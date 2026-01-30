مكتبة الكونغرس تضم 25 فيلما لسجلها الوطني كي توصلها للأجيال القادمة

اختارت مكتبة الكونغرس الأمريكية 25 فيلمًا جديدًا للانضمام إلى السجل الوطني للأفلام، في قائمة تمتد زمنيا من أواخر القرن التاسع عشر إلى العقد الثاني من الألفية الجديدة، وتجمع بين أفلام جماهيرية وأعمال فنية وتجريبية ووثائقية، رأت المؤسسة أنها تمثل قيمة "ثقافية أو تاريخية أو جمالية" تستحق الحفظ للأجيال المقبلة.

ومن بين أبرز العناوين المختارة هذا العام فيلم "بلا فكرة" 1995 (Clueless)، وهو أحد أشهر أفلام المراهقين في تسعينيات القرن الماضي، للمخرجة آيمي هيكرلينغ، والذي تحول منذ صدوره إلى أيقونة ثقافية كرست لغة بصرية وإيقاعا موسيقيا خاصا بتلك المرحلة، وكرس مصطلحات دخلت القاموس الشعبي الأمريكي.

ولقي اختيار الفيلم ترحيبا جماهيريا، باعتباره عملا تجاوز كونه كوميديا خفيفة ليصبح مرآة لمرحلة ثقافية كاملة.

القائمة الجديدة لم تقتصر على الكوميديا أو النوستالجيا، بل شملت أعمالا تنتمي إلى أنماط وأساليب مختلفة، من بينها فيلم "بداية" 2010 (Inception) للمخرج كريستوفر نولان، الذي قدم نموذجا للسينما الذهنية ذات الطبقات السردية المتعددة والمتداخلة، وفتح نقاشا واسعا حول حدود الوعي والحلم داخل السينما التجارية.

ضمت القائمة أفلاما ذات طابع اجتماعي وإنساني واضح مثل "فيلادلفيا" 1993 (Philadelphia)، الذي كان من أوائل الأفلام الكبرى التي عالجت أزمة مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، وحصل بطله توم هانكس بفضله على جائزة الأوسكار.

ومن السينما الكلاسيكية، جاء فيلم "المجتمع الراقي" 1956 (High Society)، ويعد آخر الأعمال الاستعراضية الموسيقية في العصر الذهبي لهوليود، وجمع بين بينغ كروسبي وفرانك سيناترا وغريس كيلي في آخر ظهور سينمائي لها قبل زواجها من أمير موناكو.

كما شمل الاختيار فيلم "عيد الميلاد الأبيض" 1954 (White Christmas)، واختير كنموذج لأفلام الاستعراض التي شكلت وجدان جمهور السينما الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية.

"المتشرد والكلب"

وأشارت مكتبة الكونغرس إلى أن أقدم فيلم في اختيارات هذا العام يعود إلى عام 1896، وهو الفيلم الصامت القصير "المتشرد والكلب" (The Tramp and the Dog)، الذي أُنتج في بدايات السينما الأمريكية، واعتُبر لفترة طويلة عملا مفقودا قبل أن يُعثر عليه في الأرشيف الوطني في النرويج عام 2021.

أما أحدث فيلم في القائمة فهو "فندق بودابست الكبير" عام 2014 (The Grand Budapest Hotel) للمخرج ويس أندرسون، الذي رأت لجنة السجل أنه مثال على البحث التاريخي الدقيق واللغة البصرية المتكاملة، خاصة في توظيفه لمصادر محفوظة داخل مكتبة الكونغرس نفسها.

وتضم القائمة أيضا أفلاما ذات دلالة تاريخية وسياسية، مثل "المجد" عام 1989 (Glory)، الذي تناول مشاركة الجنود السود في الحرب الأهلية الأمريكية، ومنح دنزل واشنطن أول جائزة أوسكار في مسيرته، إضافة إلى "فتى الكاراتيه" عام 1984 (The Karate Kid)، الذي وصفه السجل بأنه "فيلم أمريكي بامتياز"، يجمع بين رحلة البطل والدراما الرياضية وفيلم المراهقين، ويقدم نموذجا شعبيا عن الصبر والانضباط والهوية.

ولم تغب السينما الرومانسية والفكرية عن القائمة، إذ شمل الاختيار فيلم "قبل الغروب" عام 1995 (Before Sunrise) لريتشارد لينكليتر، الذي أسس لثلاثية سينمائية تقوم على الزمن بوصفه عنصرا سرديا، وكذلك أفلام مثل "فريدا" عام 2002 (Frida) و"الساعات" (The Hours) عام 2002.

أما السينما الوثائقية، فكان لها حضور واضح هذا العام، من خلال أعمال مثل "جسر بروكلين" (Brooklyn Bridge) عام 1981، وهو أول فيلم وثائقي للمخرج كين بيرنز، والذي تناول بناء جسر بروكلين كمشروع هندسي ورمز تاريخي، إلى جانب أفلام أخرى وثقت الموسيقى، والدين، والتاريخ الاجتماعي الأمريكي، في تأكيد على الدور التوثيقي الذي يلعبه السجل الوطني للأفلام.

ومنذ تأسيس السجل عام 1988، تختار مكتبة الكونغرس 25 فيلما كل عام، لا يقل عمر كل منها عن عشر سنوات، بهدف حفظها وترميمها وضمان بقائها جزءا من الذاكرة البصرية الأمريكية.

ولا يعني إدراج الفيلم في السجل بالضرورة امتلاكه من قبل الدولة، بل الاعتراف بقيمته وأهميته في تشكيل الوعي الثقافي والتاريخي.