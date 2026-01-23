أزمة الفنان محمود حجازي وزوجته تصل للنيابة.. روايتان وتحقيقات جارية

شهدت الأيام القليلة الماضية جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اتهام زوجة الفنان المصري محمود حجازي له بالتعدي عليها بالضرب والسب والقذف، في بلاغ رسمي قدمته إلى الجهات الأمنية، وهو ما نفاه الفنان جملة وتفصيلا، مؤكدا التزامه الصمت احتراما لابنه.

وبحسب البلاغ المحرر لدى مديرية أمن الجيزة، أفادت زوجة الفنان، رنا طارق، بتعرضها للاعتداء داخل مسكن الزوجية بمدينة 6 أكتوبر، مؤكدة أن الخلافات الأسرية بينهما تطورت إلى مشاجرة، قام خلالها زوجها – على حد قولها – بالتعدي عليها بالضرب والسب، ما أسفر عن إصابتها بكدمات وإصابات متفرقة في الوجه والجسد، مشيرة إلى أن الواقعة حدثت أمام الجيران ووالدتها.

وعلى إثر البلاغ، باشرت جهات التحقيق المختصة بمدينة 6 أكتوبر التحقيق في الواقعة، حيث استمعت إلى أقوال الزوجة، وقررت صرفها عقب الانتهاء من سماع شهادتها، مع تكليف رجال المباحث بإجراء التحريات اللازمة، وسماع أقوال الشهود، تمهيدا لاتخاذ القرار القانوني المناسب.

في المقابل، خرج الفنان محمود حجازي عن صمته، ورد على الاتهامات من خلال منشورات عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”، حيث استهل حديثه بآية قرآنية من سورة "يوسف"، مؤكدا أنه لا يفضل الحديث عن حياته الشخصية أو تحويلها إلى مادة للنقاش العام، احتراما لوجود ابنه يوسف.

واتهم حجازي زوجته باختلاق تلك الاتهامات، معتبرا أن الهدف منها هو حرمانه من ابنه، قائلا: "والله العظيم هي بتعمل كل ده عشان عايزة تاخد ابني يوسف وتهرب بره مصر، وعايزة تاخد أي حكم عشان تطلب مني التنازل عن منع سفره"، مشددا على أنه "بعيد كل البعد" عما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما كرر الفنان نفيه للواقعة عبر خاصية القصص المصورة على حسابه على إنستغرام، مؤكدا التزامه الصمت وعدم الخوض في التفاصيل إلا في الإطار القانوني، قائلا: "مش هتكلم في تفاصيل غير في مكانها السليم، وليس للتشويه، للتوضيح فقط"، مختتما حديثه بعبارة: "حسبنا الله ونعم الوكيل".

ولا تزال التحقيقات مستمرة للوقوف على حقيقة الاتهامات، في انتظار نتائج تحريات المباحث وسماع أقوال الشهود، لحسم الموقف قانونيا.

يذكر أن محمود حجازي سبق له الزواج من أسماء، ابنة الفنان شريف منير، قبل أن ينفصلا بعد خلافات، وشارك في عدد من الأعمال الدرامية الشهيرة، من بينها "ونوس"، و"أبو العروسة"، و"كفر دلهاب"، و"حجر جهنم"، بينما يعرض له حاليا مسلسل "بيت بابا".