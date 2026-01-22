تايلور سويفت تتصدر قائمة قاعة مشاهير كُتاب الأغاني لعام 2026

أعلنت قاعة مشاهير كتاب الأغاني (Songwriters Hall of Fame) عن قائمتها لعام 2026، والتي تصدرتها النجمة تايلور سويفت كأصغر فنانة تنال هذا التكريم في تاريخ القاعة، إلى جانب مجموعة من المبدعين من مختلف الأنماط والأجيال الموسيقية.

إنجازات دفعة 2026

يأتي اختيار سويفت (36 عاما) بعد سلسلة من النجاحات، كان أبرزها ألبومها الأخير "ذا لايف أوف شوغيرل" (The Life of a Showgirl) الذي صدر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحطم أرقام مبيعاتها السابقة. وتضم الدفعة الجديدة تسعة كتاب أغاني، من بينهم الكندية الأميركية ألانيس موريسيت، ووالتر أفاناسييف المعروف بتعاونه مع ماريا كاري، وكيني لوغينز صاحب الأغنيات الأيقونية مثل "فوت لوس" (Footloose).

كما تشمل القائمة مؤسسي فرقة "كيس" (KISS)، جين سيمونز وبول ستانلي، اللذين أنهيا مؤخرا جولتهما الوداعية، بالإضافة إلى المنتج وكاتب الأغاني كريستوفر "تريكي" ستيوارت، الذي ساهم في إنتاج أعمال عالمية مثل "آمبريلا" (Umbrella) لريهانا و"سينغل ليديز" (Single Ladies) لبيونسيه.

وتستمر القاعة في نهجها بتكريم المبدعين خلف الكواليس، حيث تقرر إدخال الثنائي تيري بريتن وغراهام لايل، مؤلفَي أغنية تينا تيرنر الشهيرة "What’s Love Got To Do With It". وأشار رئيس القاعة، نايل رودجرز، في تصريح رسمي إلى أن القاعة تسعى لتكريم الموهبة التي تبدأ منها الأغنية، مؤكدا أن "كل شيء يبدأ من الأغنية وكاتبها".

تفاصيل الحفل وشروط الانضمام

من المقرر إقامة الحفل في 11 يونيو/حزيران 2026 بفندق ماريوت ماركيز في نيويورك. ويُشترط للانضمام إلى القاعة، التي تأسست عام 1969، أن يمتلك الكاتب سجلا موسيقيا بارزا يمتد لـ 20 عاما على الأقل منذ أول إصدار تجاري لأعماله.

بانضمامهم، تلتحق دفعة 2026 بقائمة تضم كبار الموسيقيين مثل إلتون جون، بيلي جويل، وبروس سبرينغستين، الذين تم تكريمهم لمساهماتهم في إثراء سجل الموسيقى الشعبية العالمية.