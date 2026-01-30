ليدي غاغا تهاجم إدارة الهجرة: قلبي يتألم على الأطفال والعائلات المستهدفين بلا رحمة

أوقفت النجمة الأميركية ليدي غاغا حفلتها الغنائية ضمن جولتها "ذا ميهم بول" (The Mayhem Ball) في طوكيو، مساء الخميس 29 يناير/كانون الثاني 2026، لتوجيه رسالة مؤثرة ضد سياسات وكالة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE)، معربة عن قلقها الشديد إزاء ما وصفته بـ”استهداف الأطفال والعائلات بلا رحمة" داخل الولايات المتحدة.

دموع على المسرح

وبحسب المقاطع المتداولة، لم تتمالك غاغا دموعها وهي تخاطب الحشود من فوق المسرح، مؤكدة أن قلبها "يتمزق" مع اقتراب موعد عودتها إلى بلادها، في ظل أجواء التوتر والقلق التي تسيطر على المجتمعات الأمريكية بسبب تصاعد حملات التوقيف والترحيل.

وأشارت المغنية الأمريكية في كلمتها إلى أن تدمير شمل العائلات وغياب الشعور بالأمان "يكسر شيئاً في روح الجميع"، لافتةً إلى أن دائرة الخوف لم تعد تقتصر على فئة بعينها. كما خصّت بالذكر ولاية مينيسوتا، مؤكدة أن الكثيرين هناك يعيشون حالة من التيه بحثاً عن مخرج، معتبرة أن هذه الأزمة تمس "جوهر الإنسانية" قبل أن تكون مجرد صراع سياسي.

إهداء للمهمشين

وفي ختام رسالتها، وجهت غاغا نداءً مباشراً للقادة لتبني قيم الرحمة والمساءلة، مشددة على أن الكرامة والاحترام حقوق لا ينبغي أن يضطر "الأشخاص الطيبون" للقتال بضراوة من أجل انتزاعها. وأعربت عن أملها في استجابة سريعة لدعوات التغيير التي تجتاح الشارع.

وقد أهدت ليدي غاغا إحدى أغنياتها لكل من يشعر بالوحدة، أو العجز، أو فقد عزيزاً في هذه الظروف الصعبة، وسط تفاعل حار وتصفيق من جمهور طوكيو الذي شهد هذه اللحظة الاستثنائية التي سرعان ما تصدرت منصات التواصل الاجتماعي.