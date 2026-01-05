أعلنت فرقة "بي تي إس" BTS رسميا موعد إصدار ألبومها الجديد، مؤكدة أن ألبومها الخامس الكامل سيطرح في 20 مارس/ آذار 2026، من دون الكشف حتى الآن عن عنوانه.

ويمثل الألبوم عودة جماعية منتظرة بعد توقف استمر قرابة أربع سنوات، وهي الفترة التي أنهى خلالها الأعضاء السبعة خدمتهم العسكرية الإلزامية في كوريا الجنوبية بين عامي 2024 و2025.

ويضم العمل 14 أغنية، بحسب شركة "بيغ هيت ميوزك" BigHit Music، التي أوضحت أن قرار العودة بألبوم كامل جاء بهدف التعبير بشكل أعمق عن المرحلة الفنية والفكرية التي تمر بها الفرقة حاليا.

ألبوم يعكس مرحلة جديدة

ووفق بيان رسمي، يعكس الألبوم رؤى الأعضاء وتجاربهم الفردية، حيث شاركوا بشكل جماعي في تحديد اتجاهه الفني، في إطار مرحلة جديدة من مسيرة فرقة BTS (بي تي إس) عقب انتهاء فترة الخدمة العسكرية.

جولة عالمية مرتقبة

بالتزامن مع إصدار الألبوم، تستعد الفرقة لإطلاق جولة عالمية دعما له، على أن يتم الإعلان عن المواعيد وأماكن الحفلات في 14 يناير/كانون الثاني. وستكون هذه الجولة الأولى واسعة النطاق منذ جولة "إذن بالرقص على المسرح" (Permission to Dance on Stage) التي اختتمت في أبريل/نيسان 2022، والتي حققت إيرادات تجاوزت 75 مليون دولار من 11 عرضا فقط، وفق بيانات "بيلبورد بوكس سكور" (Billboard Box Score).

تحضيرات ترويجية مكثفة

وفي إطار التحضيرات للعودة، أطلقت BTS موقعا رسميا يعتمد على عدٍّ تنازلي يشير إلى موعد الإصدار في 20 مارس/آذار، كما أعادت ضبط حسابها الرسمي على إنستغرام، تمهيدًا للكشف التدريجي عن تفاصيل الألبوم والجولة خلال الأسابيع المقبلة. وأكدت "بيغ هيت" أن الطلبات المسبقة للألبوم ستفتح في 16 يناير.

عيون على "غرامي"

ويرى مراقبون في صناعة الموسيقى أن الألبوم الجديد قد يكون خطوة استراتيجية في مساعي "بي تي إس" لنيل جائزة غرامي، وهي الجائزة الكبرى الوحيدة التي لم تحصدها الفرقة بعد، رغم ترشيحها أربع مرات سابقا. ويشير نقاد إلى أن إصدار ألبوم كامل يعزز فرص المنافسة في الفئات العامة الكبرى، مثل "ألبوم العام"، خاصة مع نافذة ترويج تمتد لنحو ثمانية أشهر قبل إعلان ترشيحات غرامي في نوفمبر.

إعلان

كما يُتوقع أن تلعب الجولة العالمية، خصوصًا إذا تضمنت عروضًا موسعة في الولايات المتحدة، دورًا مهمًا في تعزيز حضور الفرقة لدى ناخبي الأكاديمية، سواء من خلال الأداءات الحية أو الظهور الإعلامي.

ترقب واسع لصوت الألبوم

في الوقت نفسه، تتواصل التكهنات حول الطابع الموسيقي للعمل الجديد والتعاونات المحتملة، لا سيما بعد تصريحات لمنتجين عالميين ألمحوا إلى العمل مع "بي تي إس" خلال الفترة الماضية. ويتوقع بعض المعجبين عودة جزئية إلى الجذور الهيب هوبية الداكنة للفرقة، ولكن بروح أكثر نضجًا، بما ينسجم مع تفضيلات لجان الجوائز التي تميل إلى العمق الفني والسرد الموسيقي المتماسك.

ومع احتفاظ "بي تي إس" بحضورها العالمي خلال فترة التوقف، إلى جانب نجاحات الأعضاء الفردية، يُنظر إلى ألبوم مارس/آذار 2026 باعتباره أحد أكبر الإصدارات الموسيقية العالمية المنتظرة، ليس فقط في الكيبوب، بل في مشهد البوب العالمي ككل.