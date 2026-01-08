تطورات الحالة الصحية للفنان المغربي عبد الهادي بلخياط

عاد اسم الفنان المغربي عبد الهادي بلخياط إلى الواجهة خلال الأيام الماضية، على خلفية تداول أنباء عن تعرضه لوعكة صحية استدعت نقله إلى المستشفى العسكري في العاصمة المغربية الرباط، ما أثار قلق محبيه ومتابعيه للاطمئنان على وضعه الصحي.

وبحسب المعطيات المتداولة، بدأت الأزمة الصحية خلال تواجد بلخياط في موريتانيا، حيث أصيب بنزلة برد حادة تطورت إلى مضاعفات أثرت على الجهاز التنفسي، من بينها التهاب حاد في الشعب الهوائية وصعوبات في التنفس، الأمر الذي استدعى إدخاله إلى قسم الإنعاش لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وعلى إثر تدهور حالته الصحية، تقرر نقله من موريتانيا إلى المغرب على متن طائرة طبية مجهزة، حيث جرى إدخاله في البداية إلى المستشفى العسكري بمدينة الداخلة، قبل تحويله لاحقاً إلى المستشفى العسكري بالرباط لاستكمال العلاج والمتابعة الطبية.

وأفادت صحف مغربية محلية بأن الفنان، البالغ من العمر 86 عاماً، تجاوز المرحلة الحرجة من الوعكة الصحية، إلا أنه لا يزال يخضع لمراقبة طبية منتظمة للاطمئنان على استقرار حالته.

وقد أعادت هذه التطورات الصحية تسليط الضوء على القلق الذي يرافق جمهوره ومحبيه في المغرب العربي، الذين حرصوا على متابعة أخباره والدعاء له بالشفاء.

ويذكر أن عبد الهادي بلخياط، الملقب بـ "هرم الأغنية المغربية"، كان قد واجه في مناسبات سابقة شائعات متكررة حول وفاته، نفتها ابنته مريم بلخياط عام 2022، مؤكدة حينها أنه كان متواجداً في مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة.

مسيرة فنية حافلة

ويعد عبد الهادي بلخياط، المولود عام 1940، من أبرز رواد الأغنية المغربية المعاصرة، إذ انطلق مشواره الفني خلال ستينات القرن الماضي، وفرض حضوره إلى جانب أسماء وازنة في الساحة الغنائية، من بينها عبد الوهاب الدكالي، والراحلة نعيمة سميح، والراحل محمد الحياني. وخلال مسيرته، خاض تجارب فنية خارج المغرب، لا سيما في القاهرة، حيث قدم أعمالاً باللهجة المصرية، وشارك في عدد من الأفلام الغنائية والاستعراضية في مصر ولبنان، من بينها "الدنيا نغم" و"أين تخبئون الشمس"، قبل أن يعود لاحقاً إلى بلاده.

إعلان

وتعاون بلخياط مع نخبة من كبار الملحنين، من بينهم عبد السلام عامر، وعبد النبي الجيراري، وعبد القادر الراشدي، وحسن القدميري، كما تميز بتقديم أعمال غنائية باللغة العربية الفصحى، إذ غنى قصائد لشعراء كبار، من بينهم نزار قباني، في أعمال مثل "طوق الياسمين" و"الهاتف". وارتبط اسمه بعدد من الأغاني الشهيرة التي تركت بصمة بارزة في الذاكرة الفنية، من بينها "عرين الأسد" و"بسمة الأمل" و"غني لي الليلة" و"الأمس القريب".

وفي عام 2012، أعلن عبد الهادي بلخياط اعتزاله الساحة الفنية، قبل أن يطل مجددا على جمهوره عام 2015 من خلال مشاركته في مهرجان موازين، حيث قدم مجموعة من الأعمال الدينية، من بينها "الجيال زايرين سيدنا النبي" و"سيد الناس" و"يا من إلى رحمته المفر".