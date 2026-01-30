نجم الروك بروس سبرينغستين يطلق أغنية مهداة لمينيابوليس تنتقد إجراءات الترحيل

أطلق الفنان الأمريكي بروس سبرينغستين أغنية جديدة بعنوان "شوارع مينيابوليس" (Streets of Minneapolis)، قال إنها مهداة إلى سكان مدينة مينيابوليس، وتتناول سياسات إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) التي نُفذت خلال الفترة الأخيرة بناء على قرارات صادرة عن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتتضمن الأغنية انتقادات مباشرة لتلك السياسات، مستخدمة لغة رمزية تصف تأثير الإجراءات الأمنية على الحياة اليومية في المدينة، وتعكس موقف سبرينغستين الرافض لأساليب تنفيذ عمليات الترحيل، كما ورد في كلمات الأغنية وتصريحاته المرافقة لها.

وعبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، أوضح سبرينغستين أن الأغنية كُتبت وسُجلت خلال فترة زمنية قصيرة، مشيرا إلى أنها جاءت تعبيرا عن موقفه مما وصفه بـ"تجاوزات تمارسها السلطات الأمنية في مينيابوليس". كما أهدى الأغنية إلى سكان المدينة، وتحديدا إلى عدد من المهاجرين، إضافة إلى مواطنين أمريكيين لقوا حتفهم خلال عمليات أمنية نُسبت إلى عناصر من إدارة الهجرة في شهر يناير/كانون الثاني الجاري.

وتأتي الأغنية في سياق تشهد فيه إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية انتقادات من منظمات حقوقية ونشطاء، على خلفية أساليب تنفيذ سياسات الترحيل، لا سيما بعد حوادث إطلاق نار أثارت موجة احتجاجات في عدد من المدن الأمريكية.

تصعيد القمع والاحتجاجات

وتواجه إدارة الهجرة والجمارك (ICE) انتقادات واسعة بسبب العنف المفرط في تنفيذ سياسات الترحيل التي أقرها ترامب عبر مداهمات عسكرية وصفت بـ "الفوضوية". وقد تصاعدت موجة الغضب الشعبي بعد مقتل "رينيه غود" مطلع الشهر، ليزداد الوضع اشتعالا السبت الماضي إثر مقتل الممرض "أليكس بريتي" برصاص ضباط فيدراليين، مما فجر احتجاجات عارمة في أنحاء البلاد ضد ترامب وسياساته.

تاريخ من المعارضة

ويُعرف بروس سبرينغستين بتناوله القضايا السياسية والاجتماعية في أعماله الفنية وتصريحاته العلنية، إذ سبق أن عبّر عن انتقادات لسياسات حكومية، من بينها إجراءات الترحيل وطريقة تعامل السلطات مع احتجاجات شهدتها مدن أمريكية خلال العام الماضي. ويعيد عنوان أغنيته الجديدة إلى الأذهان عمله الشهير "شوارع فيلادلفيا" (Streets of Philadelphia) الصادر عام 1993، المرتبط بفيلم سينمائي تناول قضايا صحية واجتماعية، والذي نال عنه عدة جوائز بارزة، من بينها جائزة الأوسكار لأفضل أغنية أصلية.