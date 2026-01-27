خريطة سينمائية سياسية.. افتتاح أفغاني لمهرجان برلين السينمائي

يكشف اختيار فيلم "لا رجال صالحون" (No Good Men) للمخرجة الأفغانية شهربانو سادات عن توجه ثقافي واضح لدى إدارة المهرجان نحو الاشتباك مع مساحات خلافية في العالم المعاصر، ويتقاطع هذا الاختيار مع برنامج يضم أفلاما من إيران وأوروبا الشرقية ومناطق أخرى تشهد توترات سياسية واجتماعية حادة.

وتعكس اختيارات إدارة مهرجان برلين انحيازا واعيا يسعى إلى ترسيخ صورته بوصفه منصة لا تكتفي بعرض الأفلام، بل تعمل على ترجمة الصراع الثقافي العالمي إلى سرد سينمائي يحمل دلالات سياسية واضحة.

ويتناول الفيلم، الذي شاركت في إنتاجه ألمانيا وفرنسا والنرويج والدنمارك وأفغانستان، تفاصيل الحياة اليومية في البلاد تحت وطأة الضغوط، من خلال مجموعة شخصيات تخوض غمار واقع اجتماعي قاس في كابول، حيث تتكشف العلاقات الشخصية وسط أجواء عامة خانقة. ويركز السرد على الروابط الأسرية، والخوف، والانتظار، والتردد العاطفي، والرغبة في البقاء. ومن خلال تجنب الأحداث التاريخية المباشرة ورصد أثرها النفسي، يقدم الفيلم أفغانستان من الداخل وتجربة الحياة فيها.

وتدور أحداث "لا رجال صالحون" حول نارو، وهي فتاة تبلغ من العمر 25 عاما، تعمل مصورة في برنامج طبخ تلفزيوني، وتكن عداء عاما للرجال بعد أن خانها زوجها. تعيش نارو مع ابنها البالغ من العمر ثلاث سنوات في شقة والديها المكونة من غرفة واحدة في كابول. ومع انتقالها إلى قسم الأخبار، تلتقي بـ"قدرت"، رجل في الخمسين من عمره، متزوج ولديه أربعة أطفال، وتقع في حبه. غير أن السؤال الذي يطرحه الفيلم يبقى معلقا: هل تكتشف لاحقا أنه نسخة أخرى من زوجها السابق، أم أن هناك بالفعل رجالا صالحين؟

بيان الافتتاح

يعد فيلم الافتتاح في المهرجانات الكبرى بمثابة بيان، إذ يحدد توجهات الدورة بالكامل، ثقافيا وفنيا وسياسيا أيضا. وقد ركزت رسائل المهرجان حول الفيلم على واقع الحياة في أفغانستان والمخاطر التي ينطوي عليها إنتاج العمل من الداخل.

ويتردد صدى التوجه السياسي الذي يوحي به فيلم الافتتاح في عناوين أخرى، أعلن عنها هذا الأسبوع في مختلف أقسام مهرجان برلين السينمائي الدولي. ورغم تنوعها في الشكل والجغرافيا، تشترك الأفلام المختارة في اهتمامات متكررة، من المنفى وبنية السلطة والمراقبة.

يكشف فيلم "عند البحر" (At the Sea) للمخرج كورنيل موندروتشو (الولايات المتحدة/المجر) الهشاشة النفسية داخل أنظمة السلطة. يتابع العمل شخصيات تعيش على هامش الاستقرار الاجتماعي، حيث تتحول العلاقات الحميمة إلى ساحات صراع نفسي. يقدّم الفيلم سردا إنسانيا مشحونا بالتوتر، يربط الخاص بالعام دون خطابة مباشرة.

ويعكس فيلم "فجر جديد" (A New Dawn) للمخرج الياباني يوشيتوشي شينوميا اهتمام مهرجان برلين السينمائي الدولي بالسرديات العابرة للثقافات التي تتشكل بفعل عدم اليقين والتمزق الاجتماعي. وينسج المخرج حكاية تدور حول لحظة انتقالية غامضة في حياة أبطاله، حيث تتقاطع الذاكرة الفردية مع تحولات اجتماعية أوسع. يعتمد الفيلم على إيقاع هادئ وتأمل بصري يعكس هشاشة اليقين في عالم متغيّر. العمل مثال على سينما عابرة للثقافات تبحث في معنى البداية بعد الانكسار.

