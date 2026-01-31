تطورات قضية مقتل الفنانة هدى الشعراوي.. اعترافات الخادمة بارتكاب الجريمة

شهدت قضية مقتل الفنانة السورية هدى شعراوي تطورا لافتا، بعدما أعلنت السلطات السورية توقيف العاملة المنزلية التي كانت تعمل لديها، على خلفية العثور على الفنانة مقتولة داخل منزلها في العاصمة دمشق.

وأفادت الجهات المختصة بأن الموقوفة اعترفت خلال التحقيقات الأولية بارتكاب الجريمة، فيما تتواصل الإجراءات الأمنية والقانونية لاستكمال التحقيق وكشف باقي ملابسات الواقعة.

وذكرت صحف محلية، نقلا عن مصادر من أسرة الفنانة الراحلة، أن الخادمة أقدمت على الجريمة، مستفيدة من الثقة التي تمتعت بها داخل المنزل.

وأفادت المصادر بأن الخادمة كانت تتقاضى مبالغ مالية بصورة منتظمة، وهو ما أتاح لها مساحة للتحرك دون إثارة الريبة، وسهل عليها التخطيط والتنفيذ على مدى فترة طويلة، مع قدرتها على التنقل داخل المنزل وخارجه دون لفت الانتباه.

يأتي ذلك في أعقاب انتشار فيديو للفنانة الراحلة وهى تشكو من الخادمات وقد أثار جدلا واسعا.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الداخلية السورية في بيان لها، أنه قد تم نقل جثمان الفنانة الراحلة إلى الطب الشرعي.

وقال قائد الأمن الداخلي في دمشق العميد أسامة عاتكة في البيان أن التحقيقات الأولية أظهرت الاشتباه بخادمتها، المدعوة فيكي أجوك، من الجنسية الأوغندية، والتي غادرت المنزل عقب وقوع الجريمة.

وتابعت الوحدات المختصة تحركات المشتبه بها، وتمكنت من إلقاء القبض عليها، حيث أقرت خلال التحقيق بارتكابها للجريمة، فيما تستمر التحقيقات لكشف دوافع الجريمة وملابساتها، تمهيدا لإحالة الملف إلى القضاء المختص.

وتلقى الوسط الفني السوري، في التاسع والعشرين من يناير/كانون الثاني، نبأ مقتل الفنانة هدى شعراوي عن عمر ناهز 87 عاما، بعدما عُثر عليها داخل شقتها في العاصمة دمشق، في واقعة أثارت حالة من الصدمة والتساؤلات بشأن ظروف وملابسات الجريمة.

إعلان

وتسهم هذه الاعترافات في توضيح جانب من ملابسات القضية التي أثارت حالة واسعة من الجدل، فيما تواصل الجهات الأمنية تحقيقاتها للوقوف على أسباب الجريمة وكشف تفاصيلها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة.

وقدّمت الراحلة مسيرة فنية امتدت لعقود، شملت أكثر من مائة عمل توزعت بين الدراما التلفزيونية والسينما والمسرح والإذاعة، وارتبط اسمها لدى الجمهور بدور "الداية أم زكي" في المسلسل الشهير "باب الحارة".

كما شاركت في عدد من الأعمال البارزة، من بينها "أيام شامية"، "عيلة 7 نجوم"، "قلة ذوق وكترة غلبة"، "عائلة أبو الخير"، "الأخوة 2″، "بطل هذا الزمان"، "بقعة ضوء"، "زمن البرغوت"، و"الدغري".

وكان آخر ظهور فني لها في مسلسل "تاج" عام 2024، وشاركت في عام 2025 في مسلسل "ليالي روكسي"، إلى جانب مشاركتها في مسلسل "عيلة الملك" المقرر عرضه في موسم رمضان 2026.