيقتين، إحداهما ضريرة، خلال الاجتياح وروح الأخوة بين أبناء قطاع غزة، رغم الحرب والظروف المؤلمة التي مرت بهم.

وأشار إلى أنه واجه الكثير من التحديات من أجل إنجاز هذا الفيلم، مثل العثور على جهة لتمويل إنتاج الفيلم، إضافة إلى العثور على مكان مناسب للتصوير لصعوبة السفر ودخول قطاع غزة، موضحا أن التصوير تم في ضواحي العاصمة السورية دمشق، إلى جانب تصوير بعض المشاهد في القطاع.

وقال صالح إن الفيلم حصل على عدة جوائز، كان أولها جائزة أفضل فيلم دولي قصير بأحد المهرجانات في إيطاليا، قبل أن يحصل على جوائز أخرى في البرازيل ورومانيا وجنوب أفريقيا ومن منظمات دولية أيضا.

لكن صالح أكد أن هناك حربا على الرواية الفلسطينية، إذ تم حظر عرض الفيلم في أكثر من 13 مهرجانا، لا لشيء سوى كونه فلسطينيا، ويخالف رواية الاحتلال، رغم أن الفيلم عن قصة حقيقية حدثت بالفعل عاشها أصحابها والفيلم يرويها فقط.