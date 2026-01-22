بلاغ ضد مديرة أعمال الفنان أحمد مكي بشأن اتهامات بالاستيلاء على أموال

أعلنت السلطات المصرية إحالة بلاغ تقدم به الفنان أحمد مكي إلى النيابة العامة، للتحقيق في اتهامات موجهة إلى مديرة أعماله السابقة تتعلق بخيانة الأمانة والاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة دون وجه حق.

وقد تلقت الأجهزة المختصة بلاغاً رسمياً يفيد بتضرر الفنان من مديرة أعماله، بعد اتهامها بالاستيلاء على مبلغ يقدر بنحو 66 مليوناً و500 ألف جنيه (نحو 1.35 مليون دولاراً)، مستغلة توكيلاً عاماً منح لها لإدارة شؤونه المالية المرتبطة بأعماله الفنية والإعلانية.

وأوضحت الجهات المعنية أن البلاغ قيد رسمياً، وتمت إحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وبدأت في فحص الوقائع وجمع التحريات اللازمة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

وبحسب ما ورد في البلاغ، فإن الأزمة نشأت عقب مطالبة الفنان بالحصول على كشوف حسابات وبيانات مالية عن فترة إدارة أعماله، دون أن يتم تمكينه من الاطلاع عليها، أو تسليمه مستندات تثبت أوجه الصرف، ما دفعه إلى اللجوء إلى المسار القانوني للحفاظ على حقوقه.

وأكدت المصادر أن التحقيقات لا تزال جارية للوقوف على ملابسات الواقعة كافة، في انتظار ما تسفر عنه الفحوصات المالية وتقارير الجهات المختصة.

وفي سياق منفصل، أفادت مصادر فنية بأن الفنان أحمد مكي لن يشارك في موسم دراما رمضان 2026، إذ يركز حالياً على التحضيرات الخاصة بمشروع سينمائي جديد، يعيده إلى شاشة السينما بعد غياب استمر أكثر من 12 عاماً منذ آخر أفلامه.