رفع الحجز عن معاش الفنان عبد الرحمن أبو زهرة بقرار رسمي عاجل بعد استغاثة نجله

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية رفع الحجز الضريبي عن الحساب البنكي للفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، في تحرك عاجل جاء بعد ساعات من بيان رسمي أصدرته المصلحة استجابة لحالة الجدل الواسع التي أثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت المصلحة أن رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، قررت رفع الحجز فورًا، تقديرًا للقيمة الفنية الكبيرة لعبد الرحمن أبو زهرة، ولدوره الممتد لأكثر من ستة عقود في إثراء الحياة الثقافية والفنية في مصر والعالم العربي، مشيرة إلى أن رئيس المصلحة ستتولى متابعة ملفه الضريبي بصفة شخصية لحل أي مشكلات قائمة أو متراكمة في إطار من التيسير والاحترام لتاريخه ومكانته.

وأوضح البيان أن هذا التحرك يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية، التي شددت على ضرورة إزالة المعوقات أمام الممولين، والتوسع في تقديم الدعم الفني، مع مراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية، خاصة في ما يتعلق بالرموز الوطنية.

وجاء بيان مصلحة الضرائب عقب رسالة استغاثة مؤثرة نشرها أحمد أبو زهرة، نجل الفنان، عبر حسابه على موقع «فيس بوك»، كشف فيها عن الحجز على الحساب البنكي لوالده، الذي لا يضم سوى المعاش الشهري.

وكتب أحمد أبو زهرة: «هل مؤسسات الدولة مش وراها غير عبد الرحمن أبو زهرة بدل ما يتم تكريمه من الدولة؟»، مشيرًا إلى أن ما يحدث يمثل مواقف مهينة متكررة، رغم أن والده «لا طلب شيئًا من أحد، وكل ما يريده أن يعيش أيامه الأخيرة في هدوء وسلام نفسي».

وأضاف أن مصلحة الضرائب قامت بالحجز على المعاش، رغم أنه لا يغطي سوى جزء بسيط من تكلفة الأدوية، موضحًا أن الحساب البنكي تم إيقافه بالكامل بدعوى وجود حجز ضريبي، ومناشدًا رئيس مصلحة الضرائب مراعاة البعد الإنساني لفنان «أفنى أكثر من ستين عامًا من عمره في خدمة هذا الوطن، ولم يتأخر يومًا عن سداد أي ضرائب».

وسبق أن أُثيرت أزمة مماثلة بشأن معاش الفنان عبد الرحمن أبو زهرة خلال العام الماضي، بعد توقف صرفه لفترة بدعوى اعتباره «متوفيا» على النظام عقب تجاوزه سن الـ90، وهو ما أثار آنذاك جدلًا واسعًا وتعاطفًا شعبيًا.

وانتهت الأزمة بتدخل سريع من الجهات المعنية، التي أقرت بوجود خطأ تقني، وقدمت اعتذارًا رسميًا، مع إعادة صرف المعاش وتصحيح البيانات.