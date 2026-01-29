خريطة المسلسلات المصرية في رمضان 2026

تنطلق دراما رمضان المصرية 2026 بتنوع في الثيمات بين الاجتماعي والوطني والشعبي والكوميدي، مع مشاركة نجوم الصف الأول، واستمرار الرهان على النجوم الشباب، إلى جانب ظهور عدد من الوجوه في أولى بطولاتهم الرمضانية.

دراما وطنية

رجال الظل: عملية رأس الأفعى

بعد غيابه عن موسم العام الماضي، يعود أمير كرارة إلى دراما رمضان عام 2026 عبر مسلسل "رجال الظل: عملية رأس الأفعى"، في عمل وطني تشويقي يتناول صراع أجهزة الأمن القومي مع تهديدات تمس الاستقرار. المسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج محمد بكير، وبمشاركة شريف منير، كارولين عزمي، وأحمد غزي.

"صحاب الأرض"

عمل وطني آخر ضمن المسلسلات المصرية المشاركة في موسم رمضان عام 2026 هو "صحاب الأرض"، من تأليف عمار صبري وإخراج بيتر ميمي. المسلسل من بطولة إياد نصار، منة شلبي، كامل الباشا، آدم بكري، تارا عبود، وسارة يوسف. وتدور أحداث العمل في إطار إنساني، من خلال قصة حب تنشأ في قلب العدوان على غزة، كما يتناول معاناة المصابين والشهداء خلال الحرب التي شهدها قطاع غزة في السنوات الماضية.

دراما كوميدية

"النص التاني"

يشارك أحمد أمين في سباق المسلسلات المصرية خلال موسم رمضان عام 2026 من خلال مسلسل "النص التاني"، الذي يواصل فيه تقديم شخصية النص التي جسدها في الجزء الأول العام الماضي. ويأتي العمل في إطار كوميدي، وهو من تأليف عبد الرحمن جاويش وإخراج حسام علي، ويشارك في بطولته أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، وحمزة العيلي.

"مين ميحبش مودي"

يخوض ياسر جلال تيمة الكوميديا اللايت (Light Comedy) من خلال مسلسل "مين ميحبش مودي"، المشارك ضمن المسلسلات المصرية في موسم رمضان عام 2026، حيث تدور أحداثه حول شخصية مودي وما يتعرض له من مواقف طريفة في حياته اليومية. المسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق، ويشارك في بطولته ميرفت أمين، آيتن عامر، مصطفى أبو سريع، وهدى الأتربي.

"المتر سمير"

ضمن ماراثون المسلسلات المصرية رمضان عام 2026 "المتر سمير" الذي يقوم ببطولته كريم محمود عبد العزيز، تدور الأحداث في قالب كوميدي اجتماعي حول شخصية المحامي سمير الذي يجد نفسه داخل أروقة محكمة الأسرة بعد تجربة انفصاله عن زوجته. العمل من تأليف ممدوح متولي وإخراج خالد مرعي.

"هي كيميا"

ضمن الأعمال الكوميدية المشاركة في موسم رمضان عام 2026، يأتي مسلسل هي كيميا، الذي يقدم قصة صديقين هما سلطان وحجاج، تنشأ بينهما صراعات تتخللها مفارقات كوميدية. العمل من تأليف مهاب طارق وإخراج مهاب طارق، ويشارك في بطولته مصطفى غريب، دياب، مريم الجندي، وسيد رجب.

دراما الأكشن والتشويق

"درش"

يواصل مصطفى شعبان حضوره في سباق المسلسلات المصرية خلال موسم رمضان عام 2026 من خلال مسلسل "درش"، الذي تدور أحداثه حول شقيقين توأم، يتعرض أحدهما لحادث يفقده الذاكرة، فيحاول استعادة ماضيه وسط صراعات متشابكة. المسلسل من تأليف محمود حجاج وإخراج أحمد خالد أمين، ويشارك في بطولته سهر الصايغ، طارق النهري، ومحمد علي رزق.

