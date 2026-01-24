ميلانيا ترامب تعرض فيلما عن حياتها قبل التنصيب في البيت الأبيض

تستضيف السيدة الأولى الأمريكية ميلانيا ترامب مساء اليوم السبت عرضا خاصا في البيت الأبيض لفيلم جديد يوثق حياتها خلال الأيام العشرين التي سبقت حفل تنصيب الرئيس دونالد ترامب في ولايته الثانية، وفق مستشارها مارك بيكمان.

ويعرض الفيلم، الذي يحمل عنوان "ميلانيا"، للمرة الأولى أمام الرئيس وأفراد العائلة والمقربين اليوم، قبل طرحه عالميا في 30 يناير/كانون الثاني الجاري.

ويستعرض الفيلم تحضيرات السيدة الأولى ليوم التنصيب، ودورها في تقديم المشورة للرئيس، إلى جانب نشاطاتها الدبلوماسية وخياراتها في الأزياء. وأكد المستشار الخارجي ووكيل ميلانيا أن الفيلم لم يُنتج لأغراض سياسية، وأن ميلانيا قادت عملية توجيه العمل الإبداعي.

ويشمل المشروع صفقة إنتاج بقيمة 40 مليون دولار مع استوديوهات "إم جي إم" (MGM) التابعة لأمازون، ويخطط المنتجون لاحقا لإطلاق سلسلة وثائقية تركز على بعض أولويات السيدة الأولى، بما في ذلك دعم الأطفال في دور الرعاية.

وتحضرميلانيا قبل العرض العالمي عرضا افتتاحيا في مركز كينيدي للفنون الأدائية في واشنطن، كما ستقوم بقرع جرس افتتاح بورصة نيويورك للترويج للفيلم.