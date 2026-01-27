فيلم "الرحمة".. كيف تفكر بقلبك في عالم بلا قلب؟

تتميز الأفلام التي تدور أحداثها في المستقبل بجاذبية خاصة، إذ تلامس المخاوف الإنسانية لدى الجمهور مما قد يحدث غدا، ويدور بعضها في مساحات تتعلق بالخيال العلمي وما قد يتحول إليه عالم يعتمد بشكل كلي على التكنولوجيا. بعض هذه الأفلام تضع فرضية قبل بدايتها، وهي أن العالم قد دمر بالفعل نتيجة كارثة طبيعية أو حرب نووية، ومن ثم تدور أحداث الفيلم بين الناجين منها.

يتجاوز فيلم "الرحمة" (Mercy) للمخرج تيمور بيكمامبيتوف ذلك التصور، إذ يضع الإنسان داخل منظومة أخلاقية يحكمها العقل من دون العاطفة، وتصور العدالة المطلقة دون الرحمة، وذلك عبر دراما تدور في قاعات المحاكم ومؤسسات السلطة، ولكنها الآن تحت رقابة الذكاء الاصطناعي.

يرصد فيلم "الرحمة" – دون حياد – حال الإنسان حين تصبح البيانات والسرعة والآلة هي المعايير بدلا من العقل والضمير وقلب الإنسان.

لا تتورط أفلام المستقبل في التنبؤ بالأحداث، ولكنها تبالغ في تصوير التوجهات الموجودة بالفعل، وهي سمة هوليوودية خالصة، إذ يضع صانع العمل فرضية تخص الحالة أو البطل، ويبالغ في تضخيمها بأناقة ومنطق، وإطار معقول، وتنفذها السينما الهندية بشكل كاريكاتوري.

وفي "الرحمة" يختبر بيكمامبيتوف فكرة دمج الدراما القانونية مع التكنولوجيا، ويضع حياة بطل رهانا بين يدي "قاضي الذكاء الاصطناعي".

تدور أحداث "الرحمة" في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية في المستقبل القريب، حيث يشرف على نظام العدالة الجنائية نظام ذكاء اصطناعي متطور. ويركز الفيلم على قضية واحدة ورجل واحد، مستخدما عنصر الإلحاح كمحرك أساسي لسرد الأحداث. يقدم بيكمامبيتوف في فيلم "الرحمة" سباقا مع الزمن تدور أحداثه في داخل أماكن مغلقة وبيئات رقمية، وهو ما يعزز الشعور بالاختناق المؤسسي الذي يهيمن على عالم الفيلم.

وتدور أحداث الفيلم حول المحقق كريس رايفن (الممثل كريس برات)، وهو ضابط شرطة قديم في لوس أنجلوس، ينتبه بعد فقدانه الوعي ليجد زوجته مقتولة، ليصبح المشتبه به الرئيسي في مقتلها، حيث تشير لقطات المراقبة والبيانات الجنائية والأدلة الظرفية إليه بشكل مباشر.

تتم إحالة قضية رايفن إلى نظام قضائي آلي ترأسه القاضية مادكس (الممثلة ريبيكا فيرغسون)، وهي ذكاء اصطناعي مصمم لمعالجة الأدلة، وتقييم الاحتمالات، وإصدار الأحكام القضائية بأقصى كفاءة. طبقا لقرار النظام، يتم منح رايفن مهلة صارمة وغير قابلة للتفاوض لا تزيد عن 90 دقيقة لإثبات براءته، وإلا سيواجه حكم الإعدام.

في ظل ضيق الوقت، يحاول رايفن استعادة تفاصيل ساعاته الأخيرة، ومراجعة ذاكرته، ويعتمد على مساعدة محدودة من المحيطين به، بمن فيهم زميلته في العمل جاكلين ديالو (الممثلة كالي ريس)، وروب نيلسون (الممثل كريس سوليفان)، الذي قام برعايته أثناء رحلة التعافي من الإدمان. تظهر حقائق القضية في الوقت المطلوب تماما.

