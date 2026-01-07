دراما رمضان 2026.. خروج مفاجئ لعدد من نجوم الصف الأول

شهدت الخريطة الدرامية لموسم رمضان 2026 انسحابات مبكرة لعدد من نجوم الصف الأول، وذلك قبل نحو ستة أسابيع من حلول الشهر الكريم، في ظل ضيق الوقت وعدم اكتمال التحضيرات الفنية لبعض الأعمال.

يسرا.. "حرم السفير"

كان من المنتظر أن تعود الفنانة يسرا إلى الدراما الرمضانية بعد غياب دام قرابة عامين، إذ قدمت آخر أعمالها في رمضان 2023 من خلال مسلسل "1000 حمد الله على السلامة". وبالفعل تعاقدت يسرا على بطولة مسلسل "حرم السفير"، الذي كان مقررًا عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.

غير أن العمل تقرر تأجيله، حيث أوضحت يسرا في تصريحات صحفية أن قرار التأجيل جاء بالاتفاق مع شركة الإنتاج، بسبب ضيق الوقت، بما قد يؤثر سلبًا على مستوى المسلسل. وتدور أحداث "حرم السفير" في إطار اجتماعي على مدار 15 حلقة، وتجسد خلاله يسرا شخصية "عايدة" التي تعيش مفارقات إنسانية مع نجلها، أحد لاعبي كرة السلة.

مي عز الدين.. "قبل وبعد"

من جانبها، أعلنت الفنانة مي عز الدين خروج مسلسلها "قبل وبعد" من سباق رمضان 2026، مؤكدة أن العمل تأجل لإتاحة الوقت الكافي للتحضير، حتى يخرج بالشكل اللائق. وكتبت عبر خاصية "القصص" على إنستغرام أن قرار التأجيل جاء بإجماع صناع العمل من إنتاج وإخراج وتأليف.

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب مي عز الدين كل من هاني عادل، محمود عبد المغني، سوسن بدر، ريم البارودي، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج مرقس عادل.

خالد النبوي.. "طاهر المصري"

كما تقرر خروج مسلسل "طاهر المصري" من الماراثون الرمضاني، وهو من بطولة خالد النبوي، الذي يجسد خلاله شخصية مدرب فريق رياضي نسائي. وكشف المنتج تامر مرتضى أن قرار التأجيل جاء نتيجة ضيق الوقت، خاصة أن العمل يحتاج إلى تحضيرات مكثفة على مستوى الكتابة والإخراج والتنفيذ.

أعمال أخرى مؤجلة

وشهد الموسم أيضًا خروج مسلسل "الحب لعبة"، أول بطولة مطلقة للفنان نور النبوي في الدراما الرمضانية، وذلك بسبب عدم الانتهاء من كتابة جميع الحلقات وضيق الوقت.

كما تأجل مسلسل محمد هنيدي، الذي تغير اسمه من "عابدين" إلى "قنديل"، وكان من المنتظر أن يشهد عودة السيناريست يوسف معاطي بعد غياب، إلا أن تغييرات إنتاجية وتعثرات مختلفة أدت إلى تأجيله، مع ترجيحات بعرضه في رمضان 2027.

ومن الأعمال التي تقرر خروجها في اللحظات الأخيرة مسلسل "اسأل روحك"، بطولة ياسمين رئيس وأحمد فهمي، وهو من تأليف محمد الحناوي وإخراج رضا عبد الرازق، ويدور في إطار كوميدي اجتماعي.

كما خرج من السباق الرمضاني مسلسل "القرموطي عامل قلق"، بطولة أحمد آدم، حيث قرر صناعه استكمال تصويره بعد انتهاء الموسم الرمضاني.