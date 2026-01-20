عوالم جديدة وصراعات مصيرية في مسلسلات مغامرات 2026.. تعرّف عليها

يبدو أن عام 2026 سيكون عاما استثنائيا لعشاق الدراما التلفزيونية، خصوصا في فئات المغامرات والخيال العلمي والإثارة السياسية والأبطال الخارقين.

ما بين عوالم مستقبلية قاتمة، وصراعات سلطة تمتد عبر الزمن، ومطاردات ومؤامرات استخباراتية، تعود مسلسلات منتظرة بمواسم جديدة، بينما تظهر أعمال أخرى تضع لبنات عوالم درامية طموحة منذ موسمها الأول.

هذه القائمة تستعرض أبرز مسلسلات مغامرات 2026 المنتظرة، مع نظرة على قصصها، وأهم عناصر قوتها، وتقييماتها النقدية.

كثيب: النبوءة – الموسم الثاني

يأتي مسلسل "كثيب: النبوءة" (Dune: Prophecy) كمحاولة لتوسيع عالم أفلام "كثيب" تلفزيونيا، وذلك عبر العودة بالزمن إلى ما قبل أحداث الروايات والأفلام.

ينتمي المسلسل إلى الخيال العلمي ذي الطابع السياسي، ويركّز على نشأة جماعة "البني جيسرت" وبدايات تشكل نفوذها الخفي الذي سيحدد ملامح السلطة في هذا الكون المعقد الذي تدور أحداثه في المستقبل، إلى جانب تتبع صعود آل هاركونيان في مرحلة مبكرة من التاريخ الإمبراطوري.

بعد نهاية الموسم الأول، أعلنت "إتش بي أو" (HBO) رسميا تجديده لموسم ثانٍ قبل عرض الحلقة الختامية، وسيتكون الموسم الجديد من 8 حلقات، بزيادة حلقتين عن الموسم الأول، وهو ما يمنح السرد مساحة أوسع للتعمق في الصراعات السياسية والدينية بدل الاكتفاء بالتمهيد العام. ولا يزال موعد العرض الدقيق غير معلن، مع تأكيد بدء التصوير بالفعل.

وتم تعزيز الطاقم التمثيلي في الموسم الثاني بانضمام أسماء مثل توم هولاندر وأنديرا فارما، ومع زيادة عدد الحلقات كذلك، يعد المسلسل بموسم أكثر ثقلا واتساعا من الناحية الدرامية والسردية، حيث يُنظر إلى هذا الموسم بوصفه اختبارا حاسما لهوية المسلسل؛ فإما أن يرسخ مكانته كعمل ضروري في عالم "كثيب"، أو يظل ظلا أقل تأثيرا من السلسلة السينمائية لدينيس فيلينوف.

القصة: 4

الإخراج: 4.5

التمثيل: 4.5

المؤثرات البصرية: 4.5

صديق العائلة: 2

العهود – الموسم الأول

"العهود" (The Testaments) مسلسل درامي ديستوبي قادم من إنتاج هولو (Hulu) وإم جي إم (MGM)، وامتداد لمسلسل "حكاية الجارية" (The Handmaid’s Tale).

"العهود" مقتبس من رواية بالاسم نفسه للكاتبة مارغريت آتوود، صدرت عام 2019، ويُعد استكمالا لقصص جلعاد، الدولة التي قامت بعد انقلاب على حكومة الولايات المتحدة، وتأتي أحداثه لاحقة لخاتمة المسلسل الأصلي.

يتتبع المسلسل جيلا جديدا من الشابات اللواتي نشأن في جلعاد ولم يعرفن العالم الخارجي قبل النظام الديستوبي، ويتناول قصة كفاحهن ضد القواعد القمعية المحيطة بهن، ومحاولاتهن إيجاد حلفاء جدد أو قدامى في سبيل الحرية والهوية.

يشرف على المسلسل بروس ميللر، مبدع مسلسل "حكاية الجارية"، وتعمل إليزابيث موس، بطلة المسلسل الأخير، كمنتجة تنفيذية، بينما تعود الممثلة آن دود بدور العمة ليديا. وتقدم الممثلة الشابة تشايس إنفينتي، بطلة فيلم "معركة تلو الأخرى" دور هانا، ابنة جون أوزبورن التي اختطفتها حكومة جلعاد، وتقوم لوسي هاليداي بدور ديزي، وهي شابة كندية ترتبط بالعديد من الشخصيات الرئيسية من المسلسل القديم والجديد. ومن المتوقع صدور المسلسل في أبريل/نيسان القادم.

نيورومانسر – الموسم الأول

"نيورومانسر" (Neuromancer) مسلسل تلفزيوني قادم لمشتركي خدمة آبل تي في بلس (Apple TV+) وهو مقتبس عن الرواية الشهيرة بالاسم نفسه التي نشرها ويليام غيبسون عام 1984، وتُعد حجر أساس في أدب الخيال العلمي السيبراني (Cyberpunk)، وقد أثّرت على أعمال مثل "ذا ماتريكس" (The Matrix).

الرواية معروفة بعالمها القاتم، وتقاطع الأنظمة البشرية مع التكنولوجيا، وطرحها أفكارا تحليلية حول الهوية والفضاء السيبراني.

ويتناول المسلسل عالما مستقبليا مظلما تهيمن فيه الشركات الضخمة، حيث يركز على شخصية كيس، وهو هاكر محترف سابق فقد قدرته على الوصول إلى المصفوفة (Cyberspace) بعد عقوبة أوقعت به، ومولي، وهي قاتلة سايبورغ تعمل معه. وينخرط كلاهما في مؤامرة معقدة عالية المخاطر للتسلل والتلاعب بالذكاء الاصطناعي والشبكات الرقمية.

