من الرعب إلى الفانتازيا.. أبرز 5 مسلسلات كورية تفرض حضورها في 2026

لا يدخل عام 2026 على الدراما الكورية بوصفه عاما اعتياديا، بل باعتباره محطة اختبار حقيقية لما وصلت إليه الصناعة بعد عقد من التوسع العالمي. فبعد أن فرضت الأعمال الكورية حضورها على المنصات الدولية، لم يعد الرهان قائما على الانتشار وحده، بل على القدرة على تجديد الأنواع، وتعميق السرد، وتقديم شخصيات قادرة على مخاطبة جمهور متعدد الخلفيات دون فقدان الخصوصية الثقافية.

ويبدو المشهد هذا العام أكثر تنوعا، إذ تمتد الأعمال المنتظرة بين الرعب، والأكشن، والرومانسية، والدراما التاريخية، في محاولة لإعادة التفكير في العلاقة بين الشكل والمضمون، وبين المتعة البصرية والأسئلة الأخلاقية التي بات الجمهور يضعها في صدارة اهتمامه بقدر انجذابه للحبكات نفسها.

هل يمكن ترجمة هذا الحب؟

منذ الإعلان عن مسلسل "هل يمكن ترجمة هذا الحب؟" (?Can This Love Be Translated)، بدا واضحا أنه عمل يتجاوز حدود الرومانسية التقليدية، خصوصا مع اجتماع اسمين يرتبطان في الذاكرة الحديثة بالقدرة على بناء الانفعال عبر التفاصيل الصامتة قبل الكلمات.

وفيما يقدم النجم كيم سون-هو شخصية تعتمد على التوتر الداخلي والأداء الهادئ، تمنح الممثلة غو يون-جونغ الدور المقابل حضورا يمزج الرقة بالصلابة، ما نتج عنه ثنائية تعتمد على الحساسية الإنسانية لا على الجاذبية الظاهرية.

تحكي القصة عن مترجم يرافق فنانة عالمية تختلف عنه في الخلفية الثقافية. ومع تصاعد الأحداث، يصبح الرابط بينهما قائما على محاولة فهم الآخر، حيث تتحول اللغة إلى مساحة اختبار تكشف هشاشة التواصل أكثر مما توحد بينهما. فالمشاعر لا تتشكل من الحوار بقدر ما تنشأ من الثغرات التي يتركها.

يذكر أن المسلسل طرح عبر نتفليكس (Netflix) قبل أيام، وهو ما تبعته ردود أفعال منسجمة مع التوقعات؛ إذ أشاد كثيرون بإيقاعه المتأمل وابتعاده عن الرومانسية الجاهزة، بينما انتقد آخرون بطء بعض مشاهده المقصود. ومع ذلك وقف كثيرون عند قدرته على استخدام الصمت والفراغ والنظرات لبناء عالم يقوم على الانفعال الداخلي، حيث تتحول التفاصيل الصغيرة إلى دلالات على اتساع الهوة بين ما يقال وما يراد قوله.

إعلان

القصة: 4

الإخراج: 4.5

التمثيل: 4.5

المؤثرات البصرية: 3.5

صديق العائلة: 4

كلنا موتى: التطور الطبيعي لنجاح كوريا بدراما الرعب

حين ظهر مسلسل الفانتازيا "كلنا موتى" (All of Us Are Dead) للمرة الأولى، بدا امتدادا لسردية "الزومبي" الكورية، لكنه سرعان ما أثبت أن رعبه ليس الغاية، بل إطارا لأسئلة أعمق عن المراهقة، والبقاء، والعنف داخل المدرسة والمجتمع.

نجح العمل فنيا في تشكيل إيقاع بصري محكم يجمع بين فوضى العدوى وتوتر المراهقين، وفي توظيف المساحات المغلقة لتوليد الإحساس بالاختناق، مع تصوير واقعي لحالات الهلع، وحركة كاميرا قريبة تمنح التجربة صدقا بصريا دون مبالغة. كما منح السيناريو الشخصيات مساحة للخطأ، مبتعدا عن البطولة المفتعلة، ما جعلها أكثر إنسانية وقربا للمشاهد.

ومع ذلك، حمل الموسم الأول بعض الملاحظات الجماهيرية، من بينها الإفراط في المشاهد الصاخبة، وتكرار المطاردات إلى حد الاستهلاك، إضافة إلى غياب تفسير علمي محكم للفيروس، ما جعل بعض التحولات تبدو درامية أكثر منها منطقية.

هذه النقاط رسخت لضرورة تطوير الموسم الثاني الذي سيعرض في عام 2026، ومن المتوقع أن يعمق أسئلته حول ما بعد الصدمة، وكيفية تعريف الأخلاق في عالم فقد بوصلته. فالحبكة الجديدة لا تنحصر في النجاة الجسدية، بل تمتد نحو فهم أكبر لمعنى الاستمرار حين يتحول البقاء إلى امتياز لا يملكه الجميع.

