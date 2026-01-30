تشير تقديرات مبيعات التذاكر في عطلة الافتتاح إلى أن الفيلم الوثائقي الجديد عن السيدة الأولى ميلانيا ترامب لن يقترب من تعويض مبلغ 40 مليون دولار الذي دفعته شركة أمازون إم جي إم" للاستحواذ عليه، بعد معركة مزايدات شرسة، حيث قيل إنه دفع 40 مليون دولار، متفوقًا على عروض منافسين مثل ديزني ونتفليكس، إذ كان عرض ديزني الثاني بقيمة 14 مليون دولار فقط.

وبحسب التقارير، أنفقت أمازون نحو 35 مليون دولار إضافية على الترويج للفيلم، الذي يُعرض ابتداءً من يوم الجمعة في دور السينما داخل الولايات المتحدة وعدد من الأسواق العالمية.

وذكرت مجلة "ديدلاين" أن الفيلم حقق قرابة مليون دولار من الحجوزات المسبقة، ما يرجّح أن يصل إجمالي إيراداته في عطلة الأسبوع الأولى إلى حوالي 5 ملايين دولار فقط.

ويضع هذا الرقم الفيلم في مستوى قريب من أفلام وثائقية أخرى ذات طابع أيديولوجي، مثل فيلم "بعد الموت" After Death لشركة أنجيلز ستوديوز الذي حصد 5 ملايين دولار عند عرضه الأول عام 2023، وفيلم "هل أنا عنصري" (Am I Racist) للمعلّق اليميني مات والش الذي افتتح بإيرادات بلغت 4.5 مليون دولار في 2024.

وتكشف أرقام مبيعات يوم الافتتاح عن إقبال محدود على مستوى البلاد. ففي أول عرض داخل مجمع "إيه إم سي" بمول “ذا غروف” في لوس أنجلوس، تم بيع 15 مقعدًا فقط من أصل 132 حتى ظهر يوم الخميس. أما في سينما "آلامو درافت هاوس" في نيويورك، فبيع مقعدان فقط لعرض فترة بعد الظهر، مقابل 14 مقعدًا لعرض المساء.

في المقابل، بدت المبيعات أقوى نسبيًا في المناطق ذات التوجهات المحافظة، مثل مقاطعة أورانج في كاليفورنيا، وهيوستن في تكساس، وميامي في فلوريدا. ووفقًا لتحقيق أجرته مجلة "ويرد"، لم تُسجَّل حالات نفاد كامل للتذاكر سوى في عرضين فقط داخل الولايات المتحدة: أحدهما في ولاية ميزوري والآخر في فيرو بيتش بفلوريدا، الواقعة على بُعد نحو ساعة من منتجع مارالاغو، مقر إقامة الرئيس.

كما أفاد التقرير بأن عروض فيلم "ميلانيا" Melania في سينما "مان بليماوث غراند 15" بولاية مينيسوتا قد أُلغيت، وهي تقع في مقاطعة هينيبين التي تشهد توترات عقب حوادث إطلاق نار حديثة.

وخلال حديثه للصحفيين في العرض الأول للفيلم بمركز جون إف. كينيدي للفنون الأدائية، قلّل الرئيس دونالد ترامب من أهمية ضعف الإقبال، قائلاً إن سوق دور السينما يعاني منذ جائحة كوفيد-19، مضيفًا أنه يتوقع للفيلم نجاحًا كبيرًا عند عرضه عبر البث الرقمي، ومؤكدًا أن "دور السينما عالم مختلف"، ومن المقرر أن يُعرض الفيلم لاحقًا عبر منصة برايم فيديو.

ووفقًا لتقرير نشرته مجلة "رولنغ ستون"، طلب نحو ثلثي طاقم العمل حذف أسمائهم من شارة الفيلم، ونقلت عن أحد الأشخاص المقرّبين من عملية التصوير قوله إن ميلانيا ترامب كانت "لطيفة ومتفاعلة"، مضيفًا: "كانت لطيفة جدًا، وكانت على النقيض تمامًا من بريت راتنر".

أما على الصعيد الدولي، فلا يُتوقع أن تسهم العروض الخارجية كثيرًا في رفع الإيرادات. فقد صرّح تيم ريتشاردز، الرئيس التنفيذي لسلسلة سينمات "فيو" في بريطانيا، بأن مبيعات التذاكر حتى الآن ضعيفة. وأشارت صحيفة "ذا غارديان" إلى أن تذكرة واحدة فقط بيعت لعرض بعد الظهر في صالة "فيو" الرئيسية في إزلنغتون بلندن، مقابل تذكرتين لعرض السادسة مساءً.

وفي جنوب أفريقيا، أعلنت شركة التوزيع "فيلم فينتي" إلغاء العرض السينمائي للفيلم بالكامل، مبررة القرار بـ"أسباب سياسية".