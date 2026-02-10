الدراما الخليجية في رمضان 2026: حضور نسائي لافت واستثمار في النجاحات السابقة

بين الدراما الاجتماعية وأجواء التشويق والغموض، وصولا إلى المسلسلات الكوميدية، تستعد الشاشة الخليجية لموسم رمضاني حافل في عام 2026، مع باقة من الأعمال الجديدة التي تجمع نخبة من أبرز نجوم الخليج.

ويبرز هذا الموسم بتنوع لافت في القوالب الدرامية، حيث تحضر الأعمال المقتبسة عن روايات بقوة، إلى جانب اتساع مساحة الدراما النسائية ضمن الخريطة الرمضانية. كما يشهد الموسم عودة أجزاء جديدة لمسلسلات سبق أن حققت نجاحا جماهيريا في مواسم سابقة.

دراما اجتماعية وعائلية

في إطار الدراما الاجتماعية والعائلية، يطرح المسلسل الكويتي "أمور عائلية" صورة متشابكة للعلاقات داخل الأسرة، متناولا قضايا الحب والزواج والخيانة، وانعكاساتها على تماسك الروابط بين الأجيال.

المسلسل من بطولة شجون الهاجري، عبدالله بوشهري، ومريم الصالح.

بين الدراما الاجتماعية وأجواء التشويق والغموض وصولا إلى المسلسلات الكوميدية تستعد الشاشة الخليجية لموسم رمضاني حافل في عام 2026 مع باقة من الأعمال الجديدة التي تجمع نخبة من أبرز نجوم الخليج.

ويبرز هذا الموسم بتنوع لافت في القوالب الدرامية حيث تحضر الأعمال المقتبسة عن روايات بقوة إلى جانب اتساع مساحة الدراما النسائية ضمن الخريطة الرمضانية كما يشهد الموسم عودة أجزاء جديدة لمسلسلات سبق أن حققت نجاحا جماهيريا في مواسم سابقة.

دراما اجتماعية وعائلية

في إطار الدراما الاجتماعية والعائلية يطرح المسلسل الكويتي "أمور عائلية" صورة متشابكة للعلاقات داخل الأسرة متناولا قضايا الحب والزواج والخيانة وانعكاساتها على تماسك الروابط بين الأجيال.

المسلسل من بطولة شجون الهاجري وعبدالله بوشهري ومريم الصالح.

ويطرح المسلسل الكويتي "سموم القيظ" حكاية تتناول تعقيدات العلاقات الأسرية والضغوط التي يفرضها المجتمع على أفرادها مسلطا الضوء على التحديات اليومية التي تواجه الأسرة في ظل هذه التوترات. المسلسل من بطولة عبد الرحمن العقل وخالد العجيرب وسمير القلاف.

إعلان

ويقدم المسلسل الكويتي "تطبق الشروط والأحكام" رؤية واقعية للعلاقات الأسرية من خلال إسقاط مفهوم القواعد والالتزامات على الحياة الزوجية واليومية وما تفرضه من اختبارات مستمرة على التفاهم بين أفراد الأسرة. العمل من بطولة صلاح الملا وعبد العزيز النصار وحنين حامد.

ويضاف إلى الدراما الاجتماعية المسلسل الكويتي "عايلة مايلة" الذي يرصد تفاصيل الحياة داخل حي شعبي تتقاطع فيه حكايات الجيران وسط محاولات متواصلة لاحتواء الخلافات والسيطرة على الأزمات الأسرية في إطار يجمع بين التضامن الإنساني وصراعات الحياة اليومية. المسلسل من بطولة أحمد الجسمي وسحر حسين وحصة النبهان.

في حين تدور أحداث المسلسل الكويتي "شاي خانة" في أجواء الكويت القديمة متتبعة حكاية الأب شاهين في سعيه لتوفير العلاج لابنه المريض وسط مواقف إنسانية وضغوط اجتماعية تعكس ملامح تلك المرحلة. المسلسل من بطولة عبير الجندي وهند البلوشي ومي البلوشي.

تشويق وغموض

وضمن أعمال التشويق والغموض، يأتي المسلسل الكويتي "متاهة" بأحداث تدور في تسعينيات القرن الماضي، حيث يجد المحقق فيصل نفسه أمام قضية غامضة تقوده إلى مسار معقد تتداخل فيه الأسرار وتختفي الأدلة. المسلسل من بطولة فوز الشطي، فيصل العميري ورهف العنزي.

والمسلسل الكويتي "الشوفير: رحلة عمر"، الذي يتتبع مصير ثلاثة كويتيين تقودهم ظروف استثنائية إلى البقاء في بيروت، قبل أن تنقلب رحلتهم رأسا على عقب إثر حادث طارئ ينتهي باحتجازهم، لتبدأ سلسلة من المواجهات والصراعات في بيئة غريبة عنهم. المسلسل بطولة خالد المظفر، محمد صفر، ختام اللحام وعبدو شاهين.

ضمن أعمال التشويق، يقدّم المسلسل الكويتي "كارما" صراعا محتدما داخل عائلة ثرية، حيث تتحول العلاقة بين شقيقتين إلى مواجهة مفتوحة تكشف أسرارا وخيانات خلف جدران القصر. المسلسل بطولة نور الدليمي وروان مهدي وفؤاد علي ومرام البلوشي.