تم تصوير المسلسل في مواقع عالمية مختلفة، بما فيها طوكيو ولوس أنجلوس وإسطنبول ولندن، وهو يتكون في موسمه الأول من 10 حلقات، ولم يُعلن بعد عن مواسم إضافية أو طول الحلقات كما لم يعلن بعد عن موعد عرضه رسميا، لكن من المرجح أن يكون ذلك في خريف أو شتاء هذا العام.

ديرديفيل: ولد من جديد – الموسم الثاني

"ديرديفيل: ولد من جديد" (Daredevil: Born Again) مسلسل أبطال خارقين من عالم مارفل الممتد، ويُعرض على منصة ديزني بلس (Disney+). يعيد المسلسل تقديم شخصية ديرديفيل/ مات موردوك بعد سنوات من انتهاء المسلسل السابق على نتفلكس (Netflix)، ويكمل القصة ضمن عالم مارفل.

تدور أحداث المسلسل حول ديرديفيل، أو مات موردوك، وهو محامٍ أعمى في النهار ومقاتل في الليل يساعد في فرض العدالة. وتبدأ القصة بعد سنوات من نهاية المسلسل الأصلي، حيث يتخلى مات لفترة عن حياته كديرديفيل ويكافح من أجل العدالة بشكل قانوني، قبل أن تتقاطع طرقه مع خصومه القدامى؛ إذ يصبح كينغبين/ ويلسون فيسك عمدة نيويورك، ويحدث صراع مباشر بينه وبين مات، ما يعيد ديرديفيل إلى الساحة مجددا.

عُرض الموسم الأول في مارس/آذار 2025، ومن المنتظر عرض الموسم الثاني في مارس/آذار 2026، وفيه سيستمر الصراع بين ديرديفيل والعمدة فيسك، مع عودة شخصية جيسيكا جونز، واستعراض ما قامت به بعد انتهاء مسلسلها السابق على نتفلكس، مع توقعات بتطورات كبيرة لشخصيتها.

القصة: 4

الإخراج: 4.5

التمثيل: 4.5

المؤثرات البصرية: 4.5

صديق العائلة: 2

باراديس – الموسم الثاني

"باراديس" (Paradise) مسلسل دراما وإثارة سياسية وخيال علمي، يتتبع قصة عميل الخدمة السرية كزافييه كولينز (ستيرلنغ كي. براون)، بينما يحقق في مقتل الرئيس داخل ملجأ تحت الأرض بعد حدث كارثي عالمي، ويكشف أسرارا عن العالم داخل وخارج "باراديس".

ينتهي الموسم الأول بكشف من قتل الرئيس، ومعرفة أن الحياة خارج الملجأ ليست كما كان يُعتقد. ومن المتوقع أن تنقسم القصة في الموسم الثاني إلى خطين سرديين رئيسيين: رحلة كزافييه إلى العالم الخارجي للعثور على زوجته تيري، واستمرار التوترات داخل الملجأ مع نظام جديد وصراعات سياسية بعد الأحداث الماضية، بالإضافة إلى استكشاف العالم بعد الكارثة.

بعد تحقيق الموسم الأول نجاحا نقديا وجماهيريا، تم تجديده لموسم ثانٍ سيبدأ عرضه في 23 فبراير/شباط 2026، والذي سيعود فيه الممثلون من الموسم الأول، بالإضافة إلى شيليان وودي وتوماس دوهرتي من بين الوجوه الجديدة المنضمّة إلى الموسم الثاني.

القصة: 4

الإخراج: 4.5

التمثيل: 4.5

المؤثرات البصرية: 3.5

صديق العائلة: 2

مسلسلات أخرى

بالإضافة إلى ما سبق، من المنتظر عرض عدة مسلسلات أخرى واعدة، منها مسلسل "بيرسي جاكسون والأولمبيون" (Percy Jackson and the Olympians)، وهو مسلسل فانتازيا ومغامرات عائلي من إنتاج ديزني بلس، ومقتبس عن سلسلة الروايات الشهيرة للكاتبة ريك ريوردان. عُرض الموسم الأول في 2023، ويُعرض حاليا الموسم الثاني منه، والذي سيمتد حتى نهاية يناير/كانون الثاني 2026.

وكذلك الموسم الثاني من مسلسل "المدير الليلي" (The Night Manager)، الذي يُعد استكمالا مباشرا للمسلسل البريطاني الشهير المقتبس عن عالم الكاتب جون لو كاريه، لكنه يقدم هنا قصة أصلية جديدة كليا غير مأخوذة من رواية.

وتدور الأحداث بعد سنوات من نهاية الموسم الأول، مع عودة جوناثان باين إلى عالم التجسس الدولي، حيث تتشابك تجارة السلاح والجريمة المنظمة والتحالفات السياسية المشبوهة. بدأ عرض الموسم الثاني في يناير/كانون الثاني 2026، ويتكون من 6 حلقات تُعرض أسبوعيا.

وهناك أيضا مسلسل "ضفاف كارولينا" (Outer Banks) في موسمه الخامس والأخير، والذي انتهى تصويره في 2025 استعدادا لعرضه في ربيع أو صيف 2026، ويُعد خاتمة مخططا لها منذ بداية المسلسل للقصة الأصلية.