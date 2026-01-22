مصرع فنان تركي إثر سقوطه من شرفة منزله في إسطنبول

لقي الفنان الأوبرالي التركي إمراه إردم غديك مصرعه بعد سقوطه من شرفة شقته الواقعة في الطابق الخامس بأحد المباني السكنية في منطقة بهتشلي إيفلر بمدينة إسطنبول. وأصيب غديك بإصابات بالغة جراء السقوط، حيث جرى نقله على الفور إلى المستشفى في حالة حرجة، إلا أنه توفي متأثرا بجراحه رغم محاولات إنقاذه.

ووفقا للمعلومات الأولية، كان غديك يقيم في شقة بالطابق الخامس داخل مبنى مكون من 13 طابقا، وسقط من شرفة مسكنه إلى حديقة العقار في ظروف لم تتضح أسبابها بعد. وعقب سماع صوت السقوط، بادر سكان المنطقة بإبلاغ الجهات المختصة، حيث حضرت الشرطة وفرق الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل الفنان إلى المستشفى بسيارة إسعاف، لكنه فارق الحياة لاحقا.

وبعد الانتهاء من معاينة موقع الحادث من قبل الجهات المعنية، نقل جثمان غديك إلى معهد الطب الشرعي لاستكمال الإجراءات القانونية، قبل تسليمه إلى أسرته. ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد الملابسات النهائية للحادث، في انتظار نتائج الفحوصات الطبية والتقارير الرسمية، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام تركية محلية.

وأثار نبأ وفاة إمراه إردم غديك حالة من الحزن في الأوساط الفنية التركية وبين أفراد أسرته ومحبيه، لا سيما في ظل مسيرته الفنية التي شكلت إضافة لافتة إلى مشهد الأوبرا والباليه في تركيا. وتميز أداؤه بحضور فني جمع بين الدقة التقنية والتعبير الإنساني، إلى جانب حرصه المستمر على تطوير هذا الفن والارتقاء به.

وعمل إمراه غديك لسنوات كفنان كورال في دار أوبرا وباليه إسطنبول، حيث شارك في عدد من العروض الفنية وترك بصمة واضحة بين زملائه والجمهور.

وتأتي واقعة مصرع إمراه إردم غديك بعد أشهر من حادث مشابه في الوسط الفني التركي، حيث لقيت الفنانة التركية غل توت، المعروفة باسمها الفني "غللو"، مصرعها عن عمر 51 عاما إثر سقوطها من شرفة منزلها في الطابق الخامس بمدينة تشينارجك التابعة لولاية يالوفا.

ووفق بيان رسمي صادر عن ولاية يالوفا، تلقت الجهات المختصة بلاغا يفيد بوقوع سقوط من ارتفاع في حي هارمانلار. وعند انتقال الفرق الطبية والأمنية إلى الموقع، تبين أن الفنانة فقدت حياتها على الفور، وتم نقل جثمانها إلى مشرحة مستشفى يالوفا التعليمي والبحثي لاستكمال الإجراءات الطبية والقانونية اللازمة.

وبعد مرور قرابة شهرين ونصف على انطلاق التحقيقات، أعلنت السلطات توقيف ابنتها توغيان أولكم غولتر، إلى جانب صديقتها سلطان نور أولو، اللتين كانتا موجودتين داخل المنزل وقت وقوع الحادث.