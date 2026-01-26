المطرب أحمد سعد يتراجع عن تصريحاته بشأن "ذا فويس" ويعتذر لجمهوره عن اختياراته

تراجع الفنان المصري أحمد سعد عن تصريحاته المثيرة للجدل بشأن مشاركته في الموسم السادس من برنامج "ذا فويس" The Voice، مؤكدا أن حديثه لم يكن موجها ضد نتائج المسابقة أو أحقية الفائزين، بل جاء تعبيرا عن إحساس شخصي مرتبط بتجربته داخل البرنامج.

وأوضح أحمد سعد في تصريحات صحفية لاحقة أن جميع الفائزين يستحقون ما حققوه، معربا عن احترامه الكامل لصناع البرنامج والقائمين عليه، ومشددا على أن تصريحاته السابقة أسيء فهمها. وأشار إلى أن ما قصده يتعلق ببعض الاختيارات التي اتخذها خلال مشاركته، والتي لم تكن منسجمة مع قناعاته أو مع شخصيته الفنية، وهو ما انعكس عليه وعلى جمهوره.

وكان أحمد سعد قد تحدث خلال مؤتمر صحفي عقد في الرياض عقب حفل غنائي أحياه أخيرا، عن شعوره بعدم الارتياح لما وصفه بـ"سير النتائج في اتجاه محدد"، مؤكدا في الوقت ذاته احترامه للمتسابقة السورية جودي شاهين، وعدم تشكيكه في أحقية تتويجها بلقب البرنامج.

وأضاف أنه، رغم تقديره الكبير للقيمة الفنية لتجربة "ذا فويس"، شعر بأنها لا تتماشى مع طبيعته الشخصية القائمة على البساطة والوضوح، لافتا إلى أنه اضطر إلى اتخاذ قرارات خضعت لاعتبارات تنظيمية وثقافية لا تشبه أسلوبه المعتاد، ما جعله يشعر بأن التجربة لم تعكس حقيقته الفنية.

وتطرق أحمد سعد إلى موجة الانتقادات التي طالته عقب تصريحاته، معترفا بمسؤوليته عن بعض الأخطاء في اختياراته، ومؤكدا أنه لم يكن من المفترض أن يتخذ بعض تلك القرارات. وشدد في ختام حديثه على تحمله المسؤولية الكاملة عما حدث، موضحا أن ما جرى جاء نتيجة ظروف مهنية لا يمكنه الكشف عن تفاصيلها، مع تأكيده احترامه لجميع المشاركين والقائمين على البرنامج.

من جهته، أكد بسام البريكان المتحدث باسم مجموعة MBC احترامه لآراء الفنان أحمد سعد، موضحا أن برنامج "ذا فويس" يُنتج وفقا لمعايير عالمية ثابتة منذ انطلاقه، وأنه برنامج ترفيهي تنافسي يهدف إلى اكتشاف المواهب ودعمها، وليس التركيز فقط على نتائج الفوز والخسارة.

وأشار إلى أن إعداد أكثر من سيناريو محتمل للفائز يعد إجراء تنظيميا معتادا، يتم التحضير له مسبقا، على أن تُحسم النتيجة النهائية بناء على تصويت الجمهور، مؤكدا في ختام تصريحاته النجاح الجماهيري الواسع الذي حققه البرنامج وتصدره مؤشرات التفاعل في عدد من الدول العربية.

وكانت النسخة السادسة من البرنامج قد انتهت بتتويج المطربة السورية جودي شاهين بلقب "أحلى صوت"، بعد حصولها على أعلى نسبة من الأصوات في المرحلة النهائية، متفوقة على المصرية أشرقت أحمد والسعودي مهند الباشا.