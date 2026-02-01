محمد هنيدي يعود إلى الدراما الإذاعية في رمضان 2026 عبر "أخطر خطير"

طرحت إذاعة "ميغا إف إم 92.7" التابعة لشبكة راديو النيل الملصق الرسمي لمسلسل "أخطر خطير"، وهي التجربة الجديدة للفنان المصري محمد هنيدي ضمن موسم دراما رمضان 2026، في لفتة فنية تضعه على خريطة الأعمال الإذاعية التي تشهد اهتماما متزايدا هذا العام.

ويعكس الملصق، الذي شاركته الصفحة الرسمية للعمل على منصات التواصل الاجتماعي، حضور هنيدي في عالم الكوميديا الصوتية بعيدا عن الصورة البصرية التقليدية، إذ يعتمد المسلسل كاملا على الصوت والإيقاع والحوارات الإذاعية لإيصال تفاصيل الأحداث إلى المستمع.

ويعرض المسلسل الإذاعي على مدار 30 حلقة وتذاع حصريا على شبكة راديو النيل خلال رمضان، وهو ما يجعله جزءا من توجه واضح نحو إعادة إحياء الدراما الصوتية كأحد أشكال الترفيه الجماهيري في الموسم الرمضاني.

ويعد محمد هنيدي من أبرز الأسماء التي أسست لموجة الكوميديا السينمائية في مصر نهاية التسعينيات، قبل أن تتنوع خياراته الفنية بين السينما والدراما التلفزيونية والمسرح، وصولا إلى الأعمال الصوتية.

قصة ومسار كوميدي

ويعتمد "أخطر خطير" على قالب الكوميديا الخفيفة، يمزج بين المواقف الساخرة والتفاصيل اليومية القريبة من حياة الجمهور، ما يمنح المستمع مساحة أكبر للخيال والتفاعل مع الأحداث والمواقف من خلال الصوت وحده.

ويشارك الفنان محمد هنيدي في البطولة نخبة من الفنانين، في مقدمتهم الفنانة سوسن بدر والفنان علاء مرسي، بينما يتولى تأليف وإخراج العمل الفنان صفي الدين حسن، ما يعكس تجارب مشتركة تجمع بين الوجوه الكوميدية المألوفة وأسلوب السرد الإذاعي المعاصر.

بين الصوت والجمهور

تجربة الفنان محمد هنيدي في الدراما الإذاعية ليست فريدة في المشهد، لكنها تأتي في وقت ينشط فيه الوسط الفني المصري في إعادة تقييم أساليب التقديم والتركيز على الصوت كأداة سردية يمكن أن تعيد الحياة إلى المحتوى الرمضاني في أبعاد مختلفة.

وترى بعض التحليلات أن اختيار فنانين كبار للخوض في تجارب إذاعية يعكس رغبة في التفاعل مع جمهور واسع خارج حدود الشاشة، عبر منصات يمكن متابعتها بسهولة أثناء التنقل والعمل، وهو ما يتيح للمسلسلات الصوتية أن تكون منافسا حقيقيا في الموسم الرمضاني.

ويبقى مسلسل "أخطر خطير" علامة بارزة في توجهات الموسم الرمضاني 2026، إذ يجمع بين اسم فني كبير وخيارات تقديم جديدة، مستفيدا من إمكانات الأداء الصوتي لتعميق العلاقة بين العمل وجمهوره.