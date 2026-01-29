فيلم "القيمة العاطفية".. عائلة في مرآة الفن

منذ عرضه العالمي الأول، حظي فيلم "القيمة العاطفية" (Affeksjonsverdi) باهتمام نقدي واسع، وحصل على الجائزة الكبرى في مهرجان كان السينمائي لعام 2025، قبل أن يواصل حضوره في موسم الجوائز عبر ترشيحات لافتة في الغولدن غلوب والبافتا والجوائز الأوروبية، إضافة إلى تمثيله النرويج في سباق الأوسكار.

وارتبط النجاح الهائل للعمل الذي تجاوز حدود بلاده بخيارات فنية هادئة تراهن على العلاقات العائلية كمساحة صراع مؤجل، وعلى الذاكرة التي تشكل عبئا في بعض الأحيان، والأغرب أنه يجعل الفن نفسه اختبارا لما يقال وما يخفى داخل الأسرة.

"القيمة العاطفية" دراما عائلية، من إخراج يواكيم تراير، وهو أحد أبرز مخرجي السينما النرويجيين. صدر الفيلم عام 2025، وهو من بطولة ريناته رينسفي، وستيلان سكارسغارد، وإنجا إبسدوتر ليلياس، وإيل فانينغ، وسرعان ما أصبح من أبرز أفلام العام.

يتناول فيلم "القيمة العاطفية" في جوهره ثقل الماضي، وكيف يمكن للفن أن يكون جسرا أو فاصلا بين الأحبة الذين يكافحون من أجل إعادة التواصل.

حكاية أب

تدور أحداث فيلم "القيمة العاطفية" (Sentimental Value) في أوسلو بالنرويج، ويروي قصة غوستاف بورغ، المخرج السينمائي الشهير (سابقا)، والذي عاش لسنوات بعيدا عن عائلته، لكن موت زوجته السابقة يعيده إلى منزله، ومعه فرصة للمّ شمله مع ابنتيه، نورا (تؤدي دورها ريناته رينسف) وأغنيس (تؤدي دورها إنغا إبسدوتر ليلياس).

غوستاف، المخرج الذي لا يعرف من الدنيا سوى الفن، يعود إلى بناته وفي محاولة لخلق حوار معهن، يبدأ في التحدث بلغته الفنية، فيدعو نورا لبطولة فيلمه الشخصي، المليء بذكريات عن تاريخ عائلته. وعندما ترفض، يسند الدور إلى ممثلة هوليوودية طموحة، رايتشل كيمب (إيل فانينغ)، فينسف مسار المصالحة الذي بدأ في التشكل للتو.

ثمة انطباع أول، وقد يكون صادما، بأن السيناريو بسيط، لكنه في الواقع شديد التعقيد بسبب بساطته تلك. من خلاله، يبني تريير وكاتبه المشارك إسكيل فوغت، الذي تعاون معه أيضا في فيلم "أسوأ شخص في العالم" (The Worst Person in the World – 2021)، سردا لا يركز على الإبهار بقدر ما يركز على المشاعر التي تحدد ملامح العائلات خلال السنوات.

اختار المخرج أن يكون منزل العائلة محورا أساسيا للسرد، وقدمه كما لو كان واحدا من شخصيات العمل، وأبرز الأصوات والأركان التي يحمل كل منها ذكريات لا تنتهي، هنا ولدت نورا، وهنا شقيقتها، وهنا خطت خطوتها الأولى، وفقدت هنا سنها الأولى. يحمل المنزل تلك التفاصيل الحميمية التي تلخص العمر.

يكبر المنزل كما يكبر الأشخاص في العمل، فتظهر على جدرانه التشققات وتبهت الألوان ليعكس ببلاغة بصرية حالة العلاقات بين الأب وبناته.

يحمل اسم الفيلم إيحاء مزدوجا، يشير في جانب منه إلى الحنين، لكنه أيضا يشير إلى ثقل الذكريات وتحولها مع الزمن والتحولات إلى عبء، كأنها تراكمت طبقات تعلو أخرى، فشكلت وزنا يثقل العلاقات نفسها، ويسبب ضعفا للإنسان. وكما يتدهور المنزل بفعل الزمن، يمكن للروابط أن تضعف وتنهار.