"إفراج"

يشارك عمرو سعد في موسم رمضان عام 2026 من خلال مسلسل "إفراج"، مجسدا شخصية عباس الريس، الذي تنقلب حياته بعد تعرضه للنصب والظلم، ليخوض صراعا داخل الحارة الشعبية من أجل استعادة حقه وكرامته. المسلسل من تأليف ورشة كتابة أحمد حلبة ومحمد فوزي، وإخراج أحمد خالد موسى، ويشارك في بطولته حاتم صلاح، تارا عماد، سما إبراهيم، عبد العزيز مخيون، ونوران ماجد.

"الكينغ"

يشارك محمد عادل إمام في سباق المسلسلات المصرية خلال موسم رمضان عام 2026 من خلال مسلسل "الكينغ"، حيث يجسد شخصية حمزة، العامل البسيط الذي يجد نفسه مطاردا من عصابات دولية. المسلسل من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، ويشارك في بطولته ميرنا جميل وعمرو عبد الجليل.

"علي كلاي"

ضمن سباق المسلسلات المصرية في موسم رمضان عام 2026، يشارك أحمد العوضي من خلال مسلسل "علي كلاي"، حيث يجسد شخصية ملاكم يخوض صراعات معقدة في حياته داخل الحلبة وخارجها. المسلسل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام، ويشارك في بطولته درة، طارق الدسوقي، يارا السكري، ومحمود البزاوي.

"فن الحرب"

يعود يوسف الشريف إلى الدراما الرمضانية بعد غياب استمر لعدة سنوات، من خلال مسلسل الأكشن فن الحرب، الذي يقدم فيه شخصية زياد الساعي إلى استعادة أموال عائلته. المسلسل من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبد التواب، ويشارك في بطولته شيري عادل، ريم مصطفى.

"فرصة أخيرة"

وفي عالم من الغموض والإثارة يشارك كل من محمود حميدة وطارق لطفي في رمضان بمسلسل "فرصة أخيرة". وهو من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد عادل سلامة.

دراما الجريمة والغيبيات

"المداح 6.. أسطورة النهاية"

يكمل حمادة هلال سلسلة "المداح" في الجزء السادس والأخير من العمل الذي يحمل اسم "أسطورة النهاية"، وتدور أحداثه في عالم الجن والغيبيات، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج، ويشاركه البطولة كل من فتحي عبد الوهاب، هبة مجدي، يسرا اللوزي.

"توابع"

وينتمي مسلسل "توابع" بطولة ريهام حجاج إلى عالم الغموض والجريمة، حيث تجسد شخصية إنفلونسر (Influencer) متخصصة في علم النفس تتورط في قضية قتل تقود إلى كشف أسرار متشابكة.

"قطر صغنطوط"

في إطار الجريمة والغموض، يشارك محمد رجب في موسم رمضان عام 2026 من خلال مسلسل قطر صغنطوط، وهو من تأليف محمد سمير مبروك وإخراج هاني حمدي، ويشارك في بطولته أحمد بدير ورنا رئيس.

"حياة أو موت"

وفي دراما الجريمة أيضا تشارك حنان مطاوع بمسلسل "حياة أو موت" بعد تأجيله رمضان الماضي. المسلسل تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج هاني حمدي.

دراما اجتماعية وعائلية

"أب ولكن"

في إطار اجتماعي عائلي تدور أحداث "أب ولكن" الذي يقوم ببطولته محمد فراج وركين سعد، المسلسل تأليف وإخراج ياسمين أحمد كامل وتدور أحداثه عن أب تتغير حياته بعد مروره بأزمة أسرية معقدة.

"بابا وماما جيران"

يشارك أحمد داود في موسم رمضان عام 2026 من خلال مسلسل بابا وماما جيران، وهو عمل اجتماعي عائلي يتناول صراعا بين زوجين منفصلين تتصاعد خلافاتهما لتصبح مواجهة علنية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

"اتنين غيرنا"

في قالب رومانسي اجتماعي ينافس في سباق المسلسلات المصرية رمضان عام 2026 "اتنين غيرنا" بطولة دينا الشربيني، آسر ياسين ومن تأليف رنا أبو الريش وإخراج خالد الحلفاوي. تدور الأحداث حول مدرس يعيش عزلة طويلة، يقوده لقاء مفاجئ بممثلة معروفة تمر بأزمة شخصية إلى تغيير جذري في حياته.

