تطورات الحالة الصحية للفنان محيي إسماعيل عقب تعرضه لجلطة وغيبوبة

تواصلت تطورات الحالة الصحية للفنان المصري محيي إسماعيل خلال الأيام الماضية، بعد تعرضه لأزمة صحية معقدة استدعت نقله بين عدة مستشفيات لتلقي رعاية طبية مكثفة، وسط متابعة من نقابة المهن التمثيلية.

تعود بداية الأزمة إلى ما يقرب من أسبوعين، حين تلقى نجل شقيقة الفنان اتصالا من الجيران يفيد باختفائه وعدم ظهوره منذ ساعات الصباح داخل شقته. ومع عدم استجابته لطرق الباب، جرى كسره، ليتم العثور عليه داخل غرفة نومه في حالة إعياء شديد، فتم استدعاء الإسعاف ونقله إلى المستشفى.

وكشفت الفحوصات الطبية آنذاك عن إصابته بجلطة في المخ، استدعت تدخلا عاجلا ووضعه تحت الملاحظة الطبية. ولاحقا، تدهورت حالته الصحية بسبب معاناته من مشكلات في القلب وارتفاع حاد في مستوى السكر في الدم، ما أدى إلى دخوله في غيبوبة استلزمت وضعه على أجهزة دعم القلب والتنفس داخل غرفة العناية المركزة لعدة أيام.

ومع عدم استقرار وضعه الصحي في المستشفى الذي كان يتلقى فيه العلاج، تدخلت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، وتم نقله إلى مستشفى آخر، قبل أن يُحوّل لاحقا إلى مستشفى ثالث لتوفير رعاية طبية أكثر تخصصا.

وشهدت حالته الصحية تحسنا نسبيا خلال الأيام الأخيرة، بعدما انخفض مستوى السكر في الدم واستجاب للعلاج، الأمر الذي سمح بنقله من غرفة العناية المركزة إلى غرفة خاصة بناء على رغبته، عقب اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة لضمان سلامته.

وبالرغم من هذا التحسن، فإن حالته لا تزال شبه مستقرة، ما يستدعي استمراره تحت الرعاية الطبية داخل المستشفى خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه يقيم بمفرده، وهو ما يتطلب متابعة دقيقة تحسبا لحدوث أي مضاعفات صحية محتملة.

ويُعد محيي إسماعيل أحد أبرز نجوم السينما والمسرح في مصر، واشتهر بتجسيد الأدوار النفسية المعقدة، وترك بصمة فنية مميزة عبر عشرات الأعمال التي رسخت اسمه كأحد رموز التمثيل المختلف في تاريخ الفن المصري.