وفاة الممثلة الكندية كاثرين أوهارا نجمة "وحدي في المنزل" عن 71 عاما

توفيت الممثلة الكندية كاثرين أوهارا، المعروفة بأدوارها في أفلام ومسلسلات شهيرة من بينها "وحدي بالمنزل" Home Alone و"شيتس كريك" Schitt’s Creek عن عمر ناهز 71 عاما، بحسب ما أكده مدير أعمالها لمجلة بيبول، فيما كان موقع "تي إم زي" أول من أورد الخبر.

وذكرت مجلتا "ديدلاين" و"فارايتي"، نقلا عن وكالة أعمالها (CAA)، أن أوهارا توفيت في منزلها يوم الجمعة 30 يناير/كانون الثاني، بعد وعكة صحية قصيرة.

وتُعد كاثرين أوهارا واحدة من أبرز الأسماء في عالم الكوميديا والتمثيل، حيث امتدت مسيرتها لعقود، وحازت خلالها جائزتي إيمي عن مجمل مسيرتها، إضافة إلى جائزة غولدن غلوب وجائزتين من نقابة ممثلي الشاشة. كما كانت مرشحة لجوائز إيمي خلال حفل عام 2025.

مسيرة فنية طويلة

وُلدت كاثرين أوهارا في كندا عام 1954، وبدأت مسيرتها الفنية ضمن فرقة "ذا سيكند سيتي" (The Second City) في تورونتو، قبل أن تشارك في برنامج الكوميديا الشهير "إس سي تي في" (SCTV)، الذي أسهم في إطلاق مسيرة عدد من نجوم الكوميديا، من بينهم يوجين ليفي ومارتن شورت. وحصلت عام 1982 على جائزة إيمي (Emmy Award) عن كتابتها في البرنامج بعد انتقاله إلى شاشة إن بي سي (NBC) الأمريكية.

وخلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، شاركت أوهارا في عدد كبير من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، من بينها فيلم «بعد ساعات" (After Hours) وفيلم "حرقة القلب" (Heartburn). كما حققت حضورا لافتا في فيلم "بيتلجوس" (Beetlejuice) بدور “ديليا ديتز”، وهو من أكثر أدوارها شهرة، قبل أن تتعاون لاحقا مع المخرج تيم برتون في عدة أعمال أخرى، من بينها أفلام رسوم متحركة.

وفي عام 1990، جسدت دور الأم في فيلم "وحدي في المنزل" (Home Alone)، الذي حقق نجاحا عالميا، وأعادت الدور في الجزء الثاني عام 1992. وظلت تربطها علاقة قريبة بالممثل ماكولاي كولكين، الذي نشر رسالة وداع مؤثرة لها عقب وفاتها.

نجاح متأخر وشهرة عالمية

بلغت شهرة أوهارا ذروتها مجددا مع مسلسل "شيتس كريك" (Schitt’s Creek)، الذي انطلق عام 2015 وحقق انتشارا واسعا بعد عرضه على منصة نتفليكس. ونالت عن دورها في المسلسل جائزة إيمي عام 2020، ثم جائزة غولدن غلوب عام 2021.

وفي سنواتها الأخيرة، شاركت في أعمال تلفزيونية بارزة، من بينها مسلسل "ذا لاست أوف أس" (The Last of Us)، إضافة إلى مسلسل "ذا ستوديو" (The Studio)، وحصلت عن أدائها فيهما على ترشيحات جديدة لجوائز إيمي.

حياتها الشخصية

تزوجت كاثرين أوهارا من مصمم الإنتاج بو ويلش عام 1992، بعد تعارفهما خلال تصوير فيلم "بيتلجوس" (Beetlejuice)، وأنجبت منه طفلين. وعاشت الأسرة لسنوات طويلة في حي برينتوود بمدينة لوس أنجلوس (Los Angeles)، حيث مُنحت أوهارا لقب "عمدة فخري" للمنطقة عام 2021.