"البخت"

يعود الفنان أحمد عبد العزيز إلى البطولة الدرامية المطلقة في رمضان عام 2026 من خلال "البخت" وهو مسلسل اجتماعي من تأليف حسام موسى وإخراج حسام موسى.

دراما المرأة

"على قد الحب"

تشارك نيللي كريم في موسم رمضان عام 2026 من خلال مسلسل "على قد الحب"، حيث تجسد شخصية مريم، مصممة مجوهرات تواجه تعقيدات اجتماعية وعاطفية، ويشاركها البطولة شريف سلامة. ومن تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج خالد سعيد.

"مناعة"

تشارك هند صبري في موسم رمضان من خلال مسلسل "مناعة"، مقدمة شخصية امرأة من بيئة شعبية تتحمل وحدها مسؤولية تربية أبنائها بعد وفاة زوجها. المسلسل تأليف عمرو الدالي وإخراج حسين المنباوي.

"وننسى اللي كان"

وفي الدراما النسائية، تشارك ياسمين عبد العزيز في موسم رمضان من خلال مسلسل "وننسى اللي كان"، ويشاركها البطولة كريم فهمي. العمل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد حمدي الخبيري.

"الست موناليزا"

وتواصل مي عمر مشاركتها الدرامية في رمضان عام 2026 من خلال "الست موناليزا" من تأليف محمد سيد بشير وإخراج محمد علي، وتجسد شخصية امرأة تواجه الحياة بعد تجربة الانفصال ومحاولات الاستغلال.

"حكاية نرجس"

وتقدم ريهام عبد الغفور في مسلسل "حكاية نرجس" شخصية امرأة تواجه ضغوطا نفسية ومجتمعية متشابكة، في ظل تعقيدات العلاقات الأسرية والبيئة المحيطة. المسلسل من تأليف عمار صبري وإخراج سامح علاء. كما تشارك حنان مطاوع في الدراما المعنية بقضايا المرأة من خلال مسلسل "المصيدة"، فيما تخوض روجينا التجربة نفسها عبر مسلسل "حد أقصى".

رهان على الشباب

ويستمر الرهان على جيل الشباب في تصدر البطولة الدرامية في رمضان عام 2026، حيث يشارك أحمد مالك مع هدى المفتي في "سوا سوا"، ويقدم عصام عمر مسلسل "عين سحرية"، وسلمى أبو ضيف تقدم "عرض وطلب"، وأحمد بحر الشهير بـ "كزبرة" في مسلسل "بيبو"، ويتصدر المؤثر الشاب أحمد رمزي بطولة "فخر الدلتا".

أول بطولة مطلقة في رمضان

"كان يا مكان"

في أول بطولة مطلقة له في الموسم الرمضاني، يخوض ماجد الكدواني المنافسة من خلال مسلسل "كان يا مكان"، ضمن المسلسلات المصرية المشاركة في رمضان عام 2026. العمل من تأليف شيرين دياب وإخراج كريم العدل، ويشاركه البطولة يسرا اللوزي، عارفة عبد الرسول، ونهى عابدين.

"أولاد الراعي"

كما يخوض ماجد المصري أولى بطولاته المطلقة في الدراما الرمضانية من خلال "أولاد الراعي". المسلسل من تأليف ريمون مقار وإخراج محمود كامل.

"نون النسوة"

وتقدم مي كساب أولى بطولاتها المطلقة من خلال "نون النسوة" المعروض ضمن المسلسلات المصرية في رمضان عام 2026، المسلسل من تأليف محمد الحناوي وإخراج إبراهيم فخر .

إعلان

وتخوض جومانة مراد تجربة البطولة الرمضانية للمرة الأولى من خلال مسلسل "اللون الأزرق"، تأليف مريم نعوم وإخراج سعد هنداوي. كما يقدم محمد ثروت أول بطولة مطلقة له عبر مسلسل "السوق الحرة"، ويشاركه البطولة هالة فاخر. وتنافس صابرين أيضا في البطولة المطلقة من خلال مسلسل "خانة فاضية"، ويشارك عمرو عبد الجليل بمسلسل "إعلام وراثة".