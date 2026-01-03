جورج كلوني يرد على انتقادات ترامب بعد حصوله على الجنسية الفرنسية

دخل الممثل الأميركي الشهير جورج كلوني في سجال علني مع الرئيس دونالد ترامب، بعدما هاجم الأخير قرار فرنسا منح كلوني وعائلته الجنسية الفرنسية، واصفا إياه وزوجته أمل بأنهما "من أسوأ المتنبئين سياسيا في التاريخ".

وكان كلوني (64 عاما)، الحائز على جائزة الأوسكار، قد حصل هذا الشهر على الجنسية الفرنسية إلى جانب زوجته أمل كلوني وطفليهما، بعد سنوات من الإقامة في عقار يملكه جنوب فرنسا.

هجوم ترامب عبر "تروث سوشيال"

في منشور على منصة تروث سوشيال، كتب الرئيس الأميركي أن "فرنسا مرحب بها أن تأخذ جورج وأمل كلوني"، مضيفا أن البلاد تعاني -حسب وصفه- من "أزمة جريمة حادة بسبب سوء إدارة ملف الهجرة". وذهب ترامب أبعد من ذلك حين سخر من المسيرة الفنية لكلوني، معتبرا أنه "نال شهرة سياسية أكثر مما ناله من أفلامه المتواضعة".

رد ساخر من كلوني

كلوني رد بطريقة ساخرة في تصريح لمجلة هوليود ريبورتر، قائلا: "أنا أتفق تماما مع الرئيس الحالي: علينا أن نجعل أميركا عظيمة مرة أخرى.. وسنبدأ في نوفمبر/تشرين الثاني"، في إشارة واضحة إلى الانتخابات النصفية الأميركية.

حسب تقارير أميركية من نيويورك تايمز وواشنطن بوست، فإن قرار كلوني الانتقال إلى فرنسا لم يكن سياسيا فقط، بل مرتبطا بجودة الحياة. إذ أشاد الممثل مرارا بقوانين الخصوصية الصارمة في فرنسا، التي تحمي أطفاله من ملاحقة المصورين، إضافة إلى رغبته في تربيتهم بعيدا عن ضغط هوليود.

قرار منح الجنسية لكلوني أثار أيضا نقاشا داخليا في فرنسا، خاصة مع تشديد قوانين الهجرة الجديدة مطلع يناير/كانون الثاني. بعض المسؤولين أشاروا إلى ما وصفوها بـ"ازدواجية المعايير"، خصوصا أن كلوني نفسه اعترف بأن لغته الفرنسية لا تزال ضعيفة رغم مئات الساعات من الدراسة.

في المقابل، دافعت الحكومة الفرنسية برئاسة إيمانويل ماكرون عن القرار، مؤكدة أن القانون يسمح بمنح الجنسية لشخصيات "تسهم في تعزيز النفوذ الثقافي والاقتصادي لفرنسا عالميا".

ووفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس، شددت الخارجية الفرنسية على أن أمل كلوني محامية دولية مرموقة، وتتعاون بشكل منتظم مع مؤسسات أكاديمية ومنظمات دولية مقرها فرنسا، مما يعزز مبررات منح الجنسية للعائلة.

سياق أوسع

حسب أرقام وزارة الداخلية الفرنسية، حصل نحو 48.8 ألف شخص على الجنسية الفرنسية بمرسوم حكومي خلال عام 2024. وكلوني ليس الوحيد من هوليود الساعي لجواز سفر فرنسي، إذ أعلن المخرج الأميركي جيم جارموش مؤخرا أنه تقدم بطلب مماثل، قائلا لإذاعة فرنسية إنه يريد "مكانا يلجأ إليه بعيدا عن الولايات المتحدة".