من الأنفاق إلى "نيو فيغاس": كيف رسّخ "فول آوت 2" عالم اللعبة على الشاشة؟

بعد نجاح موسمه الأول عام 2024 وتحوله إلى واحد من أبرز الاقتباسات التلفزيونية عن ألعاب الفيديو، يعود المسلسل الأميركي "فول آوت/السقوط" (Fallout) في موسم ثان أكثر طموحا، مستندا إلى عالم ما بعد الكارثة الذي صنعه أستوديو "بيثيسدا" (Bethesda) للألعاب، وإلى رصيد جماهيري قوي مهد الطريق لتوسيع الحكاية بدل الاكتفاء بتكرار الوصفة الأولى.

فبين عالم الأنفاق المغلقة فوق بقايا حضارة اندثرت، وسطح قاس تحكمه الفوضى وتحالفات السلاح والمال، يواصل العمل، الذي يمتد في كل موسم على 8 حلقات، تفكيك العلاقة بين السلطة والتكنولوجيا والذاكرة في عالم لم يتعلم شيئا تقريبا من نهاية تاريخه السابق.

ولا يكتفي الموسم الثاني، الذي بدأ عرضه على "أمازون برايم فيديو" (Amazon Prime Video) في 16 ديسمبر/كانون الأول 2025 على أن ينتهي عرضه 4 فبراير/شباط 2026، بمتابعة خيوط الموسم الأول، بل يفتح جغرافيا جديدة طالما انتظرها عشاق اللعبة، على رأسها "نيو فيغاس"، المدينة التي تصر على البقاء بعد نهاية العالم، ولو على حساب أي معنى أخلاقي للبقاء.

ومع استقرار الفريق الإبداعي نفسه وعودة أبطال العمل، ينحاز الموسم الجديد إلى تعميق مسارات الشخصيات وتوسيع شبكة التحالفات، في مقابل إيقاع أبطأ ومساحة أكبر لما يشبه المهام الجانبية التي قد تثير إعجاب البعض وتستفز صبر البعض الآخر.

ما بعد الكارثة

بدأ الموسم الأول، بعد أكثر من قرنين على الحرب النووية التي محت ملامح الحضارة، حيث يعيش الناجون في ملاجئ تحت الأرض تديرها شركة "فولت-تك" (Vault-Tec) بوعد الحماية وسردية جاهزة عن العالم الخارجي المتوحش.

داخل هذا الإطار، يتقاطع مسار ثلاث شخصيات رئيسية هم: "لوسي" (إيلا بيرنيل) القادمة من ملجأ يقدم نموذجا لمدينة فاضلة خالية من العنف، و"ماكسيموس" (آرون موتين) الجندي الذي ينتمي إلى تنظيم عسكري متطرف، و"الغول" (والتون غوغينز)، صائد جوائز محكوم بلعنة البقاء الطويل في جسد مشوه وفي عالم لا يعترف بالذاكرة الفردية إلا بوصفها عبئا.

ومع توالي الأحداث، نشهد صراعا مبطنا حول من يملك حق صياغة الحاضر وكتابة الماضي، بين شركات عملاقة استثمرت في الهروب إلى الملاجئ وتحولت عمليا إلى قوى سياسية جديدة، وبين جماعات مسلحة تدعي حماية ما تبقى من المعرفة والتكنولوجيا، في مقابل بشر عاديين يحاولون النجاة وسط هذا كله.

ويأتي الموسم الثاني ليكمل المسار الذي انتهى عنده سابقه، حيث يتجه الأبطال نحو "نيو فيغاس"، المدينة التي تتخفى خلف وعود براقة بالحرية والخلاص. غير أن واقعها محكوم بمنطق الكازينو؛ كل شيء فيها خاضع للمقامرة، من القرارات الكبرى إلى مصائر الناس أنفسهم.

هذا الانتقال نحو فضاء جديد ذي قوانين مختلفة أتاح للعمل توسيع رؤيته الدرامية، مضيفا طبقة سردية تعمق صراعات الشخصيات وتعيد التفكير في معنى القوة ودلالة البقاء في عالم ما بعد الخراب.

ومع الاقتراب من النهاية يجد الجمهور نفسه أمام معضلة كبرى: هل يمكن إصلاح عالم بني من البداية على الكذب والاستغلال، أم أن كل محاولة للخلاص ليست سوى إعادة تدوير للكارثة في صورة أخرى؟

ضبط الإيقاع

استقبل النقاد الموسم الأول من المسلسل بوصفه واحدا من أنجح الاقتباسات عن ألعاب الفيديو، مع إشادات واسعة بالأداء التمثيلي لثلاثي الأبطال ومستوى التصميم البصري وبناء العالم، والأهم الوفاء لروح اللعبة والابتعاد عن النقل الحرفي.