مرآة الفن

حاول غوستاف (بطل العمل) أن يصنع فيلما، ليجسد من خلاله حياته وعلاقاته، ولم يكن يحاول أن يستخدمه كحيلة سردية لقول آخر، للتطرق إلى قضية مختلفة، كان يقصد بالفعل التعرف على حدود الفن في مواجهة المشاعر.

لم نشهد انفجارات في المشاعر أو مواجهات، فقط فترات صمت وحالة هدوء، وطبقات متداخلة من الذكريات تهاجم الواقع، مشاهد حقيقية وأخرى متخيلة، وذكريات مترابطة تجعل المشاهد يدرك كيف يؤثر الفن في الحياة والعكس.

يتعامل فيلم "القيمة العاطفية" مع الفن كوسيلة لإظهار ما يصعب علينا قوله وإظهار ما يصعب علينا إظهاره، ليس بغرض المصالحة أو حل أزمة العلاقة، فهو لا يستطيع، وإنما لكشف رواسبها العاطفية.

تنفرد كل شخصية في العمل برد فعل مختلف تجاه الذكريات، فالأب المخرج غوستاف بورغ (ستيلان سكارسغارد)، الذي كان يُحترم كصوت فني، يعود إلى شؤون عاطفية لم تُحسم، ومنزل عائلته الذي يحمل ذكريات العمر بين جدرانه. يؤمن أن التعبير الإبداعي عن الذات قادر على تجاوز الفشل الشخصي، لكنه ليس عمليا بالقدر الكافي للتعاطي مع الواقع.

أما الابنة نورا (ريناتا رينسف)، فهي ممثلة مسرحية محترفة تعاني من القلق، وتجسد الوريثة الممزقة للميراث العاطفي لعائلتها. يشير رفضها للدور الذي كتبه والدها لها إلى مقاومتها لتقمص شخصية أخرى تجسد حياتهم، حتى وإن كان الهدف من ذلك توحيدهم.

الصغرى، أغنيس (إنغا إبسدوتر ليلياس)، شقيقة نورا، الأكثر تحفظا وتأملا، تقدم نموذج النقيض، فحياتها الهادئة وعلاقاتها تظهر كيف تتشكل استراتيجيات تأقلم مختلفة داخل الأسرة الواحدة.

ويأتي دور الممثلة الهوليوودية رايتشل كيمب (إيل فانينغ)، التي تحول تركيز غوستاف الفني مؤقتا، وتضيف بعدا جديدا حول سوق الفن العالمي وجاذبيته، حين تكون القصص شخصية وعميقة. وتظهر هذه الشخصيات معا كيف يمكن للفن أن يكون يكشف أعمق ما في العلاقات وأن ينهيها أيضا.

أتاح مونتاج الفيلم للمشاهد أن يتنفس بهدوء، وأن يتأمل المشهد في صمت متبادل بين الشاشة وبينه. فثمة تفاصيل دقيقة ووقفات مفعمة بالمعاني لن يستطيع الحوار أن يبلغ معناها، لكن على المشاهد أن يكون شجاعا حتى يتابع تلك الذكرى في رأسه.

يرفض الفيلم الحلول العاطفية السهلة، ويقدم فكرة جوهرية في سرديته، وهي أن الماضي لا يمكن اختزاله في قالب مبسط، وأن المصالحة، إن تحققت أصلا، هي عملية بطيئة ومتقطعة. ويتجاوز فيلم "القيمة العاطفية" البعد الشخصي، إذ يتناول قضية أكثر اتساعا، تتعلق بالإرث بين الأجيال. ويشير إلى أن الأنماط العاطفية التي يخلفها جيل ما تؤثر في الجيل الذي يليه، غالبا دون وعي.

يتسم فيلم "القيمة العاطفية" بالدقة والوعي. استخدم المخرج الكاميرا لإظهار المسافات بين الأجساد والمشاعر، فقد صور كل شخصية ضمن المساحة التي تشغلها، سواء كانت زاوية غرفة، أو مدخل، أو ممر.

"القيمة العاطفية" فيلم عن كيفية تشكيل القصص التي نحملها لأنفسنا، وكيف أن محاولة ترجمة الحياة إلى فن هي اختبار للأصالة بقدر ما هي تعبير عن الاهتمام.