توضيح من ابنة إيمان البحر درويش بشأن حالته الصحية

عاد الجدل حول الحالة الصحية للفنان المصري إيمان البحر درويش إلى الواجهة، بعد تداول منشور حديث أعاد اسمه إلى دائرة الاهتمام، في ظل ابتعاده عن الساحة الفنية خلال السنوات الماضية بسبب ظروفه الصحية.

وفي المقابل، سارعت ابنته أمنية البحر درويش إلى طمأنة جمهوره، مؤكدة في تصريحات لإحدى الصحف المحلية أن حالته الصحية مستقرة ولا تدعو للقلق، مع توجيه الشكر لكل من حرص على الاطمئنان والسؤال عنه.

وجاء هذا التوضيح بعد منشور كتبه أيمن السديمي، أحد المقربين من الفنان، تحدث فيه عن تدهور وضعه الصحي، داعيا إلى الدعاء له بالشفاء، قبل أن يعمد لاحقا إلى إغلاق حسابه الشخصي على موقع فيسبوك.

وفي السياق، ذكرت صحف محلية أن نقابة المهن الموسيقية أكدت عدم توفر أي معلومات رسمية لديها بشأن الحالة الصحية للفنان.

وتعود الأزمة الصحية التي يعاني منها الفنان المصري إيمان البحر درويش إلى عام 2017، حين تعرض لنزيف في المخ، ما انعكس بشكل مباشر على وضعه الصحي. وخلال السنوات اللاحقة، شهدت حالته تطورات متتابعة استدعت خضوعه لجلسات علاج طبيعي، بعد إصابته بحالة شلل نتيجة الجلطات التي تعرض لها.

وفي عام 2021، عاد الفنان لتلقي العلاج داخل أحد المستشفيات، حيث أعلنت ابنته إيمان آنذاك مروره بانتكاسة صحية جديدة.

وبعد سنوات من الغياب عن الأضواء، نشرت ابنته أمنية في عام 2023 صورة حديثة له، ظهر فيها وقد فقد الكثير من وزنه، وبملامح بدت عليها آثار المرض والإرهاق، وأرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: "سيشهد التاريخ أن هذا إيمان البحر درويش".

الفنان إيمان البحر درويش، المولود في كوم الدكة عام 1955، هو حفيد موسيقار الشعب سيد درويش. وخلال فترة دراسته الجامعية، كوّن فرقة غنائية، واشتهر بإعادة تقديم أغنيات جده، وهو ما حقق له شهرة واسعة، واكتسب نجومية خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي في مجالي الغناء والتمثيل.

إعلان

وقدم عددًا من الأفلام السينمائية من أبرزها "طير في السما"، "حكاية في كلمتين" و"تزوير في أوراق رسمية"، كما تنوعت تجربته الغنائية بين الرومانسي والديني، إلى جانب الغناء للأطفال.

غاب عن الساحة الفنية قبل أن يعود مرة أخرى عام 2007 من خلال تجسيد شخصية الإمام الشافعي في مسلسل حمل اسمه، ثم قدم عددًا من الأعمال المسرحية من بينها "أهل الهوى"، فيما كان آخر عمل قدمه مسرحية "مكتوب لي أغنيلك" عام 2019.