القصة: 4

الإخراج: 4

التمثيل: 4.5

المؤثرات البصرية: 4

صديق العائلة: 3

متجر للقتلة: تقاطع العنف والهشاشة

يعود مسلسل "متجر للقتلة" (A Shop for Killers) بوصفه أحد أنضج أعمال الجريمة الكورية، بعدما استطاع في موسمه الأول تقديم مقاربة تقوم على الدمج بين الأكشن الواقعي والبناء النفسي، واضعا الجريمة في سياق منظومة اقتصادية وأخلاقية متشابكة بدل اختزالها في مجرد فعل فردي.

انطلقت الحكاية من وفاة غامضة لعم البطلة، لتجد نفسها داخل عالم يمزج بين التجارة غير المشروعة والقتل المنظم، وهو ما عولج بإخراج يعتمد على الإيقاع التصاعدي لا المفاجآت السهلة. وبرز العنصر الإنساني داخل السرد من خلال ارتباك البطلة الداخلي، وتفاعلها مع عالم قاس لا يمنحها سوى خيارات تبدو مستحيلة.

الانتظار المسبق للموسم الثاني الذي سيعرض عبر منصة "ديزني بلس" (+Disney)، يقوم على توقع أن يكون أكثر تركيزا على الدوافع النفسية وأقل اعتمادا على المفاجآت السطحية، وأن ينتقل السرد من رد الفعل إلى المبادرة، مع كشف الطبقات الأعمق من هذا العالم، وتفكيك الماضي المعقد للشخصيات.

ويأمل المتابعون أن يحافظ العمل على نضجه الفني دون الوقوع في فخ الإيقاع المتكرر أو التفسيرات المباشرة التي تضعف البناء الدرامي.

القصة: 4

الإخراج: 4.5

التمثيل: 4

المؤثرات البصرية: 3.5

صديق العائلة: 3

التاج المثالي: رومانسية تتجاوز حدود القصر

يأتي مسلسل "التاج المثالي" (Perfect Crown) ضمن قائمة الأعمال التي حظيت باهتمام مسبق، مستندا إلى قصة تجمع بين الرومانسية التاريخية والكوميديا الاجتماعية.

وتدور أحداثه حول سونغ هي-جو (آي يو)، الابنة الثانية لعائلة كبيرة، التي تشعر بأن مكانتها الاجتماعية لا تمنحها سوى دور محدود، ما يدفعها إلى اقتراح زواج تعاقدي مع الأمير يي آن (بيون وو-سيوك)، في ترتيب يخدم مصالح الطرفين. غير أن العلاقة سرعان ما تكتسب أبعادا أعمق، وسط صراعات القصر وضغط العائلة الملكية.

إعلان

ورغم الطابع الكلاسيكي، إلا أن العمل نجح -بفضل ضمه مجموعة من نجوم الصف الأول ومعالجته المعاصرة للقصة- في جذب قاعدة جماهيرية خاصة بعد نشر الصور الدعائية التي كشفت عن أسلوب بصري أنيق وتوتر عاطفي هادئ بين الأبطال.

الإمبراطورة المعاد زواجها: الدراما أم الويب تون؟

يعد مسلسل "الإمبراطورة المعاد زواجها" (The Remarried Empress) أحد أضخم مشاريع عام 2026 على منصة "ديزني بلس"، إذ يمزج بين الخيال الفانتازي والصراع السياسي، عبر شخصية نسائية محورية تنتقل من موقع الإقصاء إلى إعادة بناء ذاتها داخل عالم تحكمه المؤامرات الذكورية.

فالبطلة هنا، إمبراطورة تستبعد سياسيا وزوجيا، لكنها لا تلبث أن تختار زواجا جديدا يضعها في قلب صراع معقد بين الحب والسلطة والكبرياء. وقد أثار الإعلان عن العمل مقارنات مبكرة مع نسخة الويب تون الأصلية واسعة الانتشار، ما وضع صانعيه أمام تحدي تقديم دراما متماسكة تتفادى الميلودراما.

ورغم ذلك، تميل التوقعات إلى اعتبار "الإمبراطورة المعاد زواجها" تجربة فنية متكاملة تعيد طرح أسئلة الجندر والسلطة عبر تصميم بصري مهيب وأداء تمثيلي يعكس عمق الشخصيات، بعيدا عن التناول السطحي للقصص التاريخية الرومانسية. ما يجعله أحد أبرز العناوين التي تعيد تشكيل الفانتازيا التاريخية داخل الدراما الكورية المعاصرة.