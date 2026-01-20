بعد 4 أشهر من اختفائه.. السلطات السورية تعلن العثور على المنتج محمد قبنض

بعد أربعة أشهر من اختفائه، أعلنت وزارة الداخلية السورية العثور على المنتج الفني محمد قبنض، رئيس مجلس إدارة شركة قبنض للإنتاج والتوزيع الفني، بعد أن كان اسمه مدرجا ضمن قوائم المفقودين.

وأفادت الوزارة بأنه تم العثور على قبنض برفقة شخص آخر يدعى حمزة اللحام، كان قد أُبلغ عن فقدانه أيضا، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية تتعلق بملابسات الواقعة.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية السورية على موقع فيسبوك مقطع فيديو يوثق لحظة العثور على المنتج السوري، المعروف بمشاركته في الإشراف العام على مسلسل "باب الحارة". وأوضح بيان الداخلية أن العملية نفذتها وحدات الأمن الداخلي، مشيرا إلى أن الجهات المختصة تواصل استكمال الإجراءات القانونية تمهيدا لتسليمه إلى ذويه.

وذكرت الوزارة أنه منذ الإبلاغ عن اختفاء قبنض في محافظة ريف دمشق، باشرت الجهات الأمنية تحركات ميدانية مكثفة للتحري عن مصيره، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة لتتبع خيوط القضية والوصول إلى المتورطين فيها.

وأشارت الداخلية إلى أن التحقيقات واجهت محاولات من جهات وصفتها بالمحرِّضة لتغيير مسار القضية، عبر توجيه اتهامات للسلطات بالوقوف خلف اختفاء قبنض، الأمر الذي انعكس سلبا على مستوى التعاون مع فرق المتابعة، وأسهم في إبطاء عمليات البحث والتحري.

وأضاف البيان أنه بعد جهود متواصلة، تمكنت وحدات الأمن الداخلي، اليوم، من العثور على محمد قبنض برفقة حمزة اللحام، الذي كانت قضيته قيد المتابعة لدى المباحث الجنائية بعد الإبلاغ عن اختطافه قبل نحو شهر. وأكدت الوزارة أنه جرى تأمين الشخصين وتوفير الحماية اللازمة لهما، مع استمرار التحقيقات لتعقب بقية المتورطين في القضية.

وشددت وزارة الداخلية على التزامها بحماية المواطنين وضمان أمنهم وسلامتهم، مؤكدة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يهدد الأمن العام أو يمس استقرار المجتمع، كما دعت المواطنين إلى التعاون مع الجهات المختصة لما لذلك من دور في تسريع كشف القضايا الجنائية وتعزيز الأمن والاستقرار.

وكان قد أُثير جدل واسع في سبتمبر/أيلول 2025 عقب الإعلان عن فقدان محمد قبنض، في ظل تضارب الروايات حول ملابسات اختفائه. وفي ذلك الوقت، كشف الفنان السوري قاسم ملحو أن سيارات مجهولة توقفت في 17 سبتمبر/أيلول أمام مقر شركة قبنض للإنتاج الفني، قبل أن يصطحب أشخاص غير معروفين المنتج إلى جهة لم تُعرف لاحقا، مشيرا إلى أن هوية المنفذين لم تكن واضحة، ولا ما إذا كان ما جرى توقيفا رسميا أم عملية اختطاف.

وفي خضم تداول معلومات متباينة، نفى المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، ما تردد على بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن توقيف قبنض من قبل الوزارة، مؤكدا أن الأخير لا يوجد محتجزا لدى أي جهة رسمية تابعة لها. وأوضح أن المعطيات الأولية أشارت إلى تعرض قبنض لعملية اختطاف نفذتها مجموعة تنتحل صفة عناصر أمنية، بهدف ابتزاز عائلته ماليا، إضافة إلى الإساءة لصورة الوزارة من خلال ممارسات مخالفة للقانون.

ومحمد قبنض منتج سوري بدأ مسيرته الفنية عام 2008 كمشرف عام على مسلسل "باب المقام". ومن خلال شركته، قدم أعمالا عدة، من بينها "عناية مشددة"، "تيمبو"، "صولو" و"العهد"، كما أشرف على أعمال درامية بارزة مثل "عطر الشام"، "باب الحارة" و"شارع شيكاغو"، وكان آخر أعماله مسلسل "العهد" عام 2025.