عوالم نسائية

يأتي مسلسل "بنات عبدالغني" ضمن الأعمال الكويتية التي تندرج في إطار الدراما النسائية المشاركة في موسم رمضان عام 2026، حيث يركز على العلاقات الأسرية، مسلطا الضوء على صراعات البنات داخل الأسرة وتقاطعاتها مع سلطة الأب. ويشارك في بطولة العمل عدد من الفنانين الكويتيين، من بينهم عبدالله التركماني، هنادي الكندري ومرام البلوشي وسعود بو شهري.

أما المسلسل الكويتي "أم رجا" والمستوحى من قصة حقيقية، فيروي قصة امرأة تخوض تحديات الحياة بعد الطلاق، قبل أن تتصاعد أزماتها إثر تعرض ابنها لسرقة غامضة، لتجد نفسها وسط صراعات متشابكة. ويشارك في بطولة المسلسل زهرة عرفات، صلاح الملا ومحمد العجيمي.

ويسلط المسلسل الكويتي "الغميضة" الضوء على أم كفيفة تعيش في سبعينيات القرن الماضي، تستغلها بناتها لتحقيق مصالحهن، لتكشف الأحداث عن قضايا إنسانية تتعلق بالمرأة والعلاقات العاطفية والتحولات الاجتماعية في تلك المرحلة. المسلسل من تأليف هبة مشاري حمادة وإخراج علي العلي، وبطولة هدى حسين، محمود بوشهري، فاطمة الصفي وليلى عبدالله.

في إطار الدراما الكويتية التي تركز على قضايا المرأة، يطرح مسلسل "غلط بنات" حكاية أسرة تهتز بسبب خطأ يغير مسار حياتها، حيث يقود الخوف من العار الأب إلى القسوة، وتدفع البنات الثمن، ليصبح الزواج شكلا من أشكال العقاب، قبل أن تقرر الأم، التي بدت ضعيفة في البداية، خوض المواجهة. المسلسل من تأليف جميلة جمعة وإخراج سائد بشير الهواري، وبطولة إلهام الفضالة، جمال الردهان، في الشرقاوي وعبد الله بهمن.

إعلان

ويركز المسلسل الكويتي "دراما كوين" على تعقيدات العلاقة بين الأم وبناتها، كاشفا صراعات أسرية ناتجة عن اختلاف الأجيال وتشابك المشاعر، في إطار درامي يتناول الأزمات العاطفية والزوجية وتأثيرها على تماسك الأسرة، وهو من بطولة سحر حسين، عبد الله الخضر وحمد أشكناني.

وفي المسلسل الكويتي "نورية نصيب"، تعيش امرأة تجربة قاسية بعد ترملها مرتين، فتختار الابتعاد عن الحب خوفا من الخسارة، قبل أن تدخل زواجا جديدا، وسط ضغوط عائلية تختبر قدرتها على التحمل والأمومة. المسلسل من بطولة هيا عبدالسلام، عبدالله عبدالرضا وفي الشرقاوي.

أجزاء متتالية: رهان الاستمرارية

استثمارا للنجاحات السابقة، تراهن الدراما السعودية هذا الموسم على استمرارية أعمال حجزت مكانها في ذاكرة المشاهد؛ حيث يبرز الجزء الثاني من مسلسل "شارع الأعشى" كواحد من أهم الإنتاجات المقتبسة عن نص أدبي للروائية السعودية بدرية البشر، ويجمع في بطولته كلا من إلهام علي، خالد صقر ومهند الحمدي.

وعلى صعيد الكوميديا الاجتماعية يستكمل أبو صامل وعائلته في الجزء الثالث من مسلسل "جاك العلم" تقديم المفارقات اليومية والمعارك الاجتماعية البسيطة التي تعيشها العائلة في قالب خفيف يعكس تفاصيل الحياة اليومية. العمل من بطولة ريم عبد الله وماجد مطرب فواز وخالد البقمي.

ويواصل صناع مسلسل "شباب البومب" تقديم الجزء الرابع عشر حيث يغوص العمل في أزمات الجيل الجديد مسلطا الضوء على الصراع بين الواقع والعالم الافتراضي وتداعيات هوس الشهرة الرقمية على العلاقات والسلوكيات اليومية. المسلسل من بطولة فيصل العيسى وعلي المدفع وشفيقة يوسف.

أما في الدراما الكويتية فيعود صناع مسلسل "وحوش" في رمضان 2026 من خلال الجزء الثاني تحت عنوان "الأم المتوحشة" الذي يستكمل تقديم حكايات مستقلة مستوحاة من جرائم واقعية شهدها المجتمع في إطار تشويقي إنساني. المسلسل من بطولة إلهام علي وفتات سلطان وأحمد النجار وحصة النبهان.

وتضم الخريطة الرمضانية أيضا الجزء الثاني من المسلسل الكويتي "السرداب" تحت عنوان "الوصية" وهو عمل من بطولة صالح الفيلكاوي ومشاري المجيبل ومحمد عبد العزيز إلى جانب المسلسل القطري "مرضي ودحام" الذي يقدم في جزئه الثالث سلسلة من المواقف والمقالب الكوميدية وهو من بطولة عبد الناصر درويش وأحمد العونان وسعد بخيت.