ويوسع فيلما "صوت منخفض" (A Voix Basse) للمخرجة ليلي بوزيد، الذي تشارك تونس مع فرنسا في إنتاجه، وفيلم "داو" (Dao) النطاق الجغرافي للمهرجان ليشمل شمال وغرب أفريقيا، في اهتمام فرنسي خاص بصناعة الأفلام عن مستعمراتها السابقة. وبدلا من تجميع هذه الأفلام تحت راية سياسية واحدة، يرسم مهرجان برلين السينمائي الدولي خريطة لعالم تتبلور فيه السياسة من خلال الشكل، وعلم نفس الشخصيات، والقيود المعيشية – لا الشعارات.

السياق الأوروبي والافريقي

يبدو هذا المنهج أكثر وضوحا من خلال أفلام المسابقة التي تتناول السلطة من داخل السياقات الغربية والأوروبية. إذ يحلل فيلم "تقليم شجيرات الورد" (Rosebush Pruning)، من إخراج كريم عينوز، مفهوم الامتياز والسيطرة الأبوية من خلال انهيار بنية عائلة ثرية. ورغم بعده الجغرافي عن أفغانستان، يطرح الفيلم تساؤلات موازية حول من يملك السلطة، وكيف تُمارس، وماذا يحدث عندما يحاول الأفراد الخروج من أنظمة مغلقة.

وتدور أحداث "تقليم شجيرات الورد" في فيلا فخمة تحت شمس كاتالونيا، حيث يعيش الأشقاء الأميركيون جاك وإد وآنا وروبرت في عزلة شبه تامة، غارقين في ثروتهم الموروثة، متجاهلين أوامر والدهم الكفيف، وباحثين عن الحب والتقدير من خلال بعضهم بعضا ومن خلال أحدث أزياء المصممين. وعندما يعلن جاك، الأخ الأكبر وعميد العائلة، قراره الانتقال للعيش مع زوجته مارثا، تنقطع روابط الدم، ويبدأ إد في كشف حقيقة وفاة والدتهم. ومع تكشّف أكاذيب الأجيال، يبدأ نسيج العائلة بالتفكك تدريجيا.

وتشير هذه الاختيارات مجتمعة إلى أن الرؤية السياسية لمهرجان برلين السينمائي الدولي لعام 2026 لا تقتصر على تناول "الأزمات الخارجية"، بل تمتد لتشمل تفكيك الآليات الداخلية للسلطة والامتياز والإقصاء داخل أوروبا نفسها.

أما فيلم "رسائل صفراء" (Yellow Letters) للمخرج التركي إيلكر تشاتاك، فيتناول قصة زوجين فنانين، دريا وعزيز، يواجهان انهيار زواجهما بعد تدخل الدولة عبر آليات التحكيم في عرض مسرحي كانا يعملان عليه. ومن خلال تفكيك علاقتهما الشخصية، يستعرض الفيلم علاقة الفن بالمؤسسة وبالدولة، وكيف يمكن للضغوط القانونية والاجتماعية أن تزعزع الهوية الفردية والإحساس بالأمان النفسي، في معالجة تعكس قضايا السلطة وحرية التعبير وتداخل الحياة الخاصة مع النظام العام في زمن سياسي مثقل بالتوتر.

ويعيد فيلم "ملكة في البحر" (Queen at Sea) للمخرج لانس هامر، وبطولة جولييت بينوش وتوم كورتناي، تصوير حياة امرأة في منتصف العمر تعود إلى لندن برفقة ابنتها المراهقة لرعاية والدتها المريضة، فاتحا حوارا هادئا حول العائلة والذاكرة والرعاية بين الأجيال.

ويعد فيلم "سمسوم، ليالي النجوم" (Soumsoum, the Night of the Stars) للمخرج التشادي محمد صالح هارون من الأعمال القليلة القادمة من إفريقيا الوسطى ضمن البرنامج. ويروي الفيلم قصة شاب في قرية تشادية يتعرف إلى شخص منبوذ اجتماعيا، في مساحة تقرأ فيها الصحافة الدولية احتفاء بالهويات الثقافية المتنوعة داخل مجتمعات ما بعد الاستعمار.

ويتناول الفيلم صراع التقاليد في مواجهة التغيير، ويعكس اهتمام المهرجان بالاشتغال على الثنائيات الثقافية وتقديم تجارب تتجاوز الصور النمطية عن القارة الأفريقية في السينما العالمية.

ومن خلال هذه الاختيارات الثقافية والسياسية، يؤكد المهرجان الألماني، "البرليناله"، موقعه بوصفه مهرجانا لا يكتفي برصد التحولات الجمالية، بل يسعى إلى قراءة العالم عبر السينما. افتتاح أفغاني، وبرنامج مثقل بأسئلة السلطة والمنفى والهوية، يعكس توجها ثقافيا واعيا يحمل في طياته ترجمة سياسية لمشهد عالمي مأزوم، حيث تصبح السينما أداة للفهم، لا للهروب من الصراع.