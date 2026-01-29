بطلة "باب الحارة".. مقتل الفنانة السورية هدى شعراوي داخل منزلها بدمشق

دمشق – فُجع الوسط الفني السوري، اليوم الخميس 29 كانون الثاني/يناير، بوفاة الفنانة السورية القديرة هدى شعراوي، عن عمر ناهز 87 عاما، بعد العثور عليها مقتولة داخل شقتها في قلب العاصمة دمشق، في حادثة صادمة أثارت حزنا واسعا وتساؤلات حول ملابسات الجريمة.

وأكد نقيب الفنانين السوريين مازن الناطور، في تصريحات صحفية، صحة الأنباء المتداولة حول مقتل الفنانة، موضحا أن المعطيات الأولية الصادرة عن الطب الشرعي تشير إلى أن الجريمة وقعت ما بين الساعة الخامسة والسادسة صباحا من يوم الخميس.

وأشار الناطور إلى أن الشبهات تتجه نحو خادمة الفنانة الراحلة، التي اختفت عن الأنظار عقب الحادث، لافتا إلى أن الجهات المختصة تتابع التحقيقات بشكل مكثف لكشف كامل ملابسات الجريمة.

وبحسب مصادر محلية، انتقلت قوى الأمن الداخلي إلى مكان الحادث فور تلقي البلاغ، وباشرت فحص مسرح الجريمة وفتح تحقيق رسمي، وسط تكتم أمني بانتظار صدور النتائج النهائية والتقارير الجنائية المعتمدة.

وفي هذا السياق، أعلنت الصفحة الرسمية لنقابة الفنانين في دمشق وفاة الفنانة الراحلة، ونعَتها بكلمات مؤثرة، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل مراسم الجنازة والعزاء في وقت لاحق.

ونقلت وسائل إعلام سورية أن الجثة عُثر عليها في ظروف غامضة، فيما دعت مصادر أمنية إلى عدم تداول الشائعات أو استباق نتائج التحقيق، حرصا على سير العدالة واحتراما لحرمة الفقيدة.

وفي سياق متصل، أفاد أحد جيران الفنانة الراحلة، في تصريحات صحفية، بأن الوفاة ناتجة عن ضربة قوية على الرأس باستخدام أداة حادة (يد الهون)، مشيرا إلى أن الخادمة التي كانت تقيم معها لم تُشاهد منذ وقوع الجريمة. وأضاف أن أحفاد الفنانة اعتادوا زيارتها يوميا، وكانوا برفقتها حتى الساعة العاشرة من مساء يوم أمس.

مسيرة فنية حافلة

وُلدت هدى شعراوي عام 1938، وبدأت مسيرتها الفنية في سبعينات القرن الماضي، لتصبح واحدة من الوجوه المؤسسة في نقابة الفنانين السوريين، وتُعرف بصوتها المميز الذي أهلها للمشاركة في عدد كبير من الأعمال الإذاعية، إلى جانب حضورها اللافت في الدراما والمسرح والسينما.

وقدمت الراحلة أكثر من مائة عمل فني تنوعت بين الدراما التلفزيونية، السينما، المسرح، والإذاعة، وكان من أبرز أدوارها تجسيد شخصية "الداية أم زكي" في المسلسل الشهير "باب الحارة"، وهو الدور الذي ارتبط باسمها لدى جمهور واسع.

كما شاركت في أعمال بارزة من بينها "أيام شامية"، "عيلة 7 نجوم"، "قلة ذوق وكترة غلبة"، "عائلة أبو الخير"، "الأخوة 2″، "بطل هذا الزمان"، "بقعة ضوء"، و"زمن البرغوت"، "الدغري".

وكان آخر ظهور فني لها في مسلسل "تاج" عام 2024، كما شاركت عام 2025 في مسلسل "ليالي روكسي"، إلى جانب دورها في مسلسل "عيلة الملك" المقرر عرضه في موسم رمضان 2026.

وبرحيل هدى شعراوي، تفقد الدراما السورية إحدى قاماتها المخضرمة، فيما تترقب الأوساط الفنية والإعلامية النتائج الرسمية للتحقيق لكشف تفاصيل الحادث المأساوي.