هذا الأمر هو ما يفسر حصول المسلسل على تقييم بلغ 8.3 درجات عبر موقع "آي إم دي بي" (IMDb) الفني بالإضافة إلى فوزه بجائزة إيمي لأفضل إشراف موسيقي متميز من إجمالي 16 ترشيحا.

ورغم ظهور ملاحظات متكررة حول كثافة الحبكة أحيانا، وتداخل خطوط الزمن، والاعتماد الواضح على العنف والمبالغة الكوميدية، ما اعتبره البعض عائقا أمام التماسك الدرامي، إلا أن عشاق اللعبة اعتبروا هذه الثغرات نقطة قوة تعكس هويتها.

ومع ذلك، ساهم هذا الاستقبال المختلط في اتخاذ صانعي العمل قرارا بمراجعة أنفسهم، وفي حين أنهم لم يتراجعوا عن جرأة العالم البصري ولا عن مزج الكوميديا السوداء بالعنف، لكنهم اتجهوا إلى إيقاع أكثر تريثا، وفرد مساحات أطول لتوسيع الخلفيات النفسية للشخصيات، خاصة "الغول" و"لوسي" مع المحافظة على روح اللعب، من خلال بناء موسم يبدو أقرب إلى حملة طويلة في لعبة فيديو: مهام رئيسية واضحة، يحيط بها عدد من المهام الفرعية التي تثري العالم لكنها تمثل أيضا مخاطرة درامية إذا طالت أكثر من اللازم.

ومن ضمن المميزات الفنية الأخرى التي تمتع بها الموسم الثاني: استمرار جودة الأداء التمثيلي، حيث حافظ كل من "إيلا بيرنيل" و"والتون غوغينز" على حضورهم القوي، كما جرى إضافة وجوه جديدة استطاعت توظيف روح العالم الساخر وتوسيع حدوده الدرامية.

أما من حيث الصورة والصوت، يرفع الموسم الثاني السقف مقارنة بالأول؛ إذ تستثمر الحلقات إمكانات التصوير في البيئات المفتوحة والديكورات الضخمة، ويستخدم المزج بين المؤثرات البصرية والعملية بشكل متقن يندر أن يخرج المتفرج من أجواء العالم بسببه.

هذا الأمر جعل الموسم الثاني يتفوق رقميا على الأول، حتى أنه حصل على نسبة تبلغ نحو 97% على "روتن توميتوز" (Rotten Tomatoes) مقارنة بـ 93% للأول. وإن كان ذلك لا ينفي تذمر البعض من إفراط الموسم الجديد في المهام الجانبية، ما خلق حالة من التشتت وأضعف الحدة الدرامية.

موسم ثالث في الطريق

يذكر أن "أمازون" سبق وأعلنت تجديد العمل لموسم ثالث في مايو/أيار 2025، أي قبل عرض الموسم الجاري، في مؤشر واضح على ثقتها في السلسلة على المدى الطويل، ومن المتوقع طرح الموسم الثالث في عام 2027.

ووفقا للإحصاءات التي أعلنتها المنصة نفسها، فإن الموسم الثاني بات سادس أكثر المواسم مشاهدة في تاريخ "برايم فيديو"، وثالث أنجح عمل درامي بعد مسلسل "سيد الخواتم: خواتم السلطة" ومسلسل "ريتشر".

وأمام طريقة بناء الموسم الثاني الذي يفتح قوس "نيو فيغاس" دون إغلاق نهائي لكل خيوطه، يصبح الموسم الثالث استمرارا منطقيا، لا مجرد رهان تجاري إضافي.

أكثر من مجرد ظاهرة

وفي ضوء ما سبق، يتأكد لدينا أن مسلسل (فول آوت) ليس ظاهرة عابرة في موجة الاقتباسات عن ألعاب الفيديو، بل عمل يمتلك رؤيته الخاصة لعالم ما بعد الكارثة، بعيدا عن استنساخ كآبة تقليدية أو الاكتفاء بالمؤثرات البصرية.

ويبقى السؤال مفتوحا أمام الموسم الثالث: هل تنجح السلسلة في الحفاظ على التوازن الدقيق بين عالم لعبة غني بالتفاصيل وعمل درامي مستقل بذاته، أم ينتهي الأمر بأن يطغى ثقل المرجعيات على حرارة الحكاية؟