ثمن اليقين

لا يكمن الخطر في الفساد أو الانحراف، وإنما في السعي نحو الكمال، إنها الفكرة الدقيقة التي يحاول الفيلم مناقشتها خلال أحداثه، ذلك أن المحكمة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لا تتصرف بدوافع مثل الحقد أو الحب أو التعاطف، إنها تعمل تماما لتحقيق الهدف الذي صممت من أجله، وتتميز بالكفاءة والموضوعية ولا تتسامح مع الشك. وهنا يأتي الخطر أو الثمن البشري لذلك اليقين المطلق.

اجتماعيا، يطرح الفيلم الفكرة البسيطة حول مدى فاعلية آليات تحقيق العدالة وجدوى العدالة نفسها إذا لم تصحبها الرحمة، ويرافقها التعاطف. تكشف محنة المحقق "رايفن" أن الأنظمة المصممة للقضاء على التحيز قد تقضي على السياق نفسه، سواء كان الحزن أو الصدمة، أو أزمات الذاكرة.

يشير الفيلم بذكاء إلى المخاوف المعاصرة بشأن "حكم الخوارزميات"، حين تصبح القرارات التي تؤثر على حياة البشر بشكل متزايد مجرد نماذج للبيانات، عوضا عن كونها تجارب معيشية. يتطور صراع رايفن ليصبح رمزا لمخاوف أكثر عمومية، ذلك أنه في سعي المجتمع نحو أنظمة مثالية، قد يتخلى عن عدم اليقين الذي يجعل العدالة إنسانية.

يتجاوز فيلم "الرحمة" (Mercy) إطاره الإجرائي، فيصور بطله كرجل ضائع قبل بدء المحاكمة. ذلك أنه يملك تاريخا من الإدمان والحياة الشخصية المضطربة والعزلة، وكلها أسباب لضعف موقفه في نظام تتجلى معايير المصداقية فيه من خلال الأنماط فقط.

ويضفي وجود الابنة رايفن خطا دراميا عاطفيا، ويكشف عما يغفل عنه نظام العدالة الآلي، وهو العلاقات، والحزن، وآثار العقاب التي تتجاوز المتهم إلى من يحبهم. ببساطة، تقيم محكمة الذكاء الاصطناعي القضية، لكنها لا تدرك معنى الفقد.

في هذا الخلل الإنساني تكمن أكثر لحظات "الرحمة" تأثيرا. ويشير الفيلم إلى أن خطر هذه الأنظمة ليس الاستبداد، بل اللامبالاة والقبول الهادئ لنتائج تبدو منطقية ظاهريا، لكنها ملغومة قيميا.

الحصار الرقمي والنفسي

يتبنى فيلم "الرحمة" أسلوبا بصريا متحفظا متسقا مع موضوعه، ويركز التصوير السينمائي على المساحات المغلقة، والواجهات الرقمية، والشاشات المجزأة، مما يوحي بأن رايفن محاصر داخل نظام مادي ونفسي.

يحافظ المونتاج على زخم الأحداث، وينتقل بسلاسة بين عرض الأدلة، وبقايا الذكريات، ومؤشرات الوقت، وهذا تذكير متكرر بالعد التنازلي يشدد من الشعور بالسباق مع الزمن، حتى عندما ينحرف منطق السرد أحيانا للحفاظ على التشويق وبعض مشاهد الحركة.

يقدم بطل العمل، كريس برات، أسلوبا أكثر هدوءا وانفعالا من العديد من أدواره السابقة، ويقدمها بمفهوم الشخص الحائر، الفاقد للثقة، بدلا من فكرة البطل الواثق، وتجسد ريبيكا فيرغسون دور القاضية "مادوكس"، بحياد يليق بنظام الذكاء الاصطناعي.

لم يستطع صناع فيلم "الرحمة" تطوير شخصياته الثانوية بشكل كامل وتوسيع نطاق بحثه الموضوعي ليتجاوز فكرته المركزية، كما اعتمدت بعض التحولات السردية على آليات أفلام الإثارة المألوفة، خاصة مع اقتراب الفيلم من ذروته.

لكن تبقى رسالته الأساسية سليمة، حول ثمن اليقين المطلق في الآلة والتكنولوجيا مقابل القلب والضمير، ويدعي أن العدالة بلا رحمة ليست عدالة على الإطلاق، بل مجرد إدارة شكلية. وبينما يعاني فيلم "الرحمة" أحيانا من صعوبة الموازنة بين الإبهار والعمق، يبقى تحذيره الأساسي حاضرا.