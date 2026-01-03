في رثاء الفيلسوف.. "الجزيرة" توثق مسيرة داود عبد السيد الإنسانية والإبداعية

تستقبل العاصمة القطرية الدوحة يوم 13 يناير/كانون الثاني 2026 العرض الأول للفيلم الوثائقي "البحث عن داود عبد السيد"، المقرر عرضه على شاشة قناة الجزيرة الوثائقية المنتجة للعمل، الذي يتناول مسيرة المخرج المصري الراحل داود عبد السيد، الذي غيّبه الموت أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

قال المنتج المنفذ للفيلم محمد عبد الوهاب، في تصريحات للجزيرة نت، إن العمل يقدم مقاربة مختلفة تمزج بين البعدين الإنساني والفني، ولا يكتفي بتقديم سيرة ذاتية لمخرج لُقّب بـ"فيلسوف السينما". فإلى جانب استعراض تجربته الإبداعية وإسهاماته الفنية، يفسح الفيلم المجال لعدد من ضيوفه، من بينهم زوجته الكاتبة الصحفية كريمة كمال، ومهندس الديكور أنسي أبو سيف، والموسيقي راجح داود، للحديث عن داود عبد السيد إنسانا، بالتوازي مع تناول مشروعه السينمائي ورؤيته الفنية.

وأوضح عبد الوهاب أن المخرج لم يتردد في الموافقة على الفكرة، نظرًا للعلاقة الإنسانية والمهنية العميقة التي جمعته بمخرج الفيلم أسامة العبد، الذي يُعد داود عبد السيد الأب الروحي له في المهنة، إذ عمل معه مساعدًا للإخراج لسنوات طويلة. هذه الخلفية الشخصية انعكست بوضوح على معالجة الفيلم، الذي يسعى إلى إعادة اكتشاف الأستاذ من خلال الكاميرا.

وفي ما يتعلق بتأثير الحالة الصحية لعبد السيد خلال السنوات الأخيرة على سير العمل، أشار عبد الوهاب إلى أن التحضيرات بدأت أواخر 2024، في حين جرى التصوير في بدايات 2025، أي قبل التراجع الكبير في وضعه الصحي. وأكد أن المخرج الراحل ظهر في اللقاءات المصورة للفيلم بكامل وعيه وتركيزه، محتفظًا بتماسكه الذهني والنفسي، مما أتاح تقديم صورة حية وقريبة له كما عرفه جمهوره ومحبوه.

وأعلنت الصفحة الرسمية للجزيرة الوثائقية عن الفيلم من خلال لقطات مختارة من العمل، الذي يتتبع مسيرة المخرج الراحل صاحب البصمة الاستثنائية في السينما بأفلام مثل "الكيت كات"، و"أرض الخوف" و"رسائل بحر".

يقدّم الفيلم تفاصيل جديدة عن حياة عبد السيد وطريقة تفكيره التي طبعت أفلامه بخصوصية واضحة، ليصطحب المشاهد في رحلة هادئة وعميقة داخل عالمه السينمائي المتفرّد.

وفي هذا السياق، أوضح المنتج محمد عبد الوهاب -عبر حسابه على فيسبوك- أن المشروع بدأ في الأصل ليكون مبادرة لتكريم المخرج الراحل وهو على قيد الحياة، قبل أن يتحول بعد رحيله إلى عمل تأبيني يوثق مسيرته ويخلّد ذكراه.

كذلك أشار عبد الوهاب إلى وجود ترتيبات جارية حاليًا لإقامة عرض خاص للفيلم في مصر خلال الفترة المقبلة.

ورحل داود عبد السيد عن عالمنا يوم 27 ديسمبر/كانون الأول الماضي عن عمر ناهز 79 عاما بعد مسيرة فنية ممتدة، وأعمال صنعت حالة سينمائية استثنائية، وعانى المخرج المصري الراحل في السنوات الأخيرة من مرض الفشل الكلوي، قبل أن يتدهور وضعه الصحي الأشهر الماضية ليودع جمهوره تاركا إرثا فنيا وتجربة جعلته يستحق لقب "فيلسوف السينما".