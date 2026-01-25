نجوم الدراما يعودون إلى الأحياء الشعبية في موسم رمضان 2026

مع اقتراب انطلاق موسم دراما رمضان 2026، تفرض الأعمال ذات الطابع الشعبي حضورها بقوة على الخريطة الدرامية المصرية، في ظل توجه ملحوظ من نجوم الصف الأول إلى خوض تجارب تدور أحداثها داخل الأحياء الشعبية، وتعتمد على نموذج البطل القادم من قلب الشارع، وما يحيط به من صراعات يومية وتحولات اجتماعية.

مصطفى شعبان.. (درش)

يواصل الفنان مصطفى شعبان رهانه على الدراما الشعبية، من خلال شخصيات تنتمي إلى بيئات بسيطة تتشابك مصائرها مع تحولات متباينة. وفي مسلسله الجديد درش، يجسد شخصية عامل عطارة يعيش في إحدى المناطق الشعبية، قبل أن تكشف عودته المفاجئة بعد غياب طويل عن ماض معقد ومتشابك. وتعتمد بنية العمل الدرامية على التنقل بين الماضي والحاضر عبر تقنية "الفلاش باك"، في محاولة لكشف أبعاد الشخصية وتطوراتها النفسية.

يتكون المسلسل من 30 حلقة، ويشارك في بطولته سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، جيهان خليل، وأحمد فؤاد سليم.

عمرو سعد.. (إفراج)

يخوض عمرو سعد سباق دراما رمضان 2026 من خلال مسلسل إفراج، مستكملا اختياراته المرتبطة بالدراما الشعبية. يجسد العمل شخصية عباس الريس، رجل من بيئة شعبية تتغير ملامح حياته بعد تعرضه لعملية نصب وما يرتبط بها من ظلم اجتماعي، ليدخل في مواجهة مفتوحة مع واقع قاس وقوى أكثر نفوذا.

تدور الأحداث داخل أجواء الحارة والمجتمع الشعبي، حيث يحاول البطل استعادة ما فقده والدفاع عن كرامته، معتمدا على المواجهة والقدرة على الصمود. المسلسل من تأليف أحمد حلبة وإخراج أحمد خالد موسى، ويشارك في بطولته تارا عماد، حاتم صلاح، وسما إبراهيم.

هند صبري (مناعة)

تخوض هند صبري تجربة مختلفة في مسلسل «مناعة»، المشارك في الماراثون الرمضاني، حيث تجسد للمرة الأولى شخصية امرأة من بيئة شعبية، يتوفى زوجها لتجد نفسها مسؤولة عن تربية 3 أطفال بمفردها. ومع تصاعد الأحداث، تكتشف عبئا آخر تركه لها الزوج الراحل، يضعها أمام اختيارات صعبة ويقود إلى عدد من المفارقات الدرامية.

المسلسل من تأليف عمرو الدالي وإخراج حسين المنباوي، ويشارك في بطولته خالد سليم، مها نصار، وأحمد خالد صالح.

محمد عادل إمام (الكينغ)

يعود الفنان محمد عادل إمام إلى تقديم الشخصية الشعبية من خلال مسلسل الكينج، حيث يجسد شابا ينتمي إلى أحد الأحياء الشعبية، تنقلب حياته رأسا على عقب بعد تورطه في أزمات متتالية، ناتجة عن سعيه الدائم للخروج من دائرة الفقر وتحسين واقعه الاجتماعي.

المسلسل من تأليف المؤلف محمد صلاح العزب، وإخراج المخرجة شيرين عادل، ويشارك في بطولته عمرو عبد الجليل وحنان مطاوع. ويواصل الفنان محمد إمام من خلال هذا العمل ترسيخ حضوره في الدراما الشعبية، التي شكّلت جزءا بارزا من مسيرته الفنية في أعمال سابقة مثل دلع بنات وهوغان.

أحمد العوضي (علي كلاي)

يقدم أحمد العوضي في مسلسله الجديد (علي كلاي) شخصية تنتمي إلى عالم الملاكمة، حيث يجسد شابا محترفا في الحلبة، تتقاطع حياته الرياضية مع مسؤوليات اجتماعية معقدة، من بينها إدارته لدار أيتام، إلى جانب عمله في تجارة قطع غيار السيارات. وتتحرك الأحداث داخل إطار درامي شعبي، يجمع بين الصراع داخل الحلبة والمواجهات اليومية خارجها.

ينتمي العمل إلى الخط الدرامي الذي ارتبط باسم العوضي خلال السنوات الأخيرة، مع حضوره المتكرر في أدوار البطل الشعبي، مثل (اللي مالوش كبير)، (ضرب نار)، و(حق عرب) و(فهد البطل). وفي علي كلاي، تستمر هذه الصيغة الشعبية.

المسلسل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام ويشارك في بطولته درة، يارا السكري، عصام السقا وطارق الدسوقي.

كزبرة (بيبو)

يشارك الفنان الشاب أحمد بحر المعروف باسم كزبرة في موسم دراما رمضان 2026 من خلال مسلسل بيبو، الذي ينتمي إلى الدراما الشعبية ذات الطابع الاجتماعي الإنساني.

يجسد كزبرة في أولى بطولاته الدرامية شخصية شاب من بيئة شعبية، يواجه ظروفا معيشية قاسية، ويسعى إلى شق طريقه في الحياة وسط سلسلة من التحديات المتلاحقة.

تنطلق الأحداث من لحظة مفصلية في حياة البطل بعد فصله من الكلية، لتبدأ رحلة صعبة داخل المجتمع الشعبي، تتقاطع فيها محاولات إثبات الذات مع صراعات اجتماعية وإنسانية متراكمة. المسلسل من تأليف تامر محسن وإخراج أحمد شفيق، ويشارك في بطولته وليد فواز وهالة صدقي وإسلام إبراهيم.