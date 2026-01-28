نقل الفنان سامح الصريطي إلى المستشفى إثر إصابته بجلطة دماغية

تعرض الفنان المصري سامح الصريطي لوعكة صحية مفاجئة، نُقل على إثرها إلى المستشفى صباح اليوم الثلاثاء، حيث أظهرت الفحوصات الطبية إصابته بجلطة دماغية.

وأكدت مصادر مقربة أن الفريق الطبي قرر منع الزيارات في الوقت الحالي، حرصا على استقرار حالته الصحية، مع إخضاعه لمتابعة طبية دقيقة على مدار الساعة.

وقال نقيب المهن التمثيلية، الفنان أشرف زكي، إن سامح الصريطي شعر بآلام شديدة صباح اليوم، ما استدعى نقله على الفور إلى المستشفى، حيث تبيّن إصابته بجلطة في المخ، وتم وضعه تحت الملاحظة داخل غرفة العناية المركزة، مع بدء خطة علاجية وإجراء الفحوصات والأشعة اللازمة.

من جانبها، أكدت زوجته، المطربة المعتزلة حنان، أن زوجها يرقد حاليا في مستشفى الحسين الجامعي، حيث يواصل الفريق الطبي متابعة حالته الصحية وإجراء الفحوصات المطلوبة. وأشارت إلى أن حالته مستقرة في الوقت الراهن، ومن المنتظر نقله اليوم من العناية المركزة إلى غرفة عادية، بعد التحسن الملحوظ الذي طرأ على حالته.

وكان الفنان سامح الصريطي قد قضى مساء أمس بصحبة عدد من أصدقائه، قبل أن يشعر بإجهاد مفاجئ استدعى نقله إلى المستشفى، بحسب ما أكده المخرج عصام السيد في تصريحات صحفية، موضحا أنه كان برفقته في ذلك الوقت.

وعلى الصعيد الفني، كانت آخر مشاركات الفنان سامح الصريطي خلال عام 2025، من خلال مسلسل "الحلانجي" إلى جانب محمد رجب وآيتن عامر، وكذلك مسلسل "صفحة بيضا" مع حنان مطاوع.

ويُعد سامح الصريطي من الفنانين الذين تركوا بصمة واضحة في وجدان الجمهور، إذ بدأت مسيرته الفنية في سبعينات القرن الماضي، وتنوعت أعماله بين المسرح والتلفزيون والسينما. وحقق انتشارا واسعا خلال ثمانينات القرن الماضي من خلال مشاركته في أعمال بارزة مثل "هي والمستحيل"، "حتى لا يختنق الحب"، "ليالي الحلمية"، إلى جانب مسلسلات "يتربى في عزو" و"أميرة في عابدين"، وأفلام "ملاكي إسكندرية"، "خيانة مشروعة"، "الرهينة" و"حين ميسرة".