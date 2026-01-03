فن|نجوم ومشاهير|مصر

أنجلينا جولي تزور رفح لمتابعة أوضاع الجرحى والمساعدات لغزة

American actress and film producer Angelina Jolie carries a Palestinian girl at El Arish Hospital during her visit to the Rafah crossing between Egypt and the Gaza Strip in Egypt on Friday, Jan. 2, 2026. (AP Photo/Emad Elgebaly)
الممثلة والمنتجة الأميركية أنجلينا جولي تحمل طفلة فلسطينية في مستشفى العريش خلال زيارتها معبر رفح (أسوشيتد برس)
Published On 3/1/2026
|
آخر تحديث: 02:04 (توقيت مكة)

حفظ

زارت الممثلة الأميركية أنجلينا جولي أمس الجمعة الجانب المصري من معبر رفح، في لفتة إنسانية هدفت إلى متابعة أوضاع الفلسطينيين المصابين الذين يتلقون العلاج في مصر، والاطلاع على سير دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وذكرت تقارير إعلامية أن وفدا أميركيا رافق جولي في زيارتها، وكان في استقبالها مسؤولون مصريون حاليون وسابقون، حيث التقت عاملين في المجال الإنساني ومتطوعين، وتحدثت معهم عن التحديات التي تواجه عمليات الإغاثة.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

كما أفادت وكالة أسوشيتد برس بأن جولي زارت مستشفى في مدينة العريش والتقت عددا من الجرحى الفلسطينيين.

وخلال وجودها في معبر رفح التقت جولي أعضاء من الهلال الأحمر وسائقي شاحنات المساعدات المكلفين بنقل الإمدادات الإنسانية إلى غزة.

ونقلت وسائل إعلام عن النجمة الحاصلة على جائزة أوسكار قولها إنها "تشرفت" بلقاء المتطوعين، في وقت أشار فيه أحد العاملين إلى أن "آلاف شاحنات المساعدات لا تزال تنتظر السماح لها بالدخول".

Actor Angelina Jolie visits near the Rafah border crossing between Egypt and the Gaza Strip, in Rafah, Egypt, January 2, 2026. REUTERS/Stringer
الممثلة أنجلينا جولي تزور محيط معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة في مدينة رفح المصرية (رويترز)

وتأتي الزيارة في ظل استمرار إغلاق معبر رفح رغم أنه كان من المقرر إعادة فتحه بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الساري في غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي بيان مشترك صدر أمس دعت مصر و6 دول أخرى -بينها السعودية- المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط على إسرائيل "بصفتها القوة القائمة بالاحتلال"، لرفع القيود المفروضة على دخول وتوزيع الإمدادات الأساسية إلى قطاع غزة.

وكانت إسرائيل قد أعلنت مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي أن معبر رفح سيُفتح فقط لمن يرغبون في مغادرة غزة، وهو ما سارعت القاهرة إلى نفيه، مؤكدة رفضها توطين لاجئين فلسطينيين داخل أراضيها.

US actress Angelina Jolie speaks to employees of aid agencies at the Egyptian Rafah border crossing, part of her visit to the North Sinai Governorate to inspect aid entering the Palestinian Gaza Strip, on January 2, 2026, following a two year war that was sparked by Hamas's October 7, 2023 attack on Israel, and which has left the majority of Gaza's 2.4 million people displaced and in need of aid. (Photo by AFP)
أنجلينا جولي التقت عاملين في المجال الإنساني ومتطوعين (الفرنسية)

وتزامنت الزيارة مع استمرار تداعيات الحرب، إذ أعلنت وزارة الصحة في غزة أن مئات الأشخاص استشهدوا وأصيب أكثر من ألف منذ بدء وقف إطلاق النار، في حين تجاوز إجمالي عدد الشهداء الفلسطينيين منذ اندلاع الحرب 71 ألفا.

إعلان

يشار إلى أن أنجلينا جولي شغلت منصب مبعوثة خاصة لوكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لأكثر من 20 عاما، قبل أن تعلن استقالتها من المنصب نهاية عام 2022، رغبة منها في التركيز على قضايا إنسانية أوسع.

وكانت جولي قد زارت خلال السنوات الأخيرة مناطق نزاع عدة -من بينها اليمن وأوكرانيا- للقاء متضررين من الحروب والأزمات الإنسانية.

المصدر: مواقع إلكترونية

إعلان