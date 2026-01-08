الممثلة المصرية لقاء سويدان تكشف إصابتها بالعصب السابع على الهواء

أعلنت الفنانة لقاء سويدان إصابتها بالعصب السابع في أول ظهور تلفزيوني لها عبر قناة الشمس بعد تعرضها للمرض.

وأوضحت سويدان أنها تعمدت الظهور على الشاشة رغم حالتها الصحية، رغبة منها في توجيه رسالة مفادها أن الفنان إنسان قبل أي شيء، يمر بأزمات صحية ونفسية مثل غيره، وليس مجرد صورة مثالية دائمة أمام الجمهور. وأضافت أن هناك تصورًا شائعًا بأن الفنان يجب أن يبدو في أفضل حالاته على الدوام، لكنها اختارت أن تشارك جمهورها لحظات الضعف والمرض واليأس التي قد يمر بها أي إنسان.

وأكدت أنها حرصت على أن يراها جمهورها في مرضها كما اعتاد أن يراها في نجاحاتها الفنية، سواء في الدراما أو المسرح أو البرامج التلفزيونية، مشددة على أن قرارها بالظهور جاء بدافع إظهار الجانب الإنساني دون خجل، ووجهت الشكر لكل من دعمها وساندها خلال فترة مرضها وابتعادها عن الساحة الفنية.

وعن وضعها الصحي، ربطت لقاء سويدان بين إصابتها بالتهاب العصب السابع وحالتها النفسية خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أنها حاولت إخفاء ما كانت تعانيه داخليًا، وحرصت على الظهور بمظهر القوة أمام من حولها. وكشفت في الوقت ذاته عن تعرضها لحملات إساءة وتشويه، إلى جانب مواقف صادمة من بعض الأشخاص الذين كانت تعتبرهم مقربين.

وأضافت أن الضغوط النفسية المتراكمة كان لها تأثير مباشر على حالتها الصحية، معتبرة أن المرحلة الحالية باتت مليئة بالتوترات والتحديات التي يواجهها الجميع بدرجات متفاوتة، وأن التحدي الحقيقي يكمن في كيفية التعامل مع هذه الضغوط، وحدود السماح لها بالتأثير على الصحة النفسية والإنسانية.

وحرص المؤلف أيمن بهجت قمر على توجيه رسالة دعم للفنانة لقاء سويدان، معبرا عن تضامنه معها عبر منشور على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، أبدى فيه تأثره الشديد بظهورها التلفزيوني الأخير.

إعلان

وأوضح قمر أنه شاهد المقطع أكثر من مرة، مشيرا إلى أنه دفعه للتوقف وإعادة التفكير في العديد من المواقف الحياتية، متسائلا عمّا إذا كانت بعض الأشخاص أو التجارب تستحق كل هذا القدر من الحزن والضغط النفسي.

ووجّه قمر رسالة تحذير من الاستمرار في علاقات أو ظروف مؤذية، داعيا إلى حماية النفس والابتعاد عما يكسر الإنسان أو يستنزف طاقته النفسية، مؤكدا أن القوة الحقيقية تكمن في القدرة على النهوض مجددا دون انتظار دعم من الآخرين.

واختتم منشوره بتمنياته بالشفاء العاجل للفنانة لقاء سويدان، متمنيا لها تجاوز هذه المرحلة والعودة بصحة أفضل.

ووجهت الفنانة هنا الزاهد رسالة دعم إلى الفنانة لقاء سويدان عقب إعلان إصابتها بمرض العصب السابع، أعربت عن تعاطفها معها من خلال تعليق نشرته عبر خاصية القصص المصورة على إنستغرام.

وأكدت الزاهد تأثرها الشديد بظهور سويدان الأخير، مشيرة إلى أن ما قالته يحمل رسائل إنسانية مهمة، ومتمنية لها الشفاء العاجل والعودة إلى حياتها الطبيعية في سلام، معربة عن تضامنها الكامل معها في هذه المرحلة. كما تمنت لها الممثلة ريهام عبد الغفور أن يمن الله عليها بالصحة والعافية.

ولقاء سويدان هي ممثلة لأم مصرية وأب لبناني، بدأت مشوارها الفني في الطفولة من خلال مشاركتها في مسلسل "هو وهي" مع سعاد حسني وأحمد زكي، واستمرت مسيرتها لاحقاً بالمشاركة في العديد من الأعمال الدرامية والمسرحيات، ومن أعمالها مسلسل "مدرسة الحب"، "البيت الكبير"، "يوسف الصديق"، "الحلال"، وشاركت العام الماضي 2023 بمسلسلي "حرب الجبالي" والجزء الثالث